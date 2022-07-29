https://arabic.sputniknews.com/20220729/البنوك-الإماراتية-تدعم-قطاعي-الأعمال-والصناعة-بـأكثر-من-13-مليار-درهم-في-4-أشهر-1065735477.html
البنوك الإماراتية تدعم قطاعي الأعمال والصناعة بـأكثر من 13 مليار درهم في 4 أشهر
البنوك الإماراتية تدعم قطاعي الأعمال والصناعة بـأكثر من 13 مليار درهم في 4 أشهر
كشفت إحصاءات مصرف الإمارات المركزي، ارتفاع حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي الأعمال والصناعة في الدولة. 29.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-29T12:32+0000
2022-07-29T12:32+0000
2022-07-29T12:32+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
اقتصاد
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ووصلت التسهيلات إلى نحو 13.1 مليار درهم خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".وأظهرت الإحصاءات، وصول الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية إلى قطاعي الأعمال والصناعة، إلى 696.7 مليار درهم في نهاية أبريل/ نيسان الماضي، وذلك مقارنة بنحو 683.6 مليار درهم في ديسمبر/ كانون الأول 2021، بزيادة قدرها 1.92 بالمئة.وارتفع الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية إلى قطاعي الأعمال والصناعة على أساس شهري، في أبريل فقط إلى نحو 4 مليارات درهم أو ما نسبته 0.6 في المئة، مقارنة بنحو 692.7 مليار درهم في مارس/ آذار السابق عليه.كما زاد الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية إلى قطاعي الأعمال والصناعة على أساس سنوي بنسبة 2.14 في المئة، أو ما يوازي 14.6 مليار درهم مقارنة بنحو 682.1 مليار درهم في أبريل 2021.
https://arabic.sputniknews.com/20220525/الإمارات-تعلن-توقيع-اتفاقية-شراكة-عالمية-استراتيجية-مستدامة-مع-المنتدى-الاقتصادي-العالمي-1062686719.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, اقتصاد
البنوك الإماراتية تدعم قطاعي الأعمال والصناعة بـأكثر من 13 مليار درهم في 4 أشهر
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كشفت إحصاءات مصرف الإمارات المركزي، ارتفاع حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي الأعمال والصناعة في الدولة.
ووصلت التسهيلات إلى نحو 13.1 مليار درهم خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية
"وام".
وأظهرت الإحصاءات، وصول الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية إلى قطاعي الأعمال والصناعة، إلى 696.7 مليار درهم في نهاية أبريل/ نيسان الماضي، وذلك مقارنة بنحو 683.6 مليار درهم في ديسمبر/ كانون الأول 2021، بزيادة قدرها 1.92 بالمئة.
وارتفع الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية إلى قطاعي الأعمال والصناعة على أساس شهري، في أبريل فقط إلى نحو 4 مليارات درهم أو ما نسبته 0.6 في المئة، مقارنة بنحو 692.7 مليار درهم في مارس/ آذار السابق عليه.
كما زاد الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية إلى قطاعي الأعمال والصناعة على أساس سنوي بنسبة 2.14 في المئة، أو ما يوازي 14.6 مليار درهم مقارنة بنحو 682.1 مليار درهم في أبريل 2021.