أحداث الأسبوع في صور

تقدم العارضات تصميمات لطلاب الجامعة البوليفارية البابوية (UPB) في عرض أزياء كولومبيامودا خلال أسبوع الموضة في ميديلين في ميديلين، كولومبيا، في 26 يوليو 2022. كولومبيامودا يستمر حتى 28 يوليو.
تقدم العارضات تصميمات لطلاب الجامعة البوليفارية البابوية (UPB) في عرض أزياء كولومبيامودا خلال أسبوع الموضة في ميديلين في ميديلين، كولومبيا، في 26 يوليو 2022. كولومبيامودا يستمر حتى 28 يوليو.
توبشوت - يانيك نوح لاعب التنس الفرنسي السابق يرقص بجانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال حفل في منطقة إيتودي، ياوندي في 26 يوليو 2022. يقوم الرئيس الفرنسي بجولة رسمية لمدة ثلاثة أيام في الكاميرون وبنين وغينيا بيساو.
توبشوت - يانيك نوح لاعب التنس الفرنسي السابق يرقص بجانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال حفل في منطقة إيتودي، ياوندي في 26 يوليو 2022. يقوم الرئيس الفرنسي بجولة رسمية لمدة ثلاثة أيام في الكاميرون وبنين وغينيا بيساو.
هذه الصورة التي تم التقاطها ونشرها في 25 يوليو 2022 من قبل المكتب الصحفي للفاتيكان تظهر البابا فرانسيس (على اليسار) يرتدي غطاء رأس قدمه له قادة السكان الأصليين في موسكوا بارك في ماسكواسيس، جنوب إدمونتون، غرب كندا، في 25 يوليو 2022.
البابا فرانسيس يزور كندا للحصول على فرصة للاعتذار شخصيًا للناجين من السكان الأصليين من الانتهاكات التي ارتكبت على مدى عقود في مدارس داخلية تديرها الكنيسة الكاثوليكية.
هذه الصورة التي تم التقاطها ونشرها في 25 يوليو 2022 من قبل المكتب الصحفي للفاتيكان تظهر البابا فرانسيس (على اليسار) يرتدي غطاء رأس قدمه له قادة السكان الأصليين في موسكوا بارك في ماسكواسيس، جنوب إدمونتون، غرب كندا، في 25 يوليو 2022.
البابا فرانسيس يزور كندا للحصول على فرصة للاعتذار شخصيًا للناجين من السكان الأصليين من الانتهاكات التي ارتكبت على مدى عقود في مدارس داخلية تديرها الكنيسة الكاثوليكية.
شرارة تضيء على كابل كهرباء مع اندلاع حريق بالقرب من قرية كريستينا جنوب أولمبيا القديمة، على بعد حوالي 320 كيلومترًا جنوب غرب أثينا، بينما تقوم السلطات بإخلاء خمس قرى أخرى بشكل عاجل في المنطقة، 24 يوليو 2022. هناك ما لا يقل عن ستة حرائق أخرى مشتعلة في جميع أنحاء اليونان، وفقًا لخدمة الإطفاء، ثلاثة منها تحترق لعدة أيام.
شرارة تضيء على كابل كهرباء مع اندلاع حريق بالقرب من قرية كريستينا جنوب أولمبيا القديمة، على بعد حوالي 320 كيلومترًا جنوب غرب أثينا، بينما تقوم السلطات بإخلاء خمس قرى أخرى بشكل عاجل في المنطقة، 24 يوليو 2022. هناك ما لا يقل عن ستة حرائق أخرى مشتعلة في جميع أنحاء اليونان، وفقًا لخدمة الإطفاء، ثلاثة منها تحترق لعدة أيام.
تلوح ملكة جمال لبنان المتوجة حديثاً ياسمينة زيتون، يساراً، تلوح للجمهور بعد فوزها باللقب في بيروت، لبنان، في وقت متأخر من يوم 24 يوليو 2022. أقيمت مسابقة ملكة الجمال في بيروت بعد توقف دام ثلاث سنوات بعد أن ألغيت بسبب الأزمة الاقتصادية في البلاد ووباء الفيروس التاجي.
تلوح ملكة جمال لبنان المتوجة حديثاً ياسمينة زيتون، يساراً، تلوح للجمهور بعد فوزها باللقب في بيروت، لبنان، في وقت متأخر من يوم 24 يوليو 2022. أقيمت مسابقة ملكة الجمال في بيروت بعد توقف دام ثلاث سنوات بعد أن ألغيت بسبب الأزمة الاقتصادية في البلاد ووباء الفيروس التاجي.
امرأة تتأرجح ابنها على دمية محترقة للشيطان Ghantakarna والتي تمثل هدم الشر خلال مهرجان Ghantakarna في Bhaktapur، نيبال، 26 يوليو 2022. يُعتقد أن المهرجان يصد الأرواح الشريرة، ويجلب السلام والازدهار.
امرأة تتأرجح ابنها على دمية محترقة للشيطان Ghantakarna والتي تمثل هدم الشر خلال مهرجان Ghantakarna في Bhaktapur، نيبال، 26 يوليو 2022. يُعتقد أن المهرجان يصد الأرواح الشريرة، ويجلب السلام والازدهار.
شرطي تونسي يرش الغاز المسيل للدموع على متظاهر حاول إزالة الحواجز المعدنية في 22 يوليو 2022، خلال مظاهرة على طول شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة تونس، ضد رئيسهم والاستفتاء الدستوري المقبل في 25 يوليو.
شرطي تونسي يرش الغاز المسيل للدموع على متظاهر حاول إزالة الحواجز المعدنية في 22 يوليو 2022، خلال مظاهرة على طول شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة تونس، ضد رئيسهم والاستفتاء الدستوري المقبل في 25 يوليو.
يحتجز أفراد من أفراد الأمن ناشطًا في حزب Aam Aadmi الهندي (AAP) بالقرب من مقر حزب بهاراتيا جاناتا (BJP) أثناء احتجاج في نيودلهي في 27 يوليو 2022، بعد وفاة ما لا يقل عن 30 شخصًا بسبب تناول مشروبات كحولية زائفة في ولاية غوجارات.
يحتجز أفراد من أفراد الأمن ناشطًا في حزب Aam Aadmi الهندي (AAP) بالقرب من مقر حزب بهاراتيا جاناتا (BJP) أثناء احتجاج في نيودلهي في 27 يوليو 2022، بعد وفاة ما لا يقل عن 30 شخصًا بسبب تناول مشروبات كحولية زائفة في ولاية غوجارات.
جنود من القوات الخاصة للقوات المسلحة الروسية خلال عملية عسكرية في اتجاه محور خاركوف.
جنود من القوات الخاصة للقوات المسلحة الروسية خلال عملية عسكرية في اتجاه محور خاركوف.
في هذه الصورة التي قدمها المكتب الصحفي للبيت الأبيض، يتحدث الرئيس جو بايدن عبر الهاتف مع رئيس موظفي البيت الأبيض رون كلاين من Truman Balcony 25 يوليو 2022، في البيت الأبيض بواشنطن.
في هذه الصورة التي قدمها المكتب الصحفي للبيت الأبيض، يتحدث الرئيس جو بايدن عبر الهاتف مع رئيس موظفي البيت الأبيض رون كلاين من Truman Balcony 25 يوليو 2022، في البيت الأبيض بواشنطن.
تقدم العارضات تصميمات للمصمم تارون تاهيلياني خلال أسبوع أزياء FDCI India Couture في نيودلهي في 22 يوليو 2022.
تقدم العارضات تصميمات للمصمم تارون تاهيلياني خلال أسبوع أزياء FDCI India Couture في نيودلهي في 22 يوليو 2022.
رد جد المقاتل الفلسطيني يحيى ميري بعد أن هدمت القوات الإسرائيلية منزلهم في قرية قراوة بني حسن بالضفة الغربية المحتلة في 26 يوليو 2022. هدمت القوات الإسرائيلية منزلين فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة متهمين بقتلهم بالرصاص وقال بيان للجيش ان مستوطنا يهوديا في أبريل هذا العام.
رد جد المقاتل الفلسطيني يحيى ميري بعد أن هدمت القوات الإسرائيلية منزلهم في قرية قراوة بني حسن بالضفة الغربية المحتلة في 26 يوليو 2022. هدمت القوات الإسرائيلية منزلين فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة متهمين بقتلهم بالرصاص وقال بيان للجيش ان مستوطنا يهوديا في أبريل هذا العام.
أطفال يرتدون زي قطع الشطرنج يؤدون عروضهم خلال حدث تم تنظيمه قبل أولمبياد الشطرنج الرابع والأربعين لعام 2022، في تشيناي في 26 يوليو 2022.
أطفال يرتدون زي قطع الشطرنج يؤدون عروضهم خلال حدث تم تنظيمه قبل أولمبياد الشطرنج الرابع والأربعين لعام 2022، في تشيناي في 26 يوليو 2022.
يوجين، أوريغون - 22 يوليو: احتفل سيدني ماكلولين من فريق الولايات المتحدة مع ليجند التميمة بعد فوزه بالميدالية الذهبية وتحقيق رقم قياسي عالمي جديد في نهائي 400 م حواجز للسيدات في اليوم الثامن من بطولة العالم لألعاب القوى في أوريغون 22 في هايوارد فيلد في 22 يوليو 2022 في يوجين، أوريغون.
يوجين، أوريغون - 22 يوليو: احتفل سيدني ماكلولين من فريق الولايات المتحدة مع ليجند التميمة بعد فوزه بالميدالية الذهبية وتحقيق رقم قياسي عالمي جديد في نهائي 400 م حواجز للسيدات في اليوم الثامن من بطولة العالم لألعاب القوى في أوريغون 22 في هايوارد فيلد في 22 يوليو 2022 في يوجين، أوريغون.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (يمين) ووزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين في اجتماع في أديس أبابا.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (يمين) ووزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين في اجتماع في أديس أبابا.
تستخدم الفتيات طوفًا مؤقتًا عبر شارع غمرته المياه في منطقة سكنية بعد هطول أمطار موسمية غزيرة في كراتشي في 26 يوليو 2022. تم إعلان حالة طوارئ جوية في كراتشي حيث استمرت الأمطار الموسمية الأكثر غزارة من المعتاد في اجتياح أكبر مدينة في باكستان، مما أدى إلى إغراق المنازل وجعل الشوارع غير سالكة.
تستخدم الفتيات طوفًا مؤقتًا عبر شارع غمرته المياه في منطقة سكنية بعد هطول أمطار موسمية غزيرة في كراتشي في 26 يوليو 2022. تم إعلان حالة طوارئ جوية في كراتشي حيث استمرت الأمطار الموسمية الأكثر غزارة من المعتاد في اجتياح أكبر مدينة في باكستان، مما أدى إلى إغراق المنازل وجعل الشوارع غير سالكة.
متسابق على صهوة حصان يمسك برقبة إوزة ميتة في محاولة لتمزيق رأسها خلال مهرجان سانت جيمس في قرية إل كاربيو دي تاجو، توليدو، إسبانيا، في 25 يوليو 2022. المشهد، في الأصل تمرين عسكري خلال العصور الوسطى باستخدام الحيوانات الحية، حيث يرى الفرسان وهم يركضون نحو الأوز معلقًا من أقدامهم بينما يركض المشارك على رقبة الطائر حتى يتمزق.
متسابق على صهوة حصان يمسك برقبة إوزة ميتة في محاولة لتمزيق رأسها خلال مهرجان سانت جيمس في قرية إل كاربيو دي تاجو، توليدو، إسبانيا، في 25 يوليو 2022. المشهد، في الأصل تمرين عسكري خلال العصور الوسطى باستخدام الحيوانات الحية، حيث يرى الفرسان وهم يركضون نحو الأوز معلقًا من أقدامهم بينما يركض المشارك على رقبة الطائر حتى يتمزق.
المتظاهرون الكونغوليون يشيرون خلال احتجاج على بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام (مونوسكو) في غوما في 26 يوليو 2022. قُتل ثلاثة من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وما لا يقل عن 12 متظاهرًا في تصاعد الاحتجاجات المناهضة للأمم المتحدة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، حسبما قال مسؤولون يوم الثلاثاء. اشتعل الغضب من التصورات التي مفادها أن بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية (MONUSCO)، فشلت في القيام بما يكفي لوقف الهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة.
المتظاهرون الكونغوليون يشيرون خلال احتجاج على بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام (مونوسكو) في غوما في 26 يوليو 2022. قُتل ثلاثة من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وما لا يقل عن 12 متظاهرًا في تصاعد الاحتجاجات المناهضة للأمم المتحدة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، حسبما قال مسؤولون يوم الثلاثاء. اشتعل الغضب من التصورات التي مفادها أن بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية (MONUSCO)، فشلت في القيام بما يكفي لوقف الهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة.
منظر جوي للأعمال الفنية للفنان الفرنسي سايب ، بأبعاد عملاقة ، تشيد بالضحايا والمتضررين من انهيار سد كوريغو دو فيجو التابع لشركة التعدين فالي في ملعب كوريغو دو فيجو لكرة القدم في برومادينهو، ولاية ميناس جيرايس، البرازيل في 24 يوليو 2022. برومادينهوهي واحدة من 30 مدينة تشارك في مشروع سايبي العالمي بيوند والز.
منظر جوي للأعمال الفنية للفنان الفرنسي سايب ، بأبعاد عملاقة ، تشيد بالضحايا والمتضررين من انهيار سد كوريغو دو فيجو التابع لشركة التعدين فالي في ملعب كوريغو دو فيجو لكرة القدم في برومادينهو، ولاية ميناس جيرايس، البرازيل في 24 يوليو 2022. برومادينهوهي واحدة من 30 مدينة تشارك في مشروع سايبي العالمي بيوند والز.
قرأ أعضاء لجنة تحكيم مهرجان عمان السينمائي الدولي ، فيل جندلي (يسار) ولوتشيانو باريسون (يمين) وإيرين تشاللاند، كتالوج المهرجان أثناء طفوهم في بحر ديد في 25 يوليو 2022. مهرجان عمان السينمائي الدولي - فيلم أوال (AIFF) هو تهدف إلى تحقيق الإنجازات الأولى في السينما من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية.
قرأ أعضاء لجنة تحكيم مهرجان عمان السينمائي الدولي ، فيل جندلي (يسار) ولوتشيانو باريسون (يمين) وإيرين تشاللاند، كتالوج المهرجان أثناء طفوهم في بحر ديد في 25 يوليو 2022. مهرجان عمان السينمائي الدولي - فيلم أوال (AIFF) هو تهدف إلى تحقيق الإنجازات الأولى في السينما من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية.