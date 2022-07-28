https://arabic.sputniknews.com/20220728/وزير-الصحة-الأمريكي-ما-زال-من-الممكن-القضاء-على-جدري-القردة-1065712798.html
وزير الصحة الأمريكي: ما زال من الممكن القضاء على جدري القردة
وزير الصحة الأمريكي: ما زال من الممكن القضاء على جدري القردة
اعتبر كزافييه بيسيرا وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي، اليوم الخميس، أنه ما زال من الممكن السيطرة والقضاء على تفشي جدري القردة في الولايات المتحدة، على... 28.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-28T20:11+0000
2022-07-28T20:11+0000
2022-07-28T20:11+0000
جدري القردة
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال كزافييه بيسيرا: "نعتقد أننا فعلنا كل ما بوسعنا على المستوى الفيدرالي، للعمل مع دولتنا والشركاء المحليين والمجتمعات المتضررة للتأكيد على أننا نستطيع البقاء في صدارة هذا الأمر وإنهاء تفشي المرض".لكنه أضاف أن مسؤولي الصحة المحليين "يجب أن يؤدوا دورهم. ... ليس لدينا السلطة لنقول لهم ما يجب عليهم فعله"، بحسب "أسوشيتدبرس".يذكر أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 4600 حالة إصابة بفيروس جدري القرود في الولايات المتحدة حتى وقت متأخر من يوم الأربعاء، بحسب مركز السيطرة على الأمراض. ويتوقع المسؤولون الفيدراليون ارتفاع هذه الأرقام.
https://arabic.sputniknews.com/20220725/الاتحاد-الأوروبي-يقر-استخدام-لقاح-الجدري-للوقاية-من-جدري-القردة-1065518918.html
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جدري القردة, الولايات المتحدة الأمريكية
وزير الصحة الأمريكي: ما زال من الممكن القضاء على جدري القردة
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اعتبر كزافييه بيسيرا وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي، اليوم الخميس، أنه ما زال من الممكن السيطرة والقضاء على تفشي جدري القردة في الولايات المتحدة، على الرغم من ارتفاع أعداد الإصابات وإمدادات اللقاح المحدودة حتى الآن.
وقال كزافييه بيسيرا: "نعتقد أننا فعلنا كل ما بوسعنا على المستوى الفيدرالي، للعمل مع دولتنا والشركاء المحليين والمجتمعات المتضررة للتأكيد على أننا نستطيع البقاء في صدارة هذا الأمر وإنهاء تفشي المرض
".
لكنه أضاف أن مسؤولي الصحة المحليين "يجب أن يؤدوا دورهم. ... ليس لدينا السلطة لنقول لهم ما يجب عليهم فعله"، بحسب "أسوشيتدبرس".
يذكر أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 4600 حالة إصابة بفيروس جدري القرود في الولايات المتحدة حتى وقت متأخر من يوم الأربعاء، بحسب مركز السيطرة على الأمراض. ويتوقع المسؤولون الفيدراليون ارتفاع هذه الأرقام.