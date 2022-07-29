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https://arabic.sputniknews.com/20220729/أبحرت-من-مصر-تعطل-سفينة-يعيق-الملاحة-بمضيق-البوسفور-التركي-1065752131.html
أبحرت من مصر.. تعطل سفينة يعيق الملاحة بمضيق البوسفور التركي
أبحرت من مصر.. تعطل سفينة يعيق الملاحة بمضيق البوسفور التركي
أعلنت تركيا، مساء اليوم الجمعة، تعليق حركة الملاحة البحرية في مضيق البوسفور، عقب تعطل سفينة خلال مرورها. 29.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-29T17:50+0000
2022-07-29T17:50+0000
أخبار تركيا اليوم
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جاء ذلك وفق بيان مقتضب للمديرية العامة للسلامة الساحلية في إسطنبول، نشرته على حسابها بموقع تويتر، وفق وكالة الأناضول التركية الرسمية.وبحسب المديرية "تعرضت سفينة سبارتا البالغ طولها 134 مترا، لعطل آلي قبالة جسر السلطان سليم الأول على مضيق البوسفور".وانتقلت فرق المديرية لموقع السفينة التي تعطلت خلال إبحارها من مصر إلى بلغاريا وباشرت حل المشكلة، بحسب المصدر ذاته.ومضيق البوسفور الذي يفصل بين قارتي آسيا وأوروبا هو أحد أهم نقاط الملاحة البحرية في العالم ويربط البحر الأسود ببحر مرمرة.
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أخبار تركيا اليوم

أبحرت من مصر.. تعطل سفينة يعيق الملاحة بمضيق البوسفور التركي

17:50 GMT 29.07.2022
© Sputnik . Vitaly Ankov / الذهاب إلى بنك الصورمضيق البوسفور
مضيق البوسفور - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2022
© Sputnik . Vitaly Ankov
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أعلنت تركيا، مساء اليوم الجمعة، تعليق حركة الملاحة البحرية في مضيق البوسفور، عقب تعطل سفينة خلال مرورها.
جاء ذلك وفق بيان مقتضب للمديرية العامة للسلامة الساحلية في إسطنبول، نشرته على حسابها بموقع تويتر، وفق وكالة الأناضول التركية الرسمية.
وبحسب المديرية "تعرضت سفينة سبارتا البالغ طولها 134 مترا، لعطل آلي قبالة جسر السلطان سليم الأول على مضيق البوسفور".
وانتقلت فرق المديرية لموقع السفينة التي تعطلت خلال إبحارها من مصر إلى بلغاريا وباشرت حل المشكلة، بحسب المصدر ذاته.
ومضيق البوسفور الذي يفصل بين قارتي آسيا وأوروبا هو أحد أهم نقاط الملاحة البحرية في العالم ويربط البحر الأسود ببحر مرمرة.
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