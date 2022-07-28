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https://arabic.sputniknews.com/20220728/وكالة-تأجيل-تصفيات-كأس-الأمم-الأفريقية-1065711661.html
وكالة: تأجيل تصفيات كأس الأمم الأفريقية
وكالة: تأجيل تصفيات كأس الأمم الأفريقية
قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تأجيل مباريات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية التي كان من المقرر إجراؤها في سبتمبر/ أيلول، لتلعب في مارس/ آذار العام... 28.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-28T19:24+0000
2022-07-28T19:24+0000
رياضة
مجتمع
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جاء قرار تأجيل التصفيات بعدما تقرر سابقا تأجيل النهائيات، التي كان من المقرر عقدها في يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز العام المقبل في ساحل العاج، لتلعب في يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط 2024 في محاولة لتجنب موسم الأمطار.وأوضحت وثيقة موجهة إلى أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، والتي اطلعت عليها وكالة "فرانس برس"، أن "تأجيل كأس الأمم يتيح فرصة لإعادة جدولة باقي مباريات التصفيات".وأضافت: "كما أنه يجعل من الممكن فتح المواعيد في سبتمبر للمباريات الودية الدولية للتحضير لكأس العالم". تأهلت السنغال، التي فازت بكأس الأمم 2022 في فبراير، إلى جانب الكاميرون وغانا والمغرب وتونس لكأس العالم المقرر إقامته في قطر في الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.ستقام الجولتان الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم 2024 في مارس 2023، وستقام الجولة الخامسة والسادسة في يونيو مع تحديد الجولة السادسة في شهر سبتمبر. انتهت الجولتان الأولى والثاني في يونيو من هذا العام.
https://arabic.sputniknews.com/20220614/نيجيريا-تحقق-أكبر-فوز-في-تاريخ-تصفيات-كأس-الأمم-الأفريقية-10---0-فيديو-1063565661.html
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رياضة, مجتمع

وكالة: تأجيل تصفيات كأس الأمم الأفريقية

19:24 GMT 28.07.2022
© AFP 2022 / GABRIEL BOUYSكأس الأمم الأفريقية
كأس الأمم الأفريقية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2022
© AFP 2022 / GABRIEL BOUYS
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قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تأجيل مباريات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية التي كان من المقرر إجراؤها في سبتمبر/ أيلول، لتلعب في مارس/ آذار العام المقبل لمساعدة منتخبات القارة على الاستعداد لكأس العالم في قطر.
جاء قرار تأجيل التصفيات بعدما تقرر سابقا تأجيل النهائيات، التي كان من المقرر عقدها في يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز العام المقبل في ساحل العاج، لتلعب في يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط 2024 في محاولة لتجنب موسم الأمطار.
وأوضحت وثيقة موجهة إلى أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، والتي اطلعت عليها وكالة "فرانس برس"، أن "تأجيل كأس الأمم يتيح فرصة لإعادة جدولة باقي مباريات التصفيات".
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وأضافت: "كما أنه يجعل من الممكن فتح المواعيد في سبتمبر للمباريات الودية الدولية للتحضير لكأس العالم". تأهلت السنغال، التي فازت بكأس الأمم 2022 في فبراير، إلى جانب الكاميرون وغانا والمغرب وتونس لكأس العالم المقرر إقامته في قطر في الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.
ستقام الجولتان الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم 2024 في مارس 2023، وستقام الجولة الخامسة والسادسة في يونيو مع تحديد الجولة السادسة في شهر سبتمبر. انتهت الجولتان الأولى والثاني في يونيو من هذا العام.
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