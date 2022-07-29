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https://arabic.sputniknews.com/20220729/الخارجية-الأمريكية-بلينكن-لا-يخطط-للقاء-لافروف-على-هامش-فعاليات-أسبوع-آسيان-1065758616.html
الخارجية الأمريكية: بلينكن لا يخطط للقاء لافروف على هامش فعاليات أسبوع "آسيان"
الخارجية الأمريكية: بلينكن لا يخطط للقاء لافروف على هامش فعاليات أسبوع "آسيان"
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكين لا يخطط للقاء نظيره الروسي سيرغي لافروف على هامش فعاليات أسبوع "آسيان" في كمبوديا (التجمعات... 29.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-29T23:59+0000
2022-07-29T23:59+0000
وزير الخارجية الأمريكي
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واشنطن - سبوتنيك. وقال متحدث باسم الوزارة خلال إفادة عبر الهاتف، "لا توجد خطط للقاء لافروف في كمبوديا".هذا وبوقت سابق، ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية ، إن الوزير أنتوني بلينكن سيتوجه إلى كمبوديا لحضور اجتماع لوزراء دول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) الأسبوع المقبل.وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنه تحدث هاتفيا مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، واصفا الحوار بينهما بأنه كان صريحا ومباشرا.كان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، دعا بلينكن، إلى العودة إلى نظام "الدبلوماسية الهادئة"، فيما يتعلق بتبادل المواطنين المحتجزين لدى البلدين، بدون أي تكهنات أو حشو إعلامي.وأكد لافروف في حديثه لبلينكن، أن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا يعمل على إطالة أمد الصراع هناك وزيادة معاناة نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220728/أمريكا-روسيا-وافقت-على-طلبنا-بإجراء-محادثة-بين-بلينكن-ولافروف-1065709798.html
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وزير الخارجية الأمريكي

الخارجية الأمريكية: بلينكن لا يخطط للقاء لافروف على هامش فعاليات أسبوع "آسيان"

23:59 GMT 29.07.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورمؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكين لا يخطط للقاء نظيره الروسي سيرغي لافروف على هامش فعاليات أسبوع "آسيان" في كمبوديا (التجمعات السنوية لرابطة دول جنوب شرق آسيا "الآسيان").
واشنطن - سبوتنيك. وقال متحدث باسم الوزارة خلال إفادة عبر الهاتف، "لا توجد خطط للقاء لافروف في كمبوديا".
هذا وبوقت سابق، ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية ، إن الوزير أنتوني بلينكن سيتوجه إلى كمبوديا لحضور اجتماع لوزراء دول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) الأسبوع المقبل.
لقاء لافروف وبلينكنل - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2022
واشنطن تبدي رغبتها من جديد بإجراء محادثة هاتفية بين بلينكن ولافروف
28 يوليو, 18:37 GMT
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنه تحدث هاتفيا مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، واصفا الحوار بينهما بأنه كان صريحا ومباشرا.
كان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، دعا بلينكن، إلى العودة إلى نظام "الدبلوماسية الهادئة"، فيما يتعلق بتبادل المواطنين المحتجزين لدى البلدين، بدون أي تكهنات أو حشو إعلامي.
وأكد لافروف في حديثه لبلينكن، أن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا يعمل على إطالة أمد الصراع هناك وزيادة معاناة نظام كييف.
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