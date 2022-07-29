https://arabic.sputniknews.com/20220729/ارتفاع-حصيلة-قتلى-الفيضانات-المدمرة-في-كنتاكي-الأمريكية-إلى-16-1065751080.html

ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات المدمرة في كنتاكي الأمريكية إلى 16

ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات المدمرة في كنتاكي الأمريكية إلى 16

قال حاكم ولاية كنتاكي الأمريكية إن 16 شخصا على الأقل لقوا حتفهم بسبب فيضانات تاريخية تسببت فيها أمطار غزيرة في شرق الولاية. 29.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-29T16:55+0000

2022-07-29T16:55+0000

2022-07-29T16:56+0000

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

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وأضاف حاكم الولاية آندي بشير أنه يتوقع استمرار ارتفاع عدد القتلى، بحسب "بي بي سي".وقال بشير في مقطع فيديو نُشر على الإنترنت صباح اليوم الجمعة: "نعلم أن بعض الخسائر ستشمل الأطفال، وربما نكون قد فقدنا عائلات بأكملها".وقال في تحديث، إن من بين القتلى امرأة تبلغ من العمر 81 عاما وطفلان.وفي وقت سابق من اليوم، قال حاكم كنتاكي: "في الوقت الحالي، أعتقد أنني أستطيع تأكيد ما لا يقل عن 8 وفيات، لكن يبدو أن هذا الرقم يتزايد ساعة بساعة"، وذلك قبل أن يعود ويعلن عن ارتفاع حصيلة القتلى إلى 16.وجاءت الفيضانات بعد هطول أمطار غزيرة في وقت سابق من هذا الأسبوع. وقال الحاكم إن مئات المنازل في كنتاكي قد دمرت بسبب الفيضانات.أبلغت بعض المناطق عن تلقي أكثر من ثماني بوصات، أو 20 سم، من الأمطار في فترة 24 ساعة.ظلت التحذيرات من الفيضانات سارية المفعول حتى صباح الجمعة في شرق كنتاكي، وكذلك في أجزاء من تينيسي ووست فرجينيا.قالت هيئة الأرصاد الوطنية الأمريكية إنه من المتوقع أن تصل الأنهار في المنطقة إلى ذروتها خلال عطلة نهاية الأسبوع، ولا يزال خطر حدوث فيضانات أكثر خطورة ساريا اليوم.وقال بشير إنه من المتوقع هطول المزيد من الأمطار يومي الاثنين والثلاثاء، وحث الناس على وضع خطة سلامة.وصل ممثلون من وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية الأمريكية (FEMA) صباح الجمعة لمساعدة جهود الإنقاذ المحلية.قال بشير إنه لم يتضح بعد بالضبط عدد الأشخاص المتضررين أو المفقودين. كان من الصعب الوصول إلى بعض المناطق بسبب الأجزاء المتضررة على 28 طريقا سريعا للولاية.في مقابلة مع NBC News، قال حاكم كنتاكي إن هذه "أسوأ كارثة فيضانات شهدها في حياته إلى حد بعيد".وأضاف: "مئات العائلات في كنتاكي ستفقد كل شيء"، متابعا: "سيكون يومان صعبان، وستكون عملية إعادة بناء طويلة".وأجريت حوالي 50 عملية إنقاذ جوي يوم الخميس، إلى جانب أكثر من 100 عملية إنقاذ على متن قارب. تم إنقاذ ما يقرب من 300 شخص في جميع أنحاء الولاية، مع استمرار جهود البحث والإنقاذ.وتأتي الفيضانات التاريخية في الوقت الذي تتعافى فيه الدولة من أعنف الأعاصير في تاريخها والتي أودت بحياة أكثر من 70 شخصًا في ديسمبر 2021.

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