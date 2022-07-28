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نوري المالكي يثير جدلا واسعا بصور يحمل فيها "رشاشا" في الشارع
نوري المالكي يثير جدلا واسعا بصور يحمل فيها "رشاشا" في الشارع
أثار رئيس الوزراء العراقي الأسبق ورئيس ائتلاف "دولة القانون"، نوري المالكي، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره في أحد الشوارع يحمل سلاحا ومعه... 28.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-28T08:22+0000
2022-07-28T08:22+0000
نوري المالكي
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ونشرت الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، وفيها يظهر المالكي يحمل "رشاشا" ويتوسط مجموعة من الأشخاص يحملون أسلحة أيضا.وجري تداول الصورة بشكل واسع في ظل اقتحام متظاهرين لمجلس النواب العراقي مساء الأربعاء.وتم تداول صورة أخرى يظهر فيها المالكي أيضا وهو يحمل نفس السلاح في مكتبه، وخلفه العلم العراقي.واقتحم عدد من أنصار "التيار الصدري" مجلس النواب في المنطقة الخضراء في بغداد أمس الأربعاء، احتجاجاً على ترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئيس الوزراء.وكان المالكي قد أصدر بيانا مساء أمس قال فيه، إن دخول المتظاهرين إلى باحات مجلس النواب والتجاوز على الحماية الأمنية "يعد انتهاكا سافرا لحق التظاهر المشروع.. وقد ينجر الواقع إلى تقاطعات مع حمايات النواب والمسؤولين".وأضاف: "لذا على حكومة الأخ الكاظمي أن تنهض بمسؤولياتها الدستورية في حماية الوضع الأمني والاجتماعي وتفادي إراقة الدم بين العراقيين، وتعمد إلى استخدام الوسائل المشروعة في ردع أي اعتداء على هيبة الدولة ومؤسساتها".
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نوري المالكي, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي

نوري المالكي يثير جدلا واسعا بصور يحمل فيها "رشاشا" في الشارع

08:22 GMT 28.07.2022
© Sputnik . Vladimir Pesnya / الذهاب إلى بنك الصورنائب الرئيس العراقي نوري المالكي يزور موسكو، 24 يوليو/تموز 2017
نائب الرئيس العراقي نوري المالكي يزور موسكو، 24 يوليو/تموز 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2022
© Sputnik . Vladimir Pesnya
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أثار رئيس الوزراء العراقي الأسبق ورئيس ائتلاف "دولة القانون"، نوري المالكي، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره في أحد الشوارع يحمل سلاحا ومعه مجموعة أشخاص يعتقد أنهم حرسه الخاص.
ونشرت الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، وفيها يظهر المالكي يحمل "رشاشا" ويتوسط مجموعة من الأشخاص يحملون أسلحة أيضا.
وجري تداول الصورة بشكل واسع في ظل اقتحام متظاهرين لمجلس النواب العراقي مساء الأربعاء.
وتم تداول صورة أخرى يظهر فيها المالكي أيضا وهو يحمل نفس السلاح في مكتبه، وخلفه العلم العراقي.
واقتحم عدد من أنصار "التيار الصدري" مجلس النواب في المنطقة الخضراء في بغداد أمس الأربعاء، احتجاجاً على ترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئيس الوزراء.
وكان المالكي قد أصدر بيانا مساء أمس قال فيه، إن دخول المتظاهرين إلى باحات مجلس النواب والتجاوز على الحماية الأمنية "يعد انتهاكا سافرا لحق التظاهر المشروع.. وقد ينجر الواقع إلى تقاطعات مع حمايات النواب والمسؤولين".
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أمس, 17:31 GMT
وأضاف: "لذا على حكومة الأخ الكاظمي أن تنهض بمسؤولياتها الدستورية في حماية الوضع الأمني والاجتماعي وتفادي إراقة الدم بين العراقيين، وتعمد إلى استخدام الوسائل المشروعة في ردع أي اعتداء على هيبة الدولة ومؤسساتها".
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