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https://arabic.sputniknews.com/20220729/أذربيجان-نجري-مفاوضات-لاعتماد-نظام-الدفع-الروسي-مير-1065754008.html
أذربيجان: نجري مفاوضات لاعتماد نظام الدفع الروسي "مير"
أذربيجان: نجري مفاوضات لاعتماد نظام الدفع الروسي "مير"
قال المدير التنفيذي للبنك المركزي في أذربيجان فريد عثمانوف اليوم الجمعة، إن المصرف يتفاوض بشأن الإطلاق المحتمل لنظام المدفوعات الروسي "مير" في البلاد. 29.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-29T18:25+0000
2022-07-29T18:25+0000
روسيا
اقتصاد
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باكو- سبوتنيك. وذكر عثمانوف في مؤتمر صحفي أن "هذه القضية (إدخال نظام مير) نوقشت مع مراعاة العوامل السياسية والاقتصادية، بمشاركة الوكالات الحكومية ذات الصلة وفي إطار اللجنة الحكومية الدولية الأذربيجانية الروسية".سيعلن البنك عن قراره النهائي بمجرد اتخاذه. تعرضت روسيا للتهديد بقطع صلتها بنظام "سويفت" الدولي كجزء من العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.طور بنك روسيا نظام الدفع المحلي الخاص به المسمى "مير" في عام 2015، في أعقاب حملة عقوبات مختلفة ضد البلاد في ذلك الوقت.وسط قيود جديدة هذا العام، تفاوضت موسكو على قبول بطاقات "مير" الخاصة بها في دول أجنبية عدة، بما في ذلك تركيا وفيتنام.
https://arabic.sputniknews.com/20220619/دولة-عربية-تعلن-قبول-البطاقة-المصرفية-الروسية-مير-قريبا-1063847738.html
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روسيا, اقتصاد

أذربيجان: نجري مفاوضات لاعتماد نظام الدفع الروسي "مير"

18:25 GMT 29.07.2022
© unikassa.ruبطاقة مصرفية "مير"
بطاقة مصرفية مير - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2022
© unikassa.ru
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قال المدير التنفيذي للبنك المركزي في أذربيجان فريد عثمانوف اليوم الجمعة، إن المصرف يتفاوض بشأن الإطلاق المحتمل لنظام المدفوعات الروسي "مير" في البلاد.
باكو- سبوتنيك. وذكر عثمانوف في مؤتمر صحفي أن "هذه القضية (إدخال نظام مير) نوقشت مع مراعاة العوامل السياسية والاقتصادية، بمشاركة الوكالات الحكومية ذات الصلة وفي إطار اللجنة الحكومية الدولية الأذربيجانية الروسية".
بطاقة مصرفية مير - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2022
دولة عربية تعلن قبول البطاقة المصرفية الروسية "مير" قريبا
19 يونيو, 09:29 GMT
سيعلن البنك عن قراره النهائي بمجرد اتخاذه. تعرضت روسيا للتهديد بقطع صلتها بنظام "سويفت" الدولي كجزء من العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
طور بنك روسيا نظام الدفع المحلي الخاص به المسمى "مير" في عام 2015، في أعقاب حملة عقوبات مختلفة ضد البلاد في ذلك الوقت.
وسط قيود جديدة هذا العام، تفاوضت موسكو على قبول بطاقات "مير" الخاصة بها في دول أجنبية عدة، بما في ذلك تركيا وفيتنام.
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