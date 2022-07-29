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https://arabic.sputniknews.com/20220729/الادعاء-الإسباني-يطالب-بسجن-شاكيرا-8-سنوات-وبدفع-غرامة-تتجاوز-23-مليون-يورو-1065728560.html
الادعاء الإسباني يطالب بسجن شاكيرا 8 سنوات وبدفع غرامة تتجاوز 23 مليون يورو
الادعاء الإسباني يطالب بسجن شاكيرا 8 سنوات وبدفع غرامة تتجاوز 23 مليون يورو
طالب الادعاء الإسباني بمعاقبة النجمة الكولومبية، شاكيرا، بالسجن والغرامة في قضية احتيال ضريبي، متهمة فيها بالتقاعس عن دفع 14.5 مليون يورو. 29.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-29T10:45+0000
2022-07-29T10:45+0000
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وحسب صحيفة "البايس" الإسبانية، طالب الادعاء بسجن النجمة العالمية 8 سنوات وبدفع غرامة تتجاوز 23 مليون يورو (23.51 مليون دولار).وكانت شاكيرا قد رفضت هذا الأسبوع تسوية عرضها عليها مكتب المدعي العام لإغلاق القضية المتهمة فيها بالتقاعس عن سداد الضرائب في الفترة من 2012 إلى 2014.وتقول شاكيرا إنها لم تكن تقيم خلال هذه الفترة في إسبانيا، مؤكدة أنها تؤمن تماما ببراءتها.واعتبرت النجمة الكولومبية العرض غير مناسب ومخالفا لمصالحها، واتهمت مكتب المدعي العام بـ "المساومة" واستخدام "وسائل ضغط غير مناسبة".يذكر أن القضاء في برشلونة قرر في مايو/ أيار الماضي محاكمة شاكيرا للاشتباه في التهرب الضريبي.ووفقا للادعاء، سحبت المغنية الأموال التي كانت خاضعة للضريبة في إسبانيا إلى حسابات خارجية.
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منوعات, مجتمع

الادعاء الإسباني يطالب بسجن شاكيرا 8 سنوات وبدفع غرامة تتجاوز 23 مليون يورو

10:45 GMT 29.07.2022
© AP Photo / Lionel Cironneauالمغنية الكولومبية شاكيرا
المغنية الكولومبية شاكيرا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2022
© AP Photo / Lionel Cironneau
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طالب الادعاء الإسباني بمعاقبة النجمة الكولومبية، شاكيرا، بالسجن والغرامة في قضية احتيال ضريبي، متهمة فيها بالتقاعس عن دفع 14.5 مليون يورو.
وحسب صحيفة "البايس" الإسبانية، طالب الادعاء بسجن النجمة العالمية 8 سنوات وبدفع غرامة تتجاوز 23 مليون يورو (23.51 مليون دولار).
وكانت شاكيرا قد رفضت هذا الأسبوع تسوية عرضها عليها مكتب المدعي العام لإغلاق القضية المتهمة فيها بالتقاعس عن سداد الضرائب في الفترة من 2012 إلى 2014.
وتقول شاكيرا إنها لم تكن تقيم خلال هذه الفترة في إسبانيا، مؤكدة أنها تؤمن تماما ببراءتها.
جيرارد بيكيه - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2022
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واعتبرت النجمة الكولومبية العرض غير مناسب ومخالفا لمصالحها، واتهمت مكتب المدعي العام بـ "المساومة" واستخدام "وسائل ضغط غير مناسبة".
يذكر أن القضاء في برشلونة قرر في مايو/ أيار الماضي محاكمة شاكيرا للاشتباه في التهرب الضريبي.
ووفقا للادعاء، سحبت المغنية الأموال التي كانت خاضعة للضريبة في إسبانيا إلى حسابات خارجية.
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