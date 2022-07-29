https://arabic.sputniknews.com/20220729/أوروبا-تسجل-أول-حالة-وفاة-بجدري-القرود-في-هذه-الدولة-1065757000.html

أوروبا تسجل أول حالة وفاة بجدري القرود.. في هذه الدولة

أوروبا تسجل أول حالة وفاة بجدري القرود.. في هذه الدولة

أبلغت إحدى دول أوروبا، اليوم الجمعة، عن تسجيل أول حالة وفاة مرتبطة بمرض جدري القرود، فيما يعتقد أنها أول حالة وفاة في أوروبا من المرض والثانية خارج أفريقيا في... 29.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-29T20:12+0000

2022-07-29T20:12+0000

2022-07-29T20:12+0000

الصحة

منوعات

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وقالت وزارة الصحة الإسبانية في تقرير لها اليوم إنه تم تأكيد 4298 حالة إصابة بالفيروس في البلاد، وفق وكالة "رويترز".وأضافت أنه من بين 3750 مريضا لديها معلومات عنهم، فإن 120 تم نقلهم إلى المستشفى - أي ما يمثل 3.2% - وتوفي واحد، دون تقديم مزيد من التفاصيل.ورفض متحدث باسم وزارة الصحة الإدلاء بمزيد من التفاصيل عن الشخص المتوفى.وأبلغت البرازيل في وقت سابق من اليوم الجمعة عن أول حالة وفاة مرتبطة بجدري القرود خارج القارة الأفريقية في الموجة الحالية من المرض.وفقا لتقرير منظمة الصحة العالمية الصادر في 22 يوليو/تموز الجاري، تم الإبلاغ عن خمس وفيات فقط في جميع أنحاء العالم، جميعها في المنطقة الأفريقية.وأعلنت منظمة الصحة العالمية، السبت الماضي، أن تفشي المرض سريع الانتشار بات يمثل حالة طوارئ صحية عالمية، وهي أعلى مستويات التأهب.وأمس الأول (الأربعاء)، قال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس في إفادة صحفية: "تم إبلاغ المنظمة بأكثر من 18 ألف إصابة بجدري القردة في 78 دولة".وأشار إلى أن أكثر من 70 في المائة من هذه الإصابات سجلت في أوروبا، بينما تم تسجيل 25 في المائة بمنطقة الأمريكيتين.وأضاف: "حتى الآن تم تسجيل 5 وفيات ونحو 10% من الإصابات نقلت إلى المستشفى للسيطرة على الألم الناجم عن المرض".واعتبر أنه يمكن وقف تفشي المرض إذا أخذت البلدان والمجتمعات والأفراد المخاطر على محمل الجد، واتخذوا الإجراءات اللازمة لوقف انتقال العدوى، وحماية الآخرين.وقال غيبريسوس، إن الوضع أصبح استثنائيًا" بعد أن تفشي في أكثر من 70 دولة.

https://arabic.sputniknews.com/20220729/تسجيل-أول-حالة-وفاة-بسبب-جدري-القرود-في-البرازيل-1065750069.html

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