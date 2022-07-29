ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات المدمرة في كنتاكي الأمريكية إلى 16
16:55 GMT 29.07.2022 (تم التحديث: 16:56 GMT 29.07.2022)
© AFP 2022 / Brett Carlsen/Getty Imagesتداعيات فيضانات هائلة في ويفيرلي، ولاية تينيسي، الولايات المتحدة 23 أغسطس 2021
© AFP 2022 / Brett Carlsen/Getty Images
قال حاكم ولاية كنتاكي الأمريكية إن 16 شخصا على الأقل لقوا حتفهم بسبب فيضانات تاريخية تسببت فيها أمطار غزيرة في شرق الولاية.
وأضاف حاكم الولاية آندي بشير أنه يتوقع استمرار ارتفاع عدد القتلى، بحسب "بي بي سي".
وقال بشير في مقطع فيديو نُشر على الإنترنت صباح اليوم الجمعة: "نعلم أن بعض الخسائر ستشمل الأطفال، وربما نكون قد فقدنا عائلات بأكملها".
وقال في تحديث، إن من بين القتلى امرأة تبلغ من العمر 81 عاما وطفلان.
وفي وقت سابق من اليوم، قال حاكم كنتاكي: "في الوقت الحالي، أعتقد أنني أستطيع تأكيد ما لا يقل عن 8 وفيات، لكن يبدو أن هذا الرقم يتزايد ساعة بساعة"، وذلك قبل أن يعود ويعلن عن ارتفاع حصيلة القتلى إلى 16.
وجاءت الفيضانات بعد هطول أمطار غزيرة في وقت سابق من هذا الأسبوع. وقال الحاكم إن مئات المنازل في كنتاكي قد دمرت بسبب الفيضانات.
أبلغت بعض المناطق عن تلقي أكثر من ثماني بوصات، أو 20 سم، من الأمطار في فترة 24 ساعة.
DEADLY FLOOD EMERGENCY: Dangerous flash flooding in eastern Kentucky has caused multiple fatalities with the death toll expected to rise. @MolaReports reports as emergency responders search for trapped and stranded residents. https://t.co/JubplynG2m pic.twitter.com/vBPfycmRTq— World News Tonight (@ABCWorldNews) July 29, 2022
ظلت التحذيرات من الفيضانات سارية المفعول حتى صباح الجمعة في شرق كنتاكي، وكذلك في أجزاء من تينيسي ووست فرجينيا.
قالت هيئة الأرصاد الوطنية الأمريكية إنه من المتوقع أن تصل الأنهار في المنطقة إلى ذروتها خلال عطلة نهاية الأسبوع، ولا يزال خطر حدوث فيضانات أكثر خطورة ساريا اليوم.
وقال بشير إنه من المتوقع هطول المزيد من الأمطار يومي الاثنين والثلاثاء، وحث الناس على وضع خطة سلامة.
وصل ممثلون من وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية الأمريكية (FEMA) صباح الجمعة لمساعدة جهود الإنقاذ المحلية.
Catastrophic flooding in Eastern Kentucky - drone footage from Garrett, KY shot by @CharlesPeekWX pic.twitter.com/cfCMST4Xxe— Steve Petyerak (@StevePetyerak) July 29, 2022
قال بشير إنه لم يتضح بعد بالضبط عدد الأشخاص المتضررين أو المفقودين. كان من الصعب الوصول إلى بعض المناطق بسبب الأجزاء المتضررة على 28 طريقا سريعا للولاية.
في مقابلة مع NBC News، قال حاكم كنتاكي إن هذه "أسوأ كارثة فيضانات شهدها في حياته إلى حد بعيد".
وأضاف: "مئات العائلات في كنتاكي ستفقد كل شيء"، متابعا: "سيكون يومان صعبان، وستكون عملية إعادة بناء طويلة".
وأجريت حوالي 50 عملية إنقاذ جوي يوم الخميس، إلى جانب أكثر من 100 عملية إنقاذ على متن قارب. تم إنقاذ ما يقرب من 300 شخص في جميع أنحاء الولاية، مع استمرار جهود البحث والإنقاذ.
وتأتي الفيضانات التاريخية في الوقت الذي تتعافى فيه الدولة من أعنف الأعاصير في تاريخها والتي أودت بحياة أكثر من 70 شخصًا في ديسمبر 2021.