https://arabic.sputniknews.com/20220728/وكالة-إفشال-إدخال-كميات-من-المخدرات--إلى-الجزائر-عبر-الحدود-مع-المغرب-1065685477.html

وكالة: إفشال إدخال كميات من المخدرات إلى الجزائر عبر الحدود مع المغرب

وكالة: إفشال إدخال كميات من المخدرات إلى الجزائر عبر الحدود مع المغرب

أعلنت وسائل إعلام جزائرية، اليوم الخميس، عن قيام السلطات الأمنية بتوقيف مجموعة تجار مخدرات وإحباط محاولات إدخال كميات منها عبر الحدود المغربية. 28.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-28T11:12+0000

2022-07-28T11:12+0000

2022-07-28T11:12+0000

العالم العربي

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وذكرت وكالة "النهار" نقلا عن مصادر أمنية أنه تم توقيف 24 تاجر مخدرات آخرين وضبط 3.4 كيلوغرام، بالإضافة إلى آلاف الأقرص المهلوسة خلال عمليات مختلفة في البلاد.وبحسب حصيلة لوزارة الدفاع الوطني، شملت الفترة الممتدة من 20 إلى 26 يوليو/ تموز 2022، كمية محجوزات تُقدر بـ63 كيلوغراما من الكيف المعالج.كما أوقفت مفارز للجيش، 84 شخصا، بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين ڤزام وجانت. وضبطت 12 مركبة و59 مولدا كهربائيا و53 مطرقة ضغط وجهازي كشف عن المعادن.بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.كما تم توقيف 5 أشخاص وضبط 5 بنادق صيد و235 طلقة و5.37 طن من مادة التبغ. وكميات ضخمة من المواد الغذائية الموجهة للتهريب تقدر بـ190.5 طن. وهذا بكل من تمنراست وإن ڤزام وأدرار وباتنة وبسكرة وورڤلة.كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني، محاولات تهريب كميات معتبرة من الوقود تُقدر بـ79711 لترا في كل من برج باجي مختار وتمنراست وأدرار وتبسة والطارف وسوق أهراس.من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 370 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.كما تم توقيف 117 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.

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العالم العربي