https://arabic.sputniknews.com/20220728/نيويورك-تدعو-منظمة-الصحة-العالمية-تغيير-تسمية-جدري-القرود-لمراعاة-مشاعر-الأعراق-والمجتمعات-1065671937.html
نيويورك تدعو منظمة الصحة العالمية تغيير تسمية "جدري القرود" لمراعاة مشاعر الأعراق والمجتمعات
نيويورك تدعو منظمة الصحة العالمية تغيير تسمية "جدري القرود" لمراعاة مشاعر الأعراق والمجتمعات
طالب مفوض الصحة في مدينة نيويورك، أشوين واسان، من رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس غيبريسوس، تغيير تسمية "جدري القرود"، وذلك لمراعاة مشاعر الأعراق والمجتمعات... 28.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-28T07:22+0000
2022-07-28T07:22+0000
2022-07-28T07:22+0000
العالم
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ونشر فاسان الدعوة على صفحته الخاصة على منصة "تويتر" وأرفق نسخة منها إلى رئيس منظمة الصحة العالمية كاتبا: "إننا قلقون بشكل متزايد بشأن التأثير المدمر الذي يمكن أن تحدثه مناقشة فيروس جدري القرود على المجتمعات الضعيفة".وأكد فاسان أن العديد من الخبراء قلقون أيضًا بشأن هذا الأمر، نظرًا للتاريخ المؤلم والعنصري الذي ترتبط فيه مصطلحات مثل هذه بالمجتمعات الملونة". وأشار المفوض إلى أن الفيروس الذي ينتشر الآن لم ينشأ من القرود وتم تسميته بهذا الاسم فقط لأنه تم التعرف عليه أثناء دراسة أجريت عليها.وقال فاسان إن "المفاهيم الخاطئة حول مصطلح "جدري القرود" قد تمنع الناس من التماس العناية الطبية، مشيرا إلى أنه خلال جائحة فيروس كورونا زاد عدد جرائم الكراهية ضد الآسيويين وسكان جزر المحيط الهادئ بشكل كبير".وأكد فاسان أن اللغة المستخدمة في مسائل الرعاية الصحية المرتبطة بمصطلح "جدري القرد" قد تتفاقم، موضحا أنه في كثير من الحالات، يحدث انتقال الفيروس بين المثليين وغيرهم من الرجال.
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العالم
نيويورك تدعو منظمة الصحة العالمية تغيير تسمية "جدري القرود" لمراعاة مشاعر الأعراق والمجتمعات
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طالب مفوض الصحة في مدينة نيويورك، أشوين واسان، من رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس غيبريسوس، تغيير تسمية "جدري القرود"، وذلك لمراعاة مشاعر الأعراق والمجتمعات المختلفة.
ونشر
فاسان الدعوة على صفحته الخاصة على منصة "تويتر" وأرفق نسخة منها إلى رئيس منظمة الصحة العالمية كاتبا: "إننا قلقون بشكل متزايد بشأن التأثير المدمر الذي يمكن أن تحدثه مناقشة فيروس جدري القرود على المجتمعات الضعيفة".
وأكد فاسان أن العديد من الخبراء قلقون أيضًا بشأن هذا الأمر، نظرًا للتاريخ المؤلم والعنصري الذي ترتبط فيه مصطلحات مثل هذه بالمجتمعات الملونة".
وأشار المفوض إلى أن الفيروس الذي ينتشر الآن لم ينشأ من القرود وتم تسميته بهذا الاسم فقط لأنه تم التعرف عليه أثناء دراسة أجريت عليها.
وقال فاسان إن "المفاهيم الخاطئة حول مصطلح "جدري القرود" قد تمنع الناس من التماس العناية الطبية، مشيرا إلى أنه خلال جائحة فيروس كورونا زاد عدد جرائم الكراهية ضد الآسيويين وسكان جزر المحيط الهادئ بشكل كبير".
وأكد فاسان أن اللغة المستخدمة في مسائل الرعاية الصحية المرتبطة بمصطلح "جدري القرد" قد تتفاقم، موضحا أنه في كثير من الحالات، يحدث انتقال الفيروس بين المثليين وغيرهم من الرجال.