https://arabic.sputniknews.com/20220729/الاقتصاد-العالمي-تكبد-16-مليار-دولار-خسائر-بسبب-اثنين-من-الكائنات-الحية-1065749450.html
الاقتصاد العالمي يتكبد 16 مليار دولار خسائر بسبب اثنين من الكائنات الحية
الاقتصاد العالمي يتكبد 16 مليار دولار خسائر بسبب اثنين من الكائنات الحية
كشفت دراسة حديثة أن اثنين من الكائنات الحية، تسبَبا في إلحاق خسائر بالاقتصاد العالمي بلغت 16 مليار دولار على مدى 35 عاما تقريبا. 29.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-29T15:47+0000
2022-07-29T15:47+0000
2022-07-29T15:50+0000
منوعات
مجتمع
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وقالت الدراسة التي نشرتها مجلة التقرير العلمي "سينس ريبورتس"، إن ضفدع الجاموس الأمريكي وثعبان الشجر البني، تسببا في إتلاف المحاصيل وانقطاع التيار الكهربائي.تضاعف عدد الثعابين في عدد من جزر المحيط الهادئ من بينها غوام، بسرعة كبيرة، وكانت قوات مشاة البحرية الأمريكية هي التي أدخلتها إلى الجزر وأدى هذا إلى وجود جيش من الثعابين خارج عن السيطرة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, مجتمع
الاقتصاد العالمي يتكبد 16 مليار دولار خسائر بسبب اثنين من الكائنات الحية
15:47 GMT 29.07.2022 (تم التحديث: 15:50 GMT 29.07.2022) تابعنا عبر
كشفت دراسة حديثة أن اثنين من الكائنات الحية، تسبَبا في إلحاق خسائر بالاقتصاد العالمي بلغت 16 مليار دولار على مدى 35 عاما تقريبا.
وقالت الدراسة التي نشرتها مجلة التقرير العلمي "سينس ريبورتس
"، إن ضفدع الجاموس الأمريكي وثعبان الشجر البني، تسببا في إتلاف المحاصيل وانقطاع التيار الكهربائي.
وبحسب الدراسة، كلف الثعبان لوحده 10.3 مليار دولار لتعويض الأضرار الإجمالية التي خلفها، إذ يزحف على أعمدة الكهرباء ويسبب أضرارا كبيرة خلفه، بعد ملامسة الأسلاك الكهربائية لبعضها ويؤدي إلى الحرائق وتعطل الكهرباء.
تضاعف عدد الثعابين في عدد من جزر المحيط الهادئ من بينها غوام، بسرعة كبيرة، وكانت قوات مشاة البحرية الأمريكية هي التي أدخلتها إلى الجزر وأدى هذا إلى وجود جيش من الثعابين خارج عن السيطرة.