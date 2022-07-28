https://arabic.sputniknews.com/20220728/وزيرة-الثقافة-الفرنسية-تكشف-عن-موعد-إعادة-افتتاح-كاتدرائية-نوتردام-للجمهور-والمصلين-1065697752.html
وزيرة الثقافة الفرنسية تكشف عن موعد إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام للجمهور والمصلين
وزيرة الثقافة الفرنسية تكشف عن موعد إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام للجمهور والمصلين
بعد أكثر من 3 سنوات على تدمير سقفها في حريق هائل، كشفت وزيرة الثقافة الفرنسية ريما عبد الملك، عن موعد إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام في باريس للمصلين والجمهور. 28.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-28T14:48+0000
2022-07-28T14:48+0000
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وقالت عبد الملك أثناء زيارة للكنيسة، إن مرحلة إزالة آثار الحريق في إطار مشروع الترميم قد انتهت، مما سيسمح ببدء أعمال إعادة البناء في نهاية الصيف. حسب "رويترز".وكانت كاتدرائية نوتردام قد أغلقت للترميم منذ أن أتت النيران على سقفها في عام 2019 وأدت إلى انهيار برجها المدبب في مشاهد أثارت فزع وحسرة المارة وغيرهم ممن تابعوا الأمر في فرنسا وحول العالم على شاشات التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي.وبعد فترة وجيزة من حريق أبريل/ نيسان 2019، تعهد الرئيس إيمانويل ماكرون بإعادة بناء الكاتدرائية التي يعود تاريخها إلى القرن الثاني عشر.وسيجري ترميم الكاتدرائية إلى تصميمها السابق بما في ذلك البرج الذي يبلغ ارتفاعه 96 مترا وصممه المهندس المعماري يوجين فيوليه لو دوك في منتصف القرن التاسع عشر والذي اختيرت أخشاب جديدة له.
https://arabic.sputniknews.com/20220416/الكشف-عن-أسرار-تابوت-غامض-في-كاتدرائية-نوتردام-بعد-أن-دمرها-حريق-2019-1061252639.html
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وزيرة الثقافة الفرنسية تكشف عن موعد إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام للجمهور والمصلين
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بعد أكثر من 3 سنوات على تدمير سقفها في حريق هائل، كشفت وزيرة الثقافة الفرنسية ريما عبد الملك، عن موعد إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام في باريس للمصلين والجمهور.
وقالت
عبد الملك أثناء زيارة للكنيسة، إن مرحلة إزالة آثار الحريق في إطار مشروع الترميم قد انتهت، مما سيسمح ببدء أعمال إعادة البناء في نهاية الصيف. حسب "رويترز".
وأضافت وزيرة الثقافة الفرنسية "نحن واثقون من أن عام 2024 سيكون العام الذي سيتم فيه استكمال جزء كبير من هذا العمل وإعادة افتتاح الكاتدرائية للمصلين والجمهور".
وكانت كاتدرائية نوتردام
قد أغلقت للترميم منذ أن أتت النيران على سقفها في عام 2019 وأدت إلى انهيار برجها المدبب في مشاهد أثارت فزع وحسرة المارة وغيرهم ممن تابعوا الأمر في فرنسا وحول العالم على شاشات التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي.
وبعد فترة وجيزة من حريق أبريل/ نيسان 2019، تعهد الرئيس إيمانويل ماكرون
بإعادة بناء الكاتدرائية التي يعود تاريخها إلى القرن الثاني عشر.
وسيجري ترميم الكاتدرائية إلى تصميمها السابق بما في ذلك البرج الذي يبلغ ارتفاعه 96 مترا وصممه المهندس المعماري يوجين فيوليه لو دوك في منتصف القرن التاسع عشر والذي اختيرت أخشاب جديدة له.