https://arabic.sputniknews.com/20220728/وزير-النفط-الإيراني-تدشين-مصفاتين-لتكریر-النفط-على-جدول-أعمالنا-1065704071.html

وزير النفط الإيراني: تدشين مصفاتين لتكریر النفط على جدول أعمالنا

وزير النفط الإيراني: تدشين مصفاتين لتكریر النفط على جدول أعمالنا

أعلن جواد أوجي، وزير النفط الإيراني، اليوم الخميس، أن بناء مصفاتين لتكریر النفط بطاقة 300 ألف برميل یومیا في البلاد مدرج على جدول أعمال بلاده. 28.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-28T16:11+0000

2022-07-28T16:11+0000

2022-07-28T16:11+0000

إيران

سوق النفط

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/06/1064716311_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b51c5fac59cdb81d44c601b0521bf408.jpg

ونشر أوجي تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الخميس، أكد من خلالها أن بلاده ستدشن مصفاتين لتكریر النفط بطاقة 300 ألف برميل یومیا.وشدد الوزير الإيراني في تغريدته على أن استكمال سلسلة القيمة وضمان أمن الطاقة في إيران يعتبران من أولويات وزارة النفط في بلاده، مضيفا أن إيران ستقوم ببناء مصفاتي "الشهيد سليماني" و"جاسك" بطاقة 300 ألف برميل يوميا.وأوضح جواد أوجي أن بناء هاتين المصفاتين سيتم بمشاركة البنوك والشرکات القابضة الإيرانية، وأن هذا الأمر تم إدراجه على جدول الأعمال، مشيرا إلى أن المصفاتين ستكونان الإرث الدائم للأجيال المقبلة من قبل حكومة الرئیس إبراهيم رئیسي.وكان وزير النفط الإيراني، قد أعلن، أمس الأربعاء، إبرام حكومة بلاده عقودا بقيمة 14 مليار دولار لتطوير الحقول النفطية في البلاد.وذكر جواد أوجي أن بلاده قامت باستيفاء 4 مليارات دولار من مستحقاتها خلال الأشهر الأربعة الماضية، موضحا أن الحكومة الإيرانية صادقت على عقود لتطوير الحقول النفطية، وأنه حتى اليوم كان لدى بلاده 14 مليار دولار من العقود لتطوير حقول النفط.وأشار وزير النفط الإيراني إلى حجم الاستخراج من حقل "آزادكان" النفطي المشترك بين بلاده والعراق، مضيفا أن هذا الحقل النفطي هو أكبر حقل نفطي مشترك بين البلدين، حيث يتم فيه استثمار 7 مليارات دولار من الموارد المالية الإيرانية عبر 6 بنوك و6 شركات قابضة كبيرة.

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

إيران, سوق النفط, أخبار العالم الآن