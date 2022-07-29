عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220729/الجزائر-ترفع-التجميد-عن-التصدير-والاستيراد-من-وإلى-إسبانيا--1065716051.html
الجزائر ترفع التجميد عن التصدير والاستيراد من وإلى إسبانيا
الجزائر ترفع التجميد عن التصدير والاستيراد من وإلى إسبانيا
أعلنت الجزائر، اليوم الجمعة عن "رفع تجميد عمليات التصدير والاستيراد مع إسبانيا" بعد تجميدها سابقا على وقع أزمة دبلوماسية حادة بين البلدين. 29.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-29T00:09+0000
2022-07-29T00:09+0000
الجزائر
أخبار فرنسا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/18/1059109693_0:90:2048:1242_1920x0_80_0_0_e5fbd255c73d344076ab77e1e64e01eb.jpg
الجزائر - سبوتنيك. وقالت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، في وثيقة موجهة للبنوك الجزائرية، اطلعت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منها أن "أوامر منع عمليات التصدير والاستيراد من وإلى إسبانيا، ومنع عمليات التوطين البنكي، قد تم تجميدها".ويأتي رفع التجميد بعد قرابة شهرين، من وثيقة التاسع من يونيو/ حزيران الماضي التي جمدت معاملات التجارية الخارجية بين البلدين.
الجزائر
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/18/1059109693_136:0:1912:1332_1920x0_80_0_0_bf6e40c5036b441d8f3946e9e8c4e669.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الجزائر, أخبار فرنسا

الجزائر ترفع التجميد عن التصدير والاستيراد من وإلى إسبانيا

00:09 GMT 29.07.2022
© Photo / Tunisian Ministry of Environmentحاويات نفايات منزلية إيطالية في ميناء سوسة بتونس
حاويات نفايات منزلية إيطالية في ميناء سوسة بتونس - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2022
© Photo / Tunisian Ministry of Environment
تابعنا عبرTelegram
أعلنت الجزائر، اليوم الجمعة عن "رفع تجميد عمليات التصدير والاستيراد مع إسبانيا" بعد تجميدها سابقا على وقع أزمة دبلوماسية حادة بين البلدين.
الجزائر - سبوتنيك. وقالت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، في وثيقة موجهة للبنوك الجزائرية، اطلعت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منها أن "أوامر منع عمليات التصدير والاستيراد من وإلى إسبانيا، ومنع عمليات التوطين البنكي، قد تم تجميدها".
ويأتي رفع التجميد بعد قرابة شهرين، من وثيقة التاسع من يونيو/ حزيران الماضي التي جمدت معاملات التجارية الخارجية بين البلدين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Транспортно-боевой вертолет Ми-8АМТШ Терминатор ВКС РФ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала