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https://arabic.sputniknews.com/20220728/وصول-ولي-العهد-السعودي-إلى-قصر-الإليزيه-في-باريس-لعقد-قمة-مع-الرئيس-الفرنسي-فيديو-1065711388.html
وصول ولي العهد السعودي إلى قصر الإليزيه في باريس لعقد قمة مع الرئيس الفرنسي... فيديو
وصول ولي العهد السعودي إلى قصر الإليزيه في باريس لعقد قمة مع الرئيس الفرنسي... فيديو
وصل منذ قليل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى قصر الإليزيه في باريس لعقد قمة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. 28.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-28T19:16+0000
2022-07-28T19:30+0000
أخبار فرنسا
السعودية
ولي العهد محمد بن سلمان
إيمانويل ماكرون
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وكانت الرئاسة الفرنسية أعلنت أن الرئيس ماكرون، سيستقبل ولي العهد السعودي في قصر الإليزيه اليوم الخميس.وتوجه ولي العهد إلى فرنسا، المحطةِ الثانية والأخيرة في جولته الأوروبية، لبحث العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.وزار ولي العهد السعودي، اليونان أمس الأربعاء، لمدة يومين وشهدت الزيارة توقيع البلدين عدداً من مذكرات التعاون العسكرية والاقتصادية.ومن المقرر أن يناقش الجانبان، عددا من القضايا، أبرزها ملف إيران النووي ودعمها لميليشيات الحوثي الإرهابية، بالإضافة إلى مناقشة أزمة الطاقة والعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.كما سيبحثان أيضا الانتخابات الرئاسية في لبنان، وأهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية كمطلب دولي لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار بعيدًا عن التدخلات الخارجية وسيطرة المليشيات التابعة لإيران على القرار في البلاد، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
أخبار فرنسا
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أخبار فرنسا , السعودية, ولي العهد محمد بن سلمان, إيمانويل ماكرون

وصول ولي العهد السعودي إلى قصر الإليزيه في باريس لعقد قمة مع الرئيس الفرنسي... فيديو

19:16 GMT 28.07.2022 (تم التحديث: 19:30 GMT 28.07.2022)
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUDولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في جدة
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في جدة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2022
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUD
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وصل منذ قليل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى قصر الإليزيه في باريس لعقد قمة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وكانت الرئاسة الفرنسية أعلنت أن الرئيس ماكرون، سيستقبل ولي العهد السعودي في قصر الإليزيه اليوم الخميس.
وتوجه ولي العهد إلى فرنسا، المحطةِ الثانية والأخيرة في جولته الأوروبية، لبحث العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.
وزار ولي العهد السعودي، اليونان أمس الأربعاء، لمدة يومين وشهدت الزيارة توقيع البلدين عدداً من مذكرات التعاون العسكرية والاقتصادية.
ومن المقرر أن يناقش الجانبان، عددا من القضايا، أبرزها ملف إيران النووي ودعمها لميليشيات الحوثي الإرهابية، بالإضافة إلى مناقشة أزمة الطاقة والعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
كما سيبحثان أيضا الانتخابات الرئاسية في لبنان، وأهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية كمطلب دولي لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار بعيدًا عن التدخلات الخارجية وسيطرة المليشيات التابعة لإيران على القرار في البلاد، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
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