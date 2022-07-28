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https://arabic.sputniknews.com/20220728/10-طائرات-هليكوبتر-تابعة-للبحرية-تتعرض-لأضرار-جسيمة-في-عاصفة-نورفولك-المفاجئة-1065704642.html
10 طائرات هليكوبتر تابعة للبحرية تتعرض لأضرار جسيمة في عاصفة نورفولك المفاجئة
10 طائرات هليكوبتر تابعة للبحرية تتعرض لأضرار جسيمة في عاصفة نورفولك المفاجئة
أصيب ما لا يقل عن 10 طائرات هليكوبتر تابعة للبحرية بأضرار في عاصفة مفاجئة اجتاحت محطة نورفولك البحرية، في ولاية فيرجينيا الأمريكية، بعد ظهر يوم الثلاثاء. 28.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-28T16:26+0000
2022-07-28T16:26+0000
العالم
طائرة
تحطم
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وبحسب موقع "USNI News"، أسفرت العاصفة عن 10 حوادث أرضية من الدرجة الأولى والتي تعد حوادث مؤسفة أدت إلى أضرار بأكثر من 2.5 مليون دولار أو خسارة كلية للطائرة.وقال القائد روب مايرز من القوات الجوية البحرية "البحرية مستمرة في تقييم المدى الكامل للأضرار التي لحقت بكل هيكل طائرة، ولكن لا توجد آثار على القوات العملياتية نتيجة لهذا الحادث".وأضاف أن "الأضرار المعروفة التي لحقت بالطائرة تمتد من الذيل المكسور والشفرات الدوارة إلى الخدوش والثقوب الهيكلية في هياكل الطائرات. في حين لم يصب أي فرد خلال العاصفة".وكانت المروحيات التي تضررت هي خمس طائرات من طراز MH-60S Knight Hawks وطائرة MH-60R Sea Hawk وأربع طائرات هليكوبتر من طراز MH-53E Sea Dragonالمضادة، وفقا للتقييم.تمتلك البحرية حوالي 30 منجما لصيد Sea Dragons في مخزونها، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن قيادة الأنظمة الجوية البحرية، وقد أخرت الخدمة إحالة طائرات الهليكوبتر القديمة إلى التقاعد حيث كانت البحرية بطيئة في تطوير منصة جديدة للبحث عن الألغام المحمولة جوا.تحطمت أربع طائرات هليكوبتر على الأقل من أصل عدة ملايين من الدولارات - واحدة من طراز MH-53E وثلاث طائرات MH-60 - بفعل الرياح، وفقا لصور الدمار التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي.
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العالم, طائرة, تحطم

10 طائرات هليكوبتر تابعة للبحرية تتعرض لأضرار جسيمة في عاصفة نورفولك المفاجئة

16:26 GMT 28.07.2022
© AP Photo / Steve Helberسفينة الاعتداء البرمائية يو إس إس باتان (LHD-5) تقف بجانب الرصيف في نورفولك في فرجينيا
سفينة الاعتداء البرمائية يو إس إس باتان (LHD-5) تقف بجانب الرصيف في نورفولك في فرجينيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2022
© AP Photo / Steve Helber
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أصيب ما لا يقل عن 10 طائرات هليكوبتر تابعة للبحرية بأضرار في عاصفة مفاجئة اجتاحت محطة نورفولك البحرية، في ولاية فيرجينيا الأمريكية، بعد ظهر يوم الثلاثاء.
وبحسب موقع "USNI News"، أسفرت العاصفة عن 10 حوادث أرضية من الدرجة الأولى والتي تعد حوادث مؤسفة أدت إلى أضرار بأكثر من 2.5 مليون دولار أو خسارة كلية للطائرة.
وقال القائد روب مايرز من القوات الجوية البحرية "البحرية مستمرة في تقييم المدى الكامل للأضرار التي لحقت بكل هيكل طائرة، ولكن لا توجد آثار على القوات العملياتية نتيجة لهذا الحادث".
وأضاف أن "الأضرار المعروفة التي لحقت بالطائرة تمتد من الذيل المكسور والشفرات الدوارة إلى الخدوش والثقوب الهيكلية في هياكل الطائرات. في حين لم يصب أي فرد خلال العاصفة".
وكانت المروحيات التي تضررت هي خمس طائرات من طراز MH-60S Knight Hawks وطائرة MH-60R Sea Hawk وأربع طائرات هليكوبتر من طراز MH-53E Sea Dragonالمضادة، وفقا للتقييم.
تمتلك البحرية حوالي 30 منجما لصيد Sea Dragons في مخزونها، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن قيادة الأنظمة الجوية البحرية، وقد أخرت الخدمة إحالة طائرات الهليكوبتر القديمة إلى التقاعد حيث كانت البحرية بطيئة في تطوير منصة جديدة للبحث عن الألغام المحمولة جوا.
تحطمت أربع طائرات هليكوبتر على الأقل من أصل عدة ملايين من الدولارات - واحدة من طراز MH-53E وثلاث طائرات MH-60 - بفعل الرياح، وفقا لصور الدمار التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي.
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