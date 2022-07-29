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اجتماع لمجلس الأمن بشأن أوكرانيا
اجتماع لمجلس الأمن بشأن أوكرانيا
قال دميتري بوليانسكي، النائب الأول لممثل روسيا لدى منظمة الأمم المتحدة، إن اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا سيعقد اليوم الجمعة بمبادرة من الدول الغربية. 29.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-29T06:23+0000
2022-07-29T06:23+0000
روسيا
منظمة الأمم المتحدة
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وأعلن بوليانسكي عن الاجتماع من خلال صفحته الخاصة على "تلغرام"، قائلا:واقترح أن عقد الاجتماع يجب أن يظهر "الاهتمام الثابت" بالموضوع، مضيفا أنه "لدينا ما نقوله".وأشار إلى أن ممثل روسيا سيكون دوره في الحديث الـ12 على التوالي "أي بالكاد قبل الساعة 18:00". يذكر أنه منذ 24 فبراير/شباط، تقوم روسيا بعملية عسكرية خاصة لنزع السلاح من أوكرانيا. ووصف فلاديمير بوتين مهمتها بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". ووفقا للرئيس، الهدف النهائي للعملية هو تحرير دونباس وخلق الظروف التي تضمن أمن روسيا نفسها.
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روسيا, منظمة الأمم المتحدة

اجتماع لمجلس الأمن بشأن أوكرانيا

06:23 GMT 29.07.2022
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الجمعية العامة للأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2022
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قال دميتري بوليانسكي، النائب الأول لممثل روسيا لدى منظمة الأمم المتحدة، إن اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا سيعقد اليوم الجمعة بمبادرة من الدول الغربية.
وأعلن بوليانسكي عن الاجتماع من خلال صفحته الخاصة على "تلغرام"، قائلا:

اليوم، سيعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اجتماعا عاديا بشأن أوكرانيا في الساعة 17:00 بتوقيت موسكو. ولن يكون فيه موضوع محدد بشكل خاص - يبدو أن شركاءنا الغربيين السابقين طلبوه في آخر يوم عمل من شهر يوليو/تموز فقط حتى يتسنى على الأقل أن اجتماعا بشأن أوكرانيا واحدا سيعقد في غضون شهر.

واقترح أن عقد الاجتماع يجب أن يظهر "الاهتمام الثابت" بالموضوع، مضيفا أنه "لدينا ما نقوله".
وأشار إلى أن ممثل روسيا سيكون دوره في الحديث الـ12 على التوالي "أي بالكاد قبل الساعة 18:00".
يذكر أنه منذ 24 فبراير/شباط، تقوم روسيا بعملية عسكرية خاصة لنزع السلاح من أوكرانيا. ووصف فلاديمير بوتين مهمتها بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". ووفقا للرئيس، الهدف النهائي للعملية هو تحرير دونباس وخلق الظروف التي تضمن أمن روسيا نفسها.
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