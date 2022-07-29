https://arabic.sputniknews.com/20220729/الإطار-التنسيقي-يشكل-فريقا-للتفاوض-حول-تشكيل-الحكومة-العراقية-ماكرون-وابن-سلمان-يبحثان-ملف-الطاقة--1065741926.html

الإطار التنسيقي يشكل فريقا للتفاوض حول تشكيل الحكومة العراقية.. ماكرون وابن سلمان يبحثان ملف الطاقة

الإطار التنسيقي يشكل فريقا للتفاوض حول تشكيل الحكومة العراقية.. ماكرون وابن سلمان يبحثان ملف الطاقة

التيار الصدري يرفض ترشيح السوداني ويصعِد والإطار التنسيقي يشكل فريق للتفاوض بشأن تشكيل الحكومة العراقية، وماكرون يكرر محاولة بايدن دفع ملف النفط مع محمد بن... 29.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-29T13:49+0000

2022-07-29T13:49+0000

2022-07-29T13:49+0000

راديو

عالم سبوتنيك

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الإطار التنسيقي يشكل فريق للتفاوض بشأن تشكيل الحكومة العراقية.. ماكرون يبحث مع ابن سلمان ملف أمن الطاقة الإطار التنسيقي يشكل فريق للتفاوض بشأن تشكيل الحكومة العراقية.. ماكرون يبحث مع ابن سلمان ملف أمن الطاقة

التيار الصدري يرفض ترشيح السوداني ويصعِد والإطار التنسيقي يشكل فريق للتفاوض بشأن تشكيل الحكومة العراقيةشكل الإطار التنسيقي في العراق فريقا تفاوضيا للتباحث مع جميع القوى السياسية في البلاد بشأن تشكيل الحكومة العراقية وإكمال الاستحقاقات الدستورية في محاولة لتجنب التصعيد مع التيار الصدري الذي اعترض على ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة العراقية الجديدة .ويأتي إعلان تشكيل فريق التفاوض بعد يوم من اقتحام متظاهرين موالين لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مبنى البرلمان بالمنطقة الخضراء في بغداد، ودعوات جديدة بالتظاهر ضد ترشيح السوداني.ويرفض التيار الصدري محمد شياع السوداني متعللا بأنه يمثل نظام المحاصصة ولا يمثل جموع الشعب العراقي، كما يقول إنه مقرب من رئيس الوزراء السابق نوري المالكي مع الخلافات الكبيرة بين الصدر والمالكي.وأضاف الشرع أن هذا لا يروق لكل الكتل السياسية خصوصاً عندما يتم الحديث عن الاستحقاقات الانتخابية، فإذا ما تم ترشيح أي شخصية مستقلة لم يكن هناك ضامن لعدم فتح ملفات كثيرة جداً قد تؤدي إلى عرقلة العملية السياسية وكذا ملفات فساد من الضروري فتحها.ماكرون يكرر محاولة بايدن دفع ملف النفط مع ابن سلمان في باريساستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في قصر الإليزيه، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي يزور فرنسا بعد اليونان، ضمن أول جولة بدول الاتحاد الأوروبي منذ مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة بإسطنبول عام 2018.ويأتي ملف الطاقة على رأس الأولويات حيث يسعى الغرب لدى السعودية لزيادة الإنتاج من أجل خفض أسعار الوقود.وعقد ماكرون وبن سلمان اجتماعا موسعاً بحضور وفدي البلدين في قصر الإليزيه في باريس، وأقام الرئيس الفرنسي مأدبة عشاء تكريماً لولي العهد السعودي.وقال الأمير محمد بن سلمان في برقية شكر للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إثر مغادرته باريس إن المباحثات الثنائية أكدت الرغبة المشتركة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين السعودية وفرنسا في المجالات كافة.وأضاف هنيد أن السعودية ودول الخليج بشكل عام لا تريد أن تظهر وكأنها تصطف إلى جانب الغرب ضد روسيا لأن ذلك سيكون مكلف عليها فهى لا تريد أن تدخل في مواجهة عبر سوق النفط مع روسيا، بالتالي هذه هى الأسباب التي لن تسمح للسعودية وولى عهدها بالاستجابة لمطالب الرئيس الفرنسي ماكرون.اليونان وقبرص تتهمان تركيا بتأجيج التوترات في شرق المتوسطوجهت اليونان وقبرص اتهامات إلى تركيا، بتأجيج التوترات في شرق البحر المتوسط، إذ تستعد أنقرة لإرسال سفينة حفر إلى المنطقة، الشهر المقبل للبحث عن الغاز الطبيعي.وتوترت العلاقات بين أثينا وأنقرة بسبب قضايا تبدأ من التحليق في المجال الجوي إلى المياه المتنازع عليها. ومن المقرر أن ترسل تركيا سفينة حفر إلى البحر المتوسط في أوائل آب/أغسطس للبحث عن الغاز.وقال وزير الخارجية القبرصي يوانيس كاسوليدس، للصحافيين بعد لقاء مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس، في نيقوسيا إنهم ناقشوا الأمر لاتخاذ إجراءات معينة على أمل أن يؤدي ذلك إلى تفادي أي توترات في المنطقة الاقتصادية.وأكد حسن الشاغل أن تركيا تستورد سنوياً بمقدار خمسين مليار دولار من مواد الطاقة وقد ارتفعت إلى سبعين مليار دولار بعد ارتفاع أسعار الطاقة خاصةً بعد الأزمة الروسية الأوكرانية.يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج عالم سبوتنيك

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