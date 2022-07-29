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الإمارات... اكتشاف 6 جثث لمواطنين آسيوين قتلتهم السيول الجارفة
الإمارات... اكتشاف 6 جثث لمواطنين آسيوين قتلتهم السيول الجارفة
أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية، اليوم الجمعة، عثور رجال الإنقاذ على جثث 6 أشخاص من الجنسية الآسيوية، قتلتهم السيول التي ضربت البلاد. 29.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-29T15:36+0000
2022-07-29T15:36+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وذكرت الوزارة في إفادة، أنه جار البحث عن شخص آخر يحمل الجنسية الآسيوية، مشيرة إلى أن 80% من الأفراد الذين تضررت مساكنهم عادوا إلى منازلهم، وأن الجهود مستمرة والفرق ما زالت تقوم بواجبها للوصول الى مرحلة التعافي، بحسب صحيفة "البيان".بالأمس، تسببت الأمطار الغزيرة في الإمارات، بتشكل سيول عنيفة في إمارات الشارقة والفجيرة ورأس الخيمة شرقي البلاد، ما أدى إلى غرق بعض الطرق وانقطاعها.وأظهرت مقاطع مصورة تداولها مغردون على تويتر السيول الشديدة التي ضربت الإمارات الثلاث. ووجهت الحكومة بنقل الأسر المتضررة من الأمطار والسيول إلى مواقع إيواء مؤقت.كما قررت الحكومة الإماراتية توجيه كافة الإمكانات لمساعدة المتضررين في تلك المناطق، معلنة تشكيل لجنة عاجلة لحصر الأضرار التي تسببت بها السيول في الولايات المذكورة.على الرغم من أن تساقط الأمطار في دول الخليج خلال شهور الصيف شديدة الحرارة، كان أمرا نادرا، إلا أن العديد من دول مجلس التعاون الخليجي شهدت أمطارا غزيرة خلال اليومين الماضيين جراء منخفض جوي وصل المنطقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220728/البرق-يقصف-والسيول-تجتاح-ماذا-يحدث-لدول-الخليج-في-عز-الصيف؟-1065708093.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

الإمارات... اكتشاف 6 جثث لمواطنين آسيوين قتلتهم السيول الجارفة

15:36 GMT 29.07.2022
© AFP 2022 / GIUSEPPE CACACEسيول في الإمارات
سيول في الإمارات - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2022
© AFP 2022 / GIUSEPPE CACACE
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أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية، اليوم الجمعة، عثور رجال الإنقاذ على جثث 6 أشخاص من الجنسية الآسيوية، قتلتهم السيول التي ضربت البلاد.
وذكرت الوزارة في إفادة، أنه جار البحث عن شخص آخر يحمل الجنسية الآسيوية، مشيرة إلى أن 80% من الأفراد الذين تضررت مساكنهم عادوا إلى منازلهم، وأن الجهود مستمرة والفرق ما زالت تقوم بواجبها للوصول الى مرحلة التعافي، بحسب صحيفة "البيان".
بالأمس، تسببت الأمطار الغزيرة في الإمارات، بتشكل سيول عنيفة في إمارات الشارقة والفجيرة ورأس الخيمة شرقي البلاد، ما أدى إلى غرق بعض الطرق وانقطاعها.
سيول السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2022
البرق يقصف والسيول تجتاح.. ماذا يحدث لدول الخليج في عز الصيف؟
أمس, 17:57 GMT
وأظهرت مقاطع مصورة تداولها مغردون على تويتر السيول الشديدة التي ضربت الإمارات الثلاث. ووجهت الحكومة بنقل الأسر المتضررة من الأمطار والسيول إلى مواقع إيواء مؤقت.
كما قررت الحكومة الإماراتية توجيه كافة الإمكانات لمساعدة المتضررين في تلك المناطق، معلنة تشكيل لجنة عاجلة لحصر الأضرار التي تسببت بها السيول في الولايات المذكورة.
على الرغم من أن تساقط الأمطار في دول الخليج خلال شهور الصيف شديدة الحرارة، كان أمرا نادرا، إلا أن العديد من دول مجلس التعاون الخليجي شهدت أمطارا غزيرة خلال اليومين الماضيين جراء منخفض جوي وصل المنطقة.
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