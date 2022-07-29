https://arabic.sputniknews.com/20220729/الجزائر-ترفع-التجميد-عن-التصدير-والاستيراد-من-وإلى-إسبانيا--1065716051.html
الجزائر ترفع التجميد عن التصدير والاستيراد من وإلى إسبانيا
الجزائر ترفع التجميد عن التصدير والاستيراد من وإلى إسبانيا
أعلنت الجزائر، اليوم الجمعة عن "رفع تجميد عمليات التصدير والاستيراد مع إسبانيا" بعد تجميدها سابقا على وقع أزمة دبلوماسية حادة بين البلدين. 29.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-29T00:09+0000
2022-07-29T00:09+0000
2022-07-29T00:09+0000
الجزائر
أخبار فرنسا
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الجزائر - سبوتنيك. وقالت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، في وثيقة موجهة للبنوك الجزائرية، اطلعت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منها أن "أوامر منع عمليات التصدير والاستيراد من وإلى إسبانيا، ومنع عمليات التوطين البنكي، قد تم تجميدها".ويأتي رفع التجميد بعد قرابة شهرين، من وثيقة التاسع من يونيو/ حزيران الماضي التي جمدت معاملات التجارية الخارجية بين البلدين.
الجزائر
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الجزائر, أخبار فرنسا
الجزائر ترفع التجميد عن التصدير والاستيراد من وإلى إسبانيا
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أعلنت الجزائر، اليوم الجمعة عن "رفع تجميد عمليات التصدير والاستيراد مع إسبانيا" بعد تجميدها سابقا على وقع أزمة دبلوماسية حادة بين البلدين.
الجزائر - سبوتنيك
. وقالت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، في وثيقة موجهة للبنوك الجزائرية، اطلعت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منها أن "أوامر منع عمليات التصدير والاستيراد من وإلى إسبانيا، ومنع عمليات التوطين البنكي، قد تم تجميدها".
ويأتي رفع التجميد بعد قرابة شهرين
، من وثيقة التاسع من يونيو/ حزيران الماضي التي جمدت معاملات التجارية الخارجية بين البلدين.