https://arabic.sputniknews.com/20220728/وزير-الخارجية-الإثيوبي-يؤكد-للافروف-التزام-بلاده-الراسخ-بمعالجة-القضية-وديا-في-مفاوضات-سد-النهضة-1065707502.html

وزير الخارجية الإثيوبي يؤكد للافروف التزام بلاده الراسخ بمعالجة القضية وديا في مفاوضات "سد ‏النهضة"‏

وزير الخارجية الإثيوبي يؤكد للافروف التزام بلاده الراسخ بمعالجة القضية وديا في مفاوضات "سد ‏النهضة"‏

تناولت المناقشات التي جرت بين وزير الخارجية الإثيوبي، ديميكي ميكونين، ونظيره الروسي، سيرغي لافروف، في أديس أبابا القضايا العالقة بشأن "سد النهضة" الإثيوبي. 28.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-28T17:51+0000

2022-07-28T17:51+0000

2022-07-28T17:51+0000

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وفي هذا الصدد، قال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية في بيان رسمي، اليوم الخميس، إن ميكونين "أبرز التزام إثيوبيا الراسخ بمعالجة القضية وديا في المفاوضات الثلاثية بين إثيوبيا والسودان ومصر".وأكد ميكونين خلال مناقشاته مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن أديس أبابا ملتزمة بالمفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة الإثيوبي، وطالب أنه يجب استكمالها بطريقة مبدئية ومثمرة، وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية.وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، حذر مؤخرا من خطورة السياسات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا بشأن ملف "سد النهضة".جاء ذلك خلال مباحثات أجراها السيسي مع نظيره الصومالي، حسين شيخ محمود، يوم الاثنين الماضي، في العاصمة المصرية القاهرة.وتوقفت المفاوضات بشأن سد النهضة رسميا منذ أبريل/ نيسان 2021، بعد فشل مصر والسودان وإثيوبيا في التوصل إلى تفاهم قبل بدء الملء الثاني للسد، الذي نفذته إثيوبيا في شهر يوليو/ تموز الماضي.وترفض مصر والسودان إصرار إثيوبيا على ملء سد النهضة، قبل التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن الملء والتشغيل.ويعتبر سد النهضة الإثيوبي من أخطر قضايا المياه في مصر، إذ أعربت عن مخاوفها من أن يؤثر المشروع سلبا على إمدادات المياه في البلاد، كما أصرّت على اتخاذ تدابير لحماية دول المصب في حالة حدوث جفاف أثناء عملية ملء السد.من ناحية أخرى، ذكرت وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم الخميس، أن الزيارة الرسمية التي قام بها وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أديس أبابا كانت ناجحة.

https://arabic.sputniknews.com/20220614/السيسي-عن-أزمة-سد-النهضة-كلامي-ليس-كثيرا-ولكن-لن-يقترب-أحد-من-مياه-مصر-1063563777.html

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أخبار إثيوبيا, أخبار سد النهضة الإثيوبي, خلافات سد النهضة, مصر, العالم