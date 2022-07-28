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وزير الدفاع التركي: نأمل وفاء فنلندا والسويد بمذكرة التفاهم
وزير الدفاع التركي: نأمل وفاء فنلندا والسويد بمذكرة التفاهم
عبر وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، عن أمل بلاده في أن تفي فنلندا والسويد بالتزاماتهما الخاصة بمذكرة التفاهم المبرمة خلال قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في... 28.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-28T16:30+0000
2022-07-28T16:30+0000
أخبار تركيا اليوم
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جاءت تصريحات أكار خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اللاتفي آرتيس بابريكس، اليوم الخميس، بحسب وكالة "الأناضول".وقال وزير الدفاع التركي إن مذكرة التفاهم الثلاثية المذكورة ليست نهاية كل شيء لكنها بداية جيدة.وأضاف خلوصي أكار: "نتطلع منهم الوفاء بالتزاماتهم تجاه تركيا".وكانت السويد وفنلندا وتركيا قد وقعتا نهاية الشهر الماضي على مذكرة أمنية عشية قمة الناتو في مدريد، فتحت باب المفاوضات بشأن انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو.واتفقت الدول على تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب، بما في ذلك الإجراءات ضد حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا، وتبادل المعلومات، واتفاقية تسليم المجرمين.وسبق أن أخرت تركيا بدء عملية الانضمام، معربة عن مخاوفها بشأن دعم ستوكهولم وهلسنكي لحزب العمال الكردستاني.
https://arabic.sputniknews.com/20220721/تركيا-تحدد-موعدا-قريبا-لمناقشة-عملية-انضمام-السويد-وفنلندا-إلى-الناتو-1065370414.html
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أخبار تركيا اليوم, فنلندا

وزير الدفاع التركي: نأمل وفاء فنلندا والسويد بمذكرة التفاهم

16:30 GMT 28.07.2022
© Sputnik . Stringer / الذهاب إلى بنك الصوروزير الدفاع التركي، خلوصي أكار
وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2022
© Sputnik . Stringer
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عبر وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، عن أمل بلاده في أن تفي فنلندا والسويد بالتزاماتهما الخاصة بمذكرة التفاهم المبرمة خلال قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في مدريد.
جاءت تصريحات أكار خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اللاتفي آرتيس بابريكس، اليوم الخميس، بحسب وكالة "الأناضول".
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21 يوليو, 08:19 GMT
وقال وزير الدفاع التركي إن مذكرة التفاهم الثلاثية المذكورة ليست نهاية كل شيء لكنها بداية جيدة.
وأضاف خلوصي أكار: "نتطلع منهم الوفاء بالتزاماتهم تجاه تركيا".
وكانت السويد وفنلندا وتركيا قد وقعتا نهاية الشهر الماضي على مذكرة أمنية عشية قمة الناتو في مدريد، فتحت باب المفاوضات بشأن انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو.
واتفقت الدول على تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب، بما في ذلك الإجراءات ضد حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا، وتبادل المعلومات، واتفاقية تسليم المجرمين.
وسبق أن أخرت تركيا بدء عملية الانضمام، معربة عن مخاوفها بشأن دعم ستوكهولم وهلسنكي لحزب العمال الكردستاني.
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