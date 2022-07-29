https://arabic.sputniknews.com/20220729/إعلام-قضية-اثنين-آخرين-من-المرتزقة-البريطانيين-جاهزة-لتقديمها-إلى-محكمة-دونيتسك-1065736104.html

إعلام: قضية اثنين آخرين من المرتزقة البريطانيين جاهزة لتقديمها إلى محكمة دونيتسك

إعلام: قضية اثنين آخرين من المرتزقة البريطانيين جاهزة لتقديمها إلى محكمة دونيتسك

ذكرت وسائل إعلام محلية أن قضية اثنين من المرتزقة البريطانيين - ديلان هيلي وأندرو هيل - جاهزة لعرضها أمام المحكمة في جمهورية دونيتسك الشعبية. 29.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-29T12:51+0000

2022-07-29T12:51+0000

2022-07-29T13:01+0000

العالم

بريطانيا

أخبار أوكرانيا

العملية العسكرية الروسية الخاصة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1e/1062876497_0:0:3255:1831_1920x0_80_0_0_8fdb6393137220bd5fbf15afc7c82c58.jpg

ونقلت وكالة أنباء دونيتسك عن مصدر، قوله "قضية المرتزقة البريطانيين ديلان هيلي وأندرو هيل جاهزة للمحاكمة".في وقت سابق أفادت الأنباء أن اثنين من المرتزقة البريطانيين تم اتهامهما في الجمهورية. هيلي وهيل متهمان وفقا لنفس المواد التي وجهت إلى أولئك الذين أدينوا سابقًا.في 9من شهر يونيو/حزيران الماضي، حُكم بالإعدام على ثلاثة أجانب تم أسرهم في ماريوبول - مواطنان بريطانيان هما شون بينر وأيدن أسلين، وكذلك مواطن مغربي هو سعدون إبراهيم. واعترف الثلاثة بأنهم مذنبون في العدوان المسلح الذي شنته أوكرانيا بهدف الاستيلاء على السلطة في جمهورية دونيتسك. أدانت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس حكم الإعدام بحق المرتزقة البريطانيين في الجمهورية ووصفته بأنه غير شرعي.هذا وأبلغت مفوضة دونيتسك لحقوق الشعب داريا موروزوفا، في وقت سابق أن المرتزق البريطاني بول أوري، الذي تم أسره في دونيتسك، توفي في 10 يوليو/تموز بسبب المرض والضغط.وكشفت جمهورية دونيتسك الشعبية، يوم الخميس، عن مكان دفن المرتزق البريطاني المتوفى، مشيرة إلى إمكانية إرسال نقل الجثمان في حال طلب منها ذلك.وقالت وزيرة الخارجية في جمهورية دونيتسك الشعبية، ناتاليا نيكونوروفا، إن جثة المرتزق البريطاني المتوفى بول يوري، سيتم دفنها على أراضي الجمهورية، إذا لم يرسل أقاربه أو الحكومة البريطانية طلبًا إلى سلطات الجمهورية لنقل الجثمان.وفقا لنيكونوروفا، يتم تحديد هذه الفترة الزمنية بموجب القانون. ولم يتم تحديد الموعد النهائي لاستئناف الأقارب لطلب إعادة الجثة إلى وطنهم.أشارت نيكونوروفا إلى أنه في الوقت الحالي، لم تتوجه الحكومة البريطانية ولا أقارب المتوفى إلى بطلب سلطات الجمهورية لإعادتها، حتى عن طريق قنوات الصليب الأحمر.وقالت: "لكننا لم نشهد أي مظهر من مظاهر للقلق أو الاهتمام بمصيره سواء من جانب الجهات الرسمية (البريطانية) أو من الأقارب".أعربت وزيرة خارجية جمهورية دونيتسك الشعبية، ناتاليا نيكونوروفا، في وقت سابق، عن اندهاش بلادها من التصريحات البريطانية بشأن ممارسة المرتزق البريطاني الذي توفي في دونيتسك "نشاطا إنسانيا".

https://arabic.sputniknews.com/20220728/جمهورية-دونيتسك-الشعبية-تكشف-عن-مكان-دفن-المرتزق-البريطاني-المتوفى-1065709629.html

https://arabic.sputniknews.com/20220729/بوشيلين-يعتزم-زيارة-كوريا-الشمالية-1065730367.html

بريطانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, بريطانيا, أخبار أوكرانيا