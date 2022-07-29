عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220729/أحداث-الأسبوع-في-صور-1065742547.html
أحداث الأسبوع في صور
أحداث الأسبوع في صور
يقدم لكم فريق "سبوتنيك" ألبوم صور لأبرز أحداث الأسبوع، بعدسة مصورين صحفيين من مختلف أنحاء العالم. 29.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-29T14:17+0000
2022-07-29T14:17+0000
صور
وسائط متعددة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1d/1065744586_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_49ca66eeeabe04df1a398b53087c3736.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1d/1065744586_39:0:2770:2048_1920x0_80_0_0_33f5c12e0b53a817ee581195029644bb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, صور, وسائط متعددة

أحداث الأسبوع في صور

14:17 GMT 29.07.2022
تابعنا عبرTelegram
يقدم لكم فريق "سبوتنيك" ألبوم صور لأبرز أحداث الأسبوع، بعدسة مصورين صحفيين من مختلف أنحاء العالم.
© AP Photo / Noah Bergerحرائق هائلة تشتعل في ماريبوسا، ولاية كاليفورنيا، الولايات المتحدة 23 يوليو 2022
حرائق هائلة تشتعل في ماريبوسا، ولاية كاليفورنيا، الولايات المتحدة 23 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
1/27
© AP Photo / Noah Berger
حرائق هائلة تشتعل في ماريبوسا، ولاية كاليفورنيا، الولايات المتحدة 23 يوليو 2022
© AFP 2022 / Joaquin Sarmiento

تقدم العارضات تصميمات لطلاب الجامعة البوليفارية البابوية (UPB) في عرض أزياء كولومبيامودا خلال أسبوع الموضة في ميديلين في ميديلين، كولومبيا، في 26 يوليو 2022. كولومبيامودا يستمر حتى 28 يوليو.

تقدم العارضات تصميمات لطلاب الجامعة البوليفارية البابوية (UPB) في عرض أزياء كولومبيامودا خلال أسبوع الموضة في ميديلين في ميديلين، كولومبيا، في 26 يوليو 2022. كولومبيامودا يستمر حتى 28 يوليو. - سبوتنيك عربي
2/27
© AFP 2022 / Joaquin Sarmiento

تقدم العارضات تصميمات لطلاب الجامعة البوليفارية البابوية (UPB) في عرض أزياء كولومبيامودا خلال أسبوع الموضة في ميديلين في ميديلين، كولومبيا، في 26 يوليو 2022. كولومبيامودا يستمر حتى 28 يوليو.

© AFP 2022 / Ludovic Marin

توبشوت - يانيك نوح لاعب التنس الفرنسي السابق يرقص بجانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال حفل في منطقة إيتودي، ياوندي في 26 يوليو 2022. يقوم الرئيس الفرنسي بجولة رسمية لمدة ثلاثة أيام في الكاميرون وبنين وغينيا بيساو.

توبشوت - يانيك نوح لاعب التنس الفرنسي السابق يرقص بجانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال حفل في منطقة إيتودي، ياوندي في 26 يوليو 2022. يقوم الرئيس الفرنسي بجولة رسمية لمدة ثلاثة أيام في الكاميرون وبنين وغينيا بيساو. - سبوتنيك عربي
3/27
© AFP 2022 / Ludovic Marin

توبشوت - يانيك نوح لاعب التنس الفرنسي السابق يرقص بجانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال حفل في منطقة إيتودي، ياوندي في 26 يوليو 2022. يقوم الرئيس الفرنسي بجولة رسمية لمدة ثلاثة أيام في الكاميرون وبنين وغينيا بيساو.

© AP Photo / Harley Palangchaoزلزال قوي في الفلبين، 27 يوليو 2022
زلزال قوي في الفلبين، 27 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
4/27
© AP Photo / Harley Palangchao
زلزال قوي في الفلبين، 27 يوليو 2022
© AFP 2022 / Ahmad Al-Rubayeأنصار مقتدى الصدر يحتجون على ترشيح الكتلة المنافسة لرئاسة الوزراء في بغداد، ويدخلون مبنى البرلمان العراقي، العراق 27 يوليو 2022
أنصار مقتدى الصدر يحتجون على ترشيح الكتلة المنافسة لرئاسة الوزراء في بغداد، ويدخلون مبنى البرلمان العراقي، العراق 27 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
5/27
© AFP 2022 / Ahmad Al-Rubaye
أنصار مقتدى الصدر يحتجون على ترشيح الكتلة المنافسة لرئاسة الوزراء في بغداد، ويدخلون مبنى البرلمان العراقي، العراق 27 يوليو 2022
© AFP 2022 / VATICAN MEDIA

هذه الصورة التي تم التقاطها ونشرها في 25 يوليو 2022 من قبل المكتب الصحفي للفاتيكان تظهر البابا فرانسيس (على اليسار) يرتدي غطاء رأس قدمه له قادة السكان الأصليين في موسكوا بارك في ماسكواسيس، جنوب إدمونتون، غرب كندا، في 25 يوليو 2022.

البابا فرانسيس يزور كندا للحصول على فرصة للاعتذار شخصيًا للناجين من السكان الأصليين من الانتهاكات التي ارتكبت على مدى عقود في مدارس داخلية تديرها الكنيسة الكاثوليكية.

هذه الصورة التي تم التقاطها ونشرها في 25 يوليو 2022 من قبل المكتب الصحفي للفاتيكان تظهر البابا فرانسيس (على اليسار) يرتدي غطاء رأس قدمه له قادة السكان الأصليين في موسكوا بارك في ماسكواسيس، جنوب إدمونتون، غرب كندا، في 25 يوليو 2022.البابا فرانسيس يزور كندا للحصول على فرصة للاعتذار شخصيًا للناجين من السكان الأصليين من الانتهاكات التي ارتكبت على مدى عقود في مدارس داخلية تديرها الكنيسة الكاثوليكية. - سبوتنيك عربي
6/27
© AFP 2022 / VATICAN MEDIA

هذه الصورة التي تم التقاطها ونشرها في 25 يوليو 2022 من قبل المكتب الصحفي للفاتيكان تظهر البابا فرانسيس (على اليسار) يرتدي غطاء رأس قدمه له قادة السكان الأصليين في موسكوا بارك في ماسكواسيس، جنوب إدمونتون، غرب كندا، في 25 يوليو 2022.

البابا فرانسيس يزور كندا للحصول على فرصة للاعتذار شخصيًا للناجين من السكان الأصليين من الانتهاكات التي ارتكبت على مدى عقود في مدارس داخلية تديرها الكنيسة الكاثوليكية.

© AP Photo / Giannis Spyrounis/ilialive.gr

شرارة تضيء على كابل كهرباء مع اندلاع حريق بالقرب من قرية كريستينا جنوب أولمبيا القديمة، على بعد حوالي 320 كيلومترًا جنوب غرب أثينا، بينما تقوم السلطات بإخلاء خمس قرى أخرى بشكل عاجل في المنطقة، 24 يوليو 2022. هناك ما لا يقل عن ستة حرائق أخرى مشتعلة في جميع أنحاء اليونان، وفقًا لخدمة الإطفاء، ثلاثة منها تحترق لعدة أيام.

شرارة تضيء على كابل كهرباء مع اندلاع حريق بالقرب من قرية كريستينا جنوب أولمبيا القديمة، على بعد حوالي 320 كيلومترًا جنوب غرب أثينا، بينما تقوم السلطات بإخلاء خمس قرى أخرى بشكل عاجل في المنطقة، 24 يوليو 2022. هناك ما لا يقل عن ستة حرائق أخرى مشتعلة في جميع أنحاء اليونان، وفقًا لخدمة الإطفاء، ثلاثة منها تحترق لعدة أيام. - سبوتنيك عربي
7/27
© AP Photo / Giannis Spyrounis/ilialive.gr

شرارة تضيء على كابل كهرباء مع اندلاع حريق بالقرب من قرية كريستينا جنوب أولمبيا القديمة، على بعد حوالي 320 كيلومترًا جنوب غرب أثينا، بينما تقوم السلطات بإخلاء خمس قرى أخرى بشكل عاجل في المنطقة، 24 يوليو 2022. هناك ما لا يقل عن ستة حرائق أخرى مشتعلة في جميع أنحاء اليونان، وفقًا لخدمة الإطفاء، ثلاثة منها تحترق لعدة أيام.

© AP Photo / Bilal Hussein

تلوح ملكة جمال لبنان المتوجة حديثاً ياسمينة زيتون، يساراً، تلوح للجمهور بعد فوزها باللقب في بيروت، لبنان، في وقت متأخر من يوم 24 يوليو 2022. أقيمت مسابقة ملكة الجمال في بيروت بعد توقف دام ثلاث سنوات بعد أن ألغيت بسبب الأزمة الاقتصادية في البلاد ووباء الفيروس التاجي.

تلوح ملكة جمال لبنان المتوجة حديثاً ياسمينة زيتون، يساراً، تلوح للجمهور بعد فوزها باللقب في بيروت، لبنان، في وقت متأخر من يوم 24 يوليو 2022. أقيمت مسابقة ملكة الجمال في بيروت بعد توقف دام ثلاث سنوات بعد أن ألغيت بسبب الأزمة الاقتصادية في البلاد ووباء الفيروس التاجي. - سبوتنيك عربي
8/27
© AP Photo / Bilal Hussein

تلوح ملكة جمال لبنان المتوجة حديثاً ياسمينة زيتون، يساراً، تلوح للجمهور بعد فوزها باللقب في بيروت، لبنان، في وقت متأخر من يوم 24 يوليو 2022. أقيمت مسابقة ملكة الجمال في بيروت بعد توقف دام ثلاث سنوات بعد أن ألغيت بسبب الأزمة الاقتصادية في البلاد ووباء الفيروس التاجي.

© AP Photo / Niranjan Shrestha

امرأة تتأرجح ابنها على دمية محترقة للشيطان Ghantakarna والتي تمثل هدم الشر خلال مهرجان Ghantakarna في Bhaktapur، نيبال، 26 يوليو 2022. يُعتقد أن المهرجان يصد الأرواح الشريرة، ويجلب السلام والازدهار.

امرأة تتأرجح ابنها على دمية محترقة للشيطان Ghantakarna والتي تمثل هدم الشر خلال مهرجان Ghantakarna في Bhaktapur، نيبال، 26 يوليو 2022. يُعتقد أن المهرجان يصد الأرواح الشريرة، ويجلب السلام والازدهار. - سبوتنيك عربي
9/27
© AP Photo / Niranjan Shrestha

امرأة تتأرجح ابنها على دمية محترقة للشيطان Ghantakarna والتي تمثل هدم الشر خلال مهرجان Ghantakarna في Bhaktapur، نيبال، 26 يوليو 2022. يُعتقد أن المهرجان يصد الأرواح الشريرة، ويجلب السلام والازدهار.

© AFP 2022 / Fethi Belaid

شرطي تونسي يرش الغاز المسيل للدموع على متظاهر حاول إزالة الحواجز المعدنية في 22 يوليو 2022، خلال مظاهرة على طول شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة تونس، ضد رئيسهم والاستفتاء الدستوري المقبل في 25 يوليو.

شرطي تونسي يرش الغاز المسيل للدموع على متظاهر حاول إزالة الحواجز المعدنية في 22 يوليو 2022، خلال مظاهرة على طول شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة تونس، ضد رئيسهم والاستفتاء الدستوري المقبل في 25 يوليو. - سبوتنيك عربي
10/27
© AFP 2022 / Fethi Belaid

شرطي تونسي يرش الغاز المسيل للدموع على متظاهر حاول إزالة الحواجز المعدنية في 22 يوليو 2022، خلال مظاهرة على طول شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة تونس، ضد رئيسهم والاستفتاء الدستوري المقبل في 25 يوليو.

© AFP 2022 / Sajjad Hussain

يحتجز أفراد من أفراد الأمن ناشطًا في حزب Aam Aadmi الهندي (AAP) بالقرب من مقر حزب بهاراتيا جاناتا (BJP) أثناء احتجاج في نيودلهي في 27 يوليو 2022، بعد وفاة ما لا يقل عن 30 شخصًا بسبب تناول مشروبات كحولية زائفة في ولاية غوجارات.

يحتجز أفراد من أفراد الأمن ناشطًا في حزب Aam Aadmi الهندي (AAP) بالقرب من مقر حزب بهاراتيا جاناتا (BJP) أثناء احتجاج في نيودلهي في 27 يوليو 2022، بعد وفاة ما لا يقل عن 30 شخصًا بسبب تناول مشروبات كحولية زائفة في ولاية غوجارات. - سبوتنيك عربي
11/27
© AFP 2022 / Sajjad Hussain

يحتجز أفراد من أفراد الأمن ناشطًا في حزب Aam Aadmi الهندي (AAP) بالقرب من مقر حزب بهاراتيا جاناتا (BJP) أثناء احتجاج في نيودلهي في 27 يوليو 2022، بعد وفاة ما لا يقل عن 30 شخصًا بسبب تناول مشروبات كحولية زائفة في ولاية غوجارات.

© Sputnik . Victor Antonyuk  / الذهاب إلى بنك الصور

جنود من القوات الخاصة للقوات المسلحة الروسية خلال عملية عسكرية في اتجاه محور خاركوف.

جنود من القوات الخاصة للقوات المسلحة الروسية خلال عملية عسكرية في اتجاه محور خاركوف. - سبوتنيك عربي
12/27
© Sputnik . Victor Antonyuk
/
الذهاب إلى بنك الصور

جنود من القوات الخاصة للقوات المسلحة الروسية خلال عملية عسكرية في اتجاه محور خاركوف.

© AP Photo / Adam Schultz/The White House

في هذه الصورة التي قدمها المكتب الصحفي للبيت الأبيض، يتحدث الرئيس جو بايدن عبر الهاتف مع رئيس موظفي البيت الأبيض رون كلاين من Truman Balcony 25 يوليو 2022، في البيت الأبيض بواشنطن.

في هذه الصورة التي قدمها المكتب الصحفي للبيت الأبيض، يتحدث الرئيس جو بايدن عبر الهاتف مع رئيس موظفي البيت الأبيض رون كلاين من Truman Balcony 25 يوليو 2022، في البيت الأبيض بواشنطن. - سبوتنيك عربي
13/27
© AP Photo / Adam Schultz/The White House

في هذه الصورة التي قدمها المكتب الصحفي للبيت الأبيض، يتحدث الرئيس جو بايدن عبر الهاتف مع رئيس موظفي البيت الأبيض رون كلاين من Truman Balcony 25 يوليو 2022، في البيت الأبيض بواشنطن.

© AFP 2022 / Sajjad Hussain

تقدم العارضات تصميمات للمصمم تارون تاهيلياني خلال أسبوع أزياء FDCI India Couture في نيودلهي في 22 يوليو 2022.

تقدم العارضات تصميمات للمصمم تارون تاهيلياني خلال أسبوع أزياء FDCI India Couture في نيودلهي في 22 يوليو 2022. - سبوتنيك عربي
14/27
© AFP 2022 / Sajjad Hussain

تقدم العارضات تصميمات للمصمم تارون تاهيلياني خلال أسبوع أزياء FDCI India Couture في نيودلهي في 22 يوليو 2022.

© AFP 2022 / Asaad Niaziأطفال يقفون على قارب ممدد على السرير الجاف في أهوار الجبايش الجنوبية المتراجعة في محافظة ذي قار، 24 يوليو 2022.
أطفال يقفون على قارب ممدد على السرير الجاف في أهوار الجبايش الجنوبية المتراجعة في محافظة ذي قار، 24 يوليو 2022. - سبوتنيك عربي
15/27
© AFP 2022 / Asaad Niazi
أطفال يقفون على قارب ممدد على السرير الجاف في أهوار الجبايش الجنوبية المتراجعة في محافظة ذي قار، 24 يوليو 2022.
© AFP 2022 / KCNA/KNSالاحتفال بالذكرى الـ 69 للانتصار في الحرب الكورية في ساحة كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية 27 يوليو 2022
الاحتفال بالذكرى الـ 69 للانتصار في الحرب الكورية في ساحة كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية 27 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
16/27
© AFP 2022 / KCNA/KNS
الاحتفال بالذكرى الـ 69 للانتصار في الحرب الكورية في ساحة كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية 27 يوليو 2022
© AFP 2022 / Iranian Red Crescent تداعيات الفياضان في شمال غرب طهران، إيران 28 يوليو 2022
تداعيات الفياضان في شمال غرب طهران، إيران 28 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
17/27
© AFP 2022 / Iranian Red Crescent
تداعيات الفياضان في شمال غرب طهران، إيران 28 يوليو 2022
© AFP 2022 / Jaafar Ashtiyen

رد جد المقاتل الفلسطيني يحيى ميري بعد أن هدمت القوات الإسرائيلية منزلهم في قرية قراوة بني حسن بالضفة الغربية المحتلة في 26 يوليو 2022. هدمت القوات الإسرائيلية منزلين فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة متهمين بقتلهم بالرصاص وقال بيان للجيش ان مستوطنا يهوديا في أبريل هذا العام.

رد جد المقاتل الفلسطيني يحيى ميري بعد أن هدمت القوات الإسرائيلية منزلهم في قرية قراوة بني حسن بالضفة الغربية المحتلة في 26 يوليو 2022. هدمت القوات الإسرائيلية منزلين فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة متهمين بقتلهم بالرصاص وقال بيان للجيش ان مستوطنا يهوديا في أبريل هذا العام. - سبوتنيك عربي
18/27
© AFP 2022 / Jaafar Ashtiyen

رد جد المقاتل الفلسطيني يحيى ميري بعد أن هدمت القوات الإسرائيلية منزلهم في قرية قراوة بني حسن بالضفة الغربية المحتلة في 26 يوليو 2022. هدمت القوات الإسرائيلية منزلين فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة متهمين بقتلهم بالرصاص وقال بيان للجيش ان مستوطنا يهوديا في أبريل هذا العام.

© AFP 2022 / Arun Sankar

أطفال يرتدون زي قطع الشطرنج يؤدون عروضهم خلال حدث تم تنظيمه قبل أولمبياد الشطرنج الرابع والأربعين لعام 2022، في تشيناي في 26 يوليو 2022.

أطفال يرتدون زي قطع الشطرنج يؤدون عروضهم خلال حدث تم تنظيمه قبل أولمبياد الشطرنج الرابع والأربعين لعام 2022، في تشيناي في 26 يوليو 2022. - سبوتنيك عربي
19/27
© AFP 2022 / Arun Sankar

أطفال يرتدون زي قطع الشطرنج يؤدون عروضهم خلال حدث تم تنظيمه قبل أولمبياد الشطرنج الرابع والأربعين لعام 2022، في تشيناي في 26 يوليو 2022.

© AFP 2022 / Getty Images/Steph Chambers

يوجين، أوريغون - 22 يوليو: احتفل سيدني ماكلولين من فريق الولايات المتحدة مع ليجند التميمة بعد فوزه بالميدالية الذهبية وتحقيق رقم قياسي عالمي جديد في نهائي 400 م حواجز للسيدات في اليوم الثامن من بطولة العالم لألعاب القوى في أوريغون 22 في هايوارد فيلد في 22 يوليو 2022 في يوجين، أوريغون.

يوجين، أوريغون - 22 يوليو: احتفل سيدني ماكلولين من فريق الولايات المتحدة مع ليجند التميمة بعد فوزه بالميدالية الذهبية وتحقيق رقم قياسي عالمي جديد في نهائي 400 م حواجز للسيدات في اليوم الثامن من بطولة العالم لألعاب القوى في أوريغون 22 في هايوارد فيلد في 22 يوليو 2022 في يوجين، أوريغون. - سبوتنيك عربي
20/27
© AFP 2022 / Getty Images/Steph Chambers

يوجين، أوريغون - 22 يوليو: احتفل سيدني ماكلولين من فريق الولايات المتحدة مع ليجند التميمة بعد فوزه بالميدالية الذهبية وتحقيق رقم قياسي عالمي جديد في نهائي 400 م حواجز للسيدات في اليوم الثامن من بطولة العالم لألعاب القوى في أوريغون 22 في هايوارد فيلد في 22 يوليو 2022 في يوجين، أوريغون.

© Sputnik . Russian Foreign Ministry / الذهاب إلى بنك الصور

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (يمين) ووزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين في اجتماع في أديس أبابا.

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (يمين) ووزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين في اجتماع في أديس أبابا. - سبوتنيك عربي
21/27
© Sputnik . Russian Foreign Ministry
/
الذهاب إلى بنك الصور

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (يمين) ووزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين في اجتماع في أديس أبابا.

© AFP 2022 / Rizwan Tabassum

تستخدم الفتيات طوفًا مؤقتًا عبر شارع غمرته المياه في منطقة سكنية بعد هطول أمطار موسمية غزيرة في كراتشي في 26 يوليو 2022. تم إعلان حالة طوارئ جوية في كراتشي حيث استمرت الأمطار الموسمية الأكثر غزارة من المعتاد في اجتياح أكبر مدينة في باكستان، مما أدى إلى إغراق المنازل وجعل الشوارع غير سالكة.

تستخدم الفتيات طوفًا مؤقتًا عبر شارع غمرته المياه في منطقة سكنية بعد هطول أمطار موسمية غزيرة في كراتشي في 26 يوليو 2022. تم إعلان حالة طوارئ جوية في كراتشي حيث استمرت الأمطار الموسمية الأكثر غزارة من المعتاد في اجتياح أكبر مدينة في باكستان، مما أدى إلى إغراق المنازل وجعل الشوارع غير سالكة. - سبوتنيك عربي
22/27
© AFP 2022 / Rizwan Tabassum

تستخدم الفتيات طوفًا مؤقتًا عبر شارع غمرته المياه في منطقة سكنية بعد هطول أمطار موسمية غزيرة في كراتشي في 26 يوليو 2022. تم إعلان حالة طوارئ جوية في كراتشي حيث استمرت الأمطار الموسمية الأكثر غزارة من المعتاد في اجتياح أكبر مدينة في باكستان، مما أدى إلى إغراق المنازل وجعل الشوارع غير سالكة.

© AFP 2022 / Oscar Del Pozo

متسابق على صهوة حصان يمسك برقبة إوزة ميتة في محاولة لتمزيق رأسها خلال مهرجان سانت جيمس في قرية إل كاربيو دي تاجو، توليدو، إسبانيا، في 25 يوليو 2022. المشهد، في الأصل تمرين عسكري خلال العصور الوسطى باستخدام الحيوانات الحية، حيث يرى الفرسان وهم يركضون نحو الأوز معلقًا من أقدامهم بينما يركض المشارك على رقبة الطائر حتى يتمزق.

متسابق على صهوة حصان يمسك برقبة إوزة ميتة في محاولة لتمزيق رأسها خلال مهرجان سانت جيمس في قرية إل كاربيو دي تاجو، توليدو، إسبانيا، في 25 يوليو 2022. المشهد، في الأصل تمرين عسكري خلال العصور الوسطى باستخدام الحيوانات الحية، حيث يرى الفرسان وهم يركضون نحو الأوز معلقًا من أقدامهم بينما يركض المشارك على رقبة الطائر حتى يتمزق. - سبوتنيك عربي
23/27
© AFP 2022 / Oscar Del Pozo

متسابق على صهوة حصان يمسك برقبة إوزة ميتة في محاولة لتمزيق رأسها خلال مهرجان سانت جيمس في قرية إل كاربيو دي تاجو، توليدو، إسبانيا، في 25 يوليو 2022. المشهد، في الأصل تمرين عسكري خلال العصور الوسطى باستخدام الحيوانات الحية، حيث يرى الفرسان وهم يركضون نحو الأوز معلقًا من أقدامهم بينما يركض المشارك على رقبة الطائر حتى يتمزق.

© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورالمواطنون يعودون إلى الحياة السلمية في ماريوبول، 28 يوليو 2022
المواطنون يعودون إلى الحياة السلمية في ماريوبول، 28 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
24/27
© Sputnik
/
الذهاب إلى بنك الصور
المواطنون يعودون إلى الحياة السلمية في ماريوبول، 28 يوليو 2022
© AFP 2022 / Michel Lunanga

المتظاهرون الكونغوليون يشيرون خلال احتجاج على بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام (مونوسكو) في غوما في 26 يوليو 2022. قُتل ثلاثة من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وما لا يقل عن 12 متظاهرًا في تصاعد الاحتجاجات المناهضة للأمم المتحدة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، حسبما قال مسؤولون يوم الثلاثاء. اشتعل الغضب من التصورات التي مفادها أن بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية (MONUSCO)، فشلت في القيام بما يكفي لوقف الهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة.

المتظاهرون الكونغوليون يشيرون خلال احتجاج على بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام (مونوسكو) في غوما في 26 يوليو 2022. قُتل ثلاثة من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وما لا يقل عن 12 متظاهرًا في تصاعد الاحتجاجات المناهضة للأمم المتحدة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، حسبما قال مسؤولون يوم الثلاثاء. اشتعل الغضب من التصورات التي مفادها أن بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية (MONUSCO)، فشلت في القيام بما يكفي لوقف الهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة. - سبوتنيك عربي
25/27
© AFP 2022 / Michel Lunanga

المتظاهرون الكونغوليون يشيرون خلال احتجاج على بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام (مونوسكو) في غوما في 26 يوليو 2022. قُتل ثلاثة من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وما لا يقل عن 12 متظاهرًا في تصاعد الاحتجاجات المناهضة للأمم المتحدة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، حسبما قال مسؤولون يوم الثلاثاء. اشتعل الغضب من التصورات التي مفادها أن بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية (MONUSCO)، فشلت في القيام بما يكفي لوقف الهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة.

© AFP 2022 / Saype

منظر جوي للأعمال الفنية للفنان الفرنسي سايب ، بأبعاد عملاقة ، تشيد بالضحايا والمتضررين من انهيار سد كوريغو دو فيجو التابع لشركة التعدين فالي في ملعب كوريغو دو فيجو لكرة القدم في برومادينهو، ولاية ميناس جيرايس، البرازيل في 24 يوليو 2022. برومادينهوهي واحدة من 30 مدينة تشارك في مشروع سايبي العالمي بيوند والز.

منظر جوي للأعمال الفنية للفنان الفرنسي سايب ، بأبعاد عملاقة ، تشيد بالضحايا والمتضررين من انهيار سد كوريغو دو فيجو التابع لشركة التعدين فالي في ملعب كوريغو دو فيجو لكرة القدم في برومادينهو، ولاية ميناس جيرايس، البرازيل في 24 يوليو 2022. برومادينهوهي واحدة من 30 مدينة تشارك في مشروع سايبي العالمي بيوند والز. - سبوتنيك عربي
26/27
© AFP 2022 / Saype

منظر جوي للأعمال الفنية للفنان الفرنسي سايب ، بأبعاد عملاقة ، تشيد بالضحايا والمتضررين من انهيار سد كوريغو دو فيجو التابع لشركة التعدين فالي في ملعب كوريغو دو فيجو لكرة القدم في برومادينهو، ولاية ميناس جيرايس، البرازيل في 24 يوليو 2022. برومادينهوهي واحدة من 30 مدينة تشارك في مشروع سايبي العالمي بيوند والز.

© AFP 2022 / AIFF/Patrick Baz

قرأ أعضاء لجنة تحكيم مهرجان عمان السينمائي الدولي ، فيل جندلي (يسار) ولوتشيانو باريسون (يمين) وإيرين تشاللاند، كتالوج المهرجان أثناء طفوهم في بحر ديد في 25 يوليو 2022. مهرجان عمان السينمائي الدولي - فيلم أوال (AIFF) هو تهدف إلى تحقيق الإنجازات الأولى في السينما من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية.

قرأ أعضاء لجنة تحكيم مهرجان عمان السينمائي الدولي ، فيل جندلي (يسار) ولوتشيانو باريسون (يمين) وإيرين تشاللاند، كتالوج المهرجان أثناء طفوهم في بحر ديد في 25 يوليو 2022. مهرجان عمان السينمائي الدولي - فيلم أوال (AIFF) هو تهدف إلى تحقيق الإنجازات الأولى في السينما من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية. - سبوتنيك عربي
27/27
© AFP 2022 / AIFF/Patrick Baz

قرأ أعضاء لجنة تحكيم مهرجان عمان السينمائي الدولي ، فيل جندلي (يسار) ولوتشيانو باريسون (يمين) وإيرين تشاللاند، كتالوج المهرجان أثناء طفوهم في بحر ديد في 25 يوليو 2022. مهرجان عمان السينمائي الدولي - فيلم أوال (AIFF) هو تهدف إلى تحقيق الإنجازات الأولى في السينما من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية.

العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:57 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала