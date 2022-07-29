https://arabic.sputniknews.com/20220729/الإمارات-اكتشاف-مورد-ثان-للغاز-الطبيعي-في-امتياز-المنطقة-البحرية-رقم-2-بأبوظبي-1065747972.html
الإمارات... اكتشاف مورد ثان للغاز الطبيعي في امتياز المنطقة البحرية رقم 2 بأبوظبي
الإمارات... اكتشاف مورد ثان للغاز الطبيعي في امتياز المنطقة البحرية رقم 2 بأبوظبي
أفادت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، اليوم الجمعة، باكتشاف مورد ثاني للغاز الطبيعي، في أول بئر استكشافية ضمن امتياز المنطقة البحرية رقم 2 في أبوظبي، التي... 29.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-29T14:55+0000
2022-07-29T14:55+0000
2022-07-29T14:55+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1049432705_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_8abb910ea7d3ce045a8bb1c80d75fb40.jpg
وأعلنت الشركة أن حجم الاكتشاف الجديد يقدر بحوالي 1-1.5 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الخام، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".جاء الاكتشاف الجديد، بعد الاكتشاف الأولي في المكامن الأقل عمقا الذي تم الإعلان عنه في فبراير/ شباط الماضي، ليصل إجمالي الاحتياطيات لكلا الاكتشافين إلى حوالي 2.5-3.5 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز.يشار إلى أن ترسية هذا الامتياز، كانت قد تمت في عام 2019، على تحالف تقوده شركة "إيني" الإيطالية للطاقة، ويضم شركة "بي تي تي" العامة للاستكشاف والإنتاج التايلاندية، كجزء من جولة العطاءات التنافسية الأولى لشركة "أدنوك".
https://arabic.sputniknews.com/20210104/الإمارات-بدء-إنتاج-الغاز-في-بئر-محاني-بالشارقة-1047700356.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1049432705_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_033b013d16971ac990fb601b6b6aafe8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
الإمارات... اكتشاف مورد ثان للغاز الطبيعي في امتياز المنطقة البحرية رقم 2 بأبوظبي
تابعنا عبر
أفادت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، اليوم الجمعة، باكتشاف مورد ثاني للغاز الطبيعي، في أول بئر استكشافية ضمن امتياز المنطقة البحرية رقم 2 في أبوظبي، التي تديرها شركة "إيني" الإيطالية.
وأعلنت الشركة أن حجم الاكتشاف الجديد يقدر بحوالي 1-1.5 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الخام، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية
"وام".
جاء الاكتشاف الجديد، بعد الاكتشاف الأولي في المكامن الأقل عمقا الذي تم الإعلان عنه في فبراير/ شباط الماضي، ليصل إجمالي الاحتياطيات لكلا الاكتشافين إلى حوالي 2.5-3.5 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز.
يشار إلى أن ترسية هذا الامتياز، كانت قد تمت في عام 2019، على تحالف تقوده شركة "إيني" الإيطالية للطاقة، ويضم شركة "بي تي تي" العامة للاستكشاف والإنتاج التايلاندية، كجزء من جولة العطاءات التنافسية الأولى لشركة "أدنوك".