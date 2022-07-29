أحداث الأسبوع في صور

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هذه الصورة التي تم التقاطها ونشرها في 25 يوليو 2022 من قبل المكتب الصحفي للفاتيكان تظهر البابا فرانسيس (على اليسار) يرتدي غطاء رأس قدمه له قادة السكان الأصليين في موسكوا بارك في ماسكواسيس، جنوب إدمونتون، غرب كندا، في 25 يوليو 2022.

البابا فرانسيس يزور كندا للحصول على فرصة للاعتذار شخصيًا للناجين من السكان الأصليين من الانتهاكات التي ارتكبت على مدى عقود في مدارس داخلية تديرها الكنيسة الكاثوليكية.