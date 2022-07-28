https://arabic.sputniknews.com/20220728/موقع-عبري-تأجيل-البت-في-إغلاق-مكاتب-الوكالة-اليهودية-بروسيا-1065701424.html

موقع عبري: تأجيل البت في إغلاق مكاتب "الوكالة اليهودية" بروسيا

موقع عبري: تأجيل البت في إغلاق مكاتب "الوكالة اليهودية" بروسيا

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، بأن محكمة روسية قد قررت تأجيل البت في قضية إغلاق مكاتب "الوكالة اليهودية" في البلاد إلى أواخر آب/أغسطس المقبل. 28.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-28T15:07+0000

2022-07-28T15:07+0000

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ونقل الموقع الإلكتروني العبري واللا، مساء اليوم الخميس، عن يعقوب هاجويل، رئيس الوكالة اليهودية "سخنوت"، أن جلسة الاستماع التي عقدت اليوم في العاصمة الروسية، موسكو، والخاصة بإغلاق مكاتب الوكالة في روسيا كانت تقنية بشكل أساسي.وأكد يعقوب هاجويل أنه تقرر عقد نقاش موضوعي حول إغلاق مكاتب الوكالة اليهودية في روسيا في 19 أغسطس، المقبل، مضيفا أن "النشاط الحيوي للوكالة بين الجالية اليهودية في روسيا سيبقى مستمرا بالرغم من قضية إغلاق مكاتبها".وشدد هاجويل على أن أبناء الجالية اليهودية في روسيا سيبقون مرتبطين بالتراث اليهودي وإسرائيل.سبق أن توجه وفد إسرائيلي إلى روسيا، أمس الأربعاء، لإجراء محادثات مع مسؤولين بشأن قضية الوكالة اليهودية للهجرة "سخنوت"، بعد مطالب رسمية من موسكو بإغلاقها. وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، إنه "بعد تأخير 5 أيام، حصل الوفد الإسرائيلي على إذن بالتوجه إلى روسيا، ومن المتوقع أن يغادر مساء اليوم لإجراء محادثات مع المسؤولين الروس".والوكالة اليهودية هي الذراع غير الرسمية للحكومة الإسرائيلية المكلفة بالإشراف على الهجرة إلى إسرائيل وتشجيعها، حيث يوجد للوكالة مكاتب في العديد من البلدان والمدن حول العالم بما في ذلك موسكو. وخلال السنوات الأخيرة، هاجر عشرات الآلاف من اليهود الروس إلى إسرائيل. وبدأ فرع الوكالة في روسيا (سخنوت) نشاطه في عام 1989 ويدير عددا من البرامج التعليمية.وكانت وزارة العدل الروسية رفعت دعوى ضد الوكالة اليهودية في محكمة منطقة باسماني في موسكو مرتبطة بانتهاكات للقانون الروسي، وتطالب بحلها.وقال المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أمس، إن موسكو لديها أسئلة إلى الوكالة اليهودية "سخنوت" فيما يتعلق بالامتثال للقوانين الروسية، لكن لا ينبغي تسييس الوضع وتعميمه على العلاقات الروسية الإسرائيلية.

https://arabic.sputniknews.com/20220726/الكرملين-موسكو-لديها-تساؤلات-بشأن-عمل-سوخنوت-وامتثالها-للقوانين-في-البلاد-1065587935.html

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