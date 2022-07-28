https://arabic.sputniknews.com/20220728/وزير-إسرائيلي-يكشف-موقف-بلاده-من-قضية-الصحراء-في-المغرب-1065674703.html

وزير إسرائيلي يكشف موقف بلاده من قضية الصحراء في المغرب

وزير إسرائيلي يكشف موقف بلاده من قضية الصحراء في المغرب

قال وزير العدل الإسرائيلي، جدعون ساعر، إن"المباحثات شكلت فرصة للتأكيد على دعم موقف إسرائيل في قضية الصحراء"، مؤكدا أن بلاده تصطف إلى جانب المغرب. 28.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-28T08:08+0000

2022-07-28T08:08+0000

2022-07-28T08:08+0000

أخبار المغرب اليوم

أخبار إسرائيل اليوم

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وأشار ساعر، في تصريحات مع قناة "i24NEWS" الإسرائيلية، إلى أنه "عبر عن هذا الموقف خلال لقائه مع وزير الشؤون الخارجية المغربية ناصر بوريطة، وكذا في اللقاءات الأخرى التي جمعته بمسؤولين حكوميين مغاربة".وقال: "نحن نعتقد أن التصريح الأخير للحكومة الإسبانية بشأن تبني فكرة الحكم الذاتي في المغرب هي فكرة إيجابية، وبشكل خاص شخصيا أنا أدعم الموقف المغربي وأعتقد أن هذا هو الموقف الصحيح. هذه الخطوة التي اتخذتها أمريكا قبل عامين، أعتقد أن هذا الموقف الصحيح".وأعرب ساعر، عن تطلعه إلى قيام وزير الخارجية المغربي بزيارة إلى إسرائيل قريبا، مشيدا بالتعاون الوثيق بين المغرب وإسرائيل لا سيما أنه وقع على اتفاقيات تعاون بالمجال القضائي سعيا من البلدين لتنظيم العلاقات بما فيه مصلحة الشعبين.وبدأ وزير العدل الإسرائيلي، جدعون ساعر، الاثنين الماضي، زيارة رسمية إلى الرباط، بدعوة من نظيره المغربي، عبد اللطيف وهبي.وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن "وزير العدل جدعون ساعر وصل عاصمة المغرب، الرباط، في زيارة رسمية، بصحبة زوجته، تلبية لدعوة نظيره المغربي عبد اللطيف وهبي".وبرز التقارب بين إسرائيل والمغرب، عقب "اتفاقات إبراهيم" للسلام بين إسرائيل من جهة، والإمارات والبحرين من جهة أخرى، بوساطة أمريكية في عام 2020.وأعلن المغرب في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول 2020 استئناف علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل، بعد توقفها عام 2000 إثر اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية، ليصبح المغرب الدولة المغاربية الوحيدة التي تقيم علاقات مع إسرائيل، بعد أن قطعت موريتانيا علاقاتها مع تل أبيب في 2010، وسادس بلد عربي بعد السودان والإمارات العربية المتحدة والبحرين والأردن ومصر.وزار المغرب في الفترة الأخيرة خمسة وزراء إسرائيليين هم وزراء الدفاع، والخارجية، والعلوم والتكنولوجيا، والاقتصاد والصناعة، والداخلية.والأسبوع الماضي، استعرض رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي، خلال زيارة هي الأولى من نوعها للمغرب، "فرص التعاون العسكري، سواء في التدريبات أو في المجالات العملياتية والاستخباراتية"، بحسب بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي.

https://arabic.sputniknews.com/20220727/إعلام-المغرب-يعلن-قريبا-ترقية-البعثات-الدبلوماسية-مع-إسرائيل-إلى-سفارات--1065667446.html

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