https://arabic.sputniknews.com/20220729/إصابة-راقصين-إثر-سقوط-شاشة-عملاقة-بحفل-فرقة-ميرور-في-هونغ-كونغ-فيديو-1065729680.html
إصابة راقصين إثر سقوط شاشة عملاقة بحفل فرقة "ميرور" في هونغ كونغ... فيديو
إصابة راقصين إثر سقوط شاشة عملاقة بحفل فرقة "ميرور" في هونغ كونغ... فيديو
أدى سقوط شاشة عرض كبيرة على خشبة مسرح خلال حفل موسيقي لفرقة "ميرور" في هونغ كونغ إلى إصابة اثنين على الأقل من الراقصين. 29.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-29T11:20+0000
2022-07-29T11:20+0000
2022-07-29T11:20+0000
أحداث هونغ كونغ
شاشة
سقوط
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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر سقوط الشاشة أثناء العرض، ما أثار حالة من الفوضى بين أعضاء الفرقة والراقصين.وفي تعليق عن الحادث، قال الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ جون لي: "لقد شعرت بالصدمة. متعاطف مع المصابين وآمل أن يتعافوا قريبا".من جانبه، قال وزير الثقافة كيفين يونغ، إن العروض في المكان تم تعليقها حتى يتم التأكد من أن هيكل المسرح آمن، مشيرا إلى أنه "من الملاحظة الأولية، انقطع سلك وأدى إلى سقوط الشاشة وتسبب في إصابة الراقصين".وجرى تشكيل الفرقة ذات الشعبية الكبيرة في العام 2018، من خلال برنامج لتلفزيون الواقع وكل أفرادها من الذكور.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أحداث هونغ كونغ, شاشة, سقوط
إصابة راقصين إثر سقوط شاشة عملاقة بحفل فرقة "ميرور" في هونغ كونغ... فيديو
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أدى سقوط شاشة عرض كبيرة على خشبة مسرح خلال حفل موسيقي لفرقة "ميرور" في هونغ كونغ إلى إصابة اثنين على الأقل من الراقصين.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر سقوط الشاشة أثناء العرض، ما أثار حالة من الفوضى بين أعضاء الفرقة والراقصين.
وفي تعليق عن الحادث، قال الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ جون لي: "لقد شعرت بالصدمة. متعاطف مع المصابين وآمل أن يتعافوا قريبا".
من جانبه، قال وزير الثقافة كيفين يونغ، إن العروض في المكان تم تعليقها حتى يتم التأكد من أن هيكل المسرح آمن، مشيرا إلى أنه "من الملاحظة الأولية، انقطع سلك وأدى إلى سقوط الشاشة وتسبب في إصابة الراقصين".
وجرى تشكيل الفرقة ذات الشعبية الكبيرة في العام 2018، من خلال برنامج لتلفزيون الواقع وكل أفرادها من الذكور.