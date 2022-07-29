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الخارجية الأمريكية تحذر: أي هجوم تركي شمالي سوريا سيزعزع الاستقرار الإقليمي
الخارجية الأمريكية تحذر: أي هجوم تركي شمالي سوريا سيزعزع الاستقرار الإقليمي
أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، عن قلقها من احتمالية التصعيد العسكري شمال شرقي سوريا، مشددة على ضرورة احترام وقف إطلاق النار هناك. 29.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-29T09:37+0000
2022-07-29T09:37+0000
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أخبار سوريا اليوم
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ونقل موقع قناة "العربية" عن متحدث باسم الوزارة قوله، إن "أي هجوم تركي في شمال شرق سوريا سيزعزع الاستقرار الإقليمي".وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قال إن بلاده لا تحتاج إلى إذن من أي شخص لشن هجمات عسكرية ضد مسلحين أكراد مشتبه بهم في سوريا.وأضاف جاويش أوغلو بعد يومين من قمة في طهران حثت خلالها كل من روسيا وإيران على رفض العملية العسكرية الجديدة المقترحة لتركيا في شمال سوريا، "لقد تبادلنا الأفكار، لكننا لم نطلب ولن نطلب الإذن مطلقا لعملياتنا العسكرية".
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العالم, أخبار سوريا اليوم

الخارجية الأمريكية تحذر: أي هجوم تركي شمالي سوريا سيزعزع الاستقرار الإقليمي

09:37 GMT 29.07.2022
© AFP 2022 / Bulent Kilicقوات تركية على الحدود مع سوريا
قوات تركية على الحدود مع سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2022
© AFP 2022 / Bulent Kilic
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أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، عن قلقها من احتمالية التصعيد العسكري شمال شرقي سوريا، مشددة على ضرورة احترام وقف إطلاق النار هناك.
ونقل موقع قناة "العربية" عن متحدث باسم الوزارة قوله، إن "أي هجوم تركي في شمال شرق سوريا سيزعزع الاستقرار الإقليمي".

وقال المتحدث: "ندعم وقف إطلاق النار في شمال سوريا، وعلى جميع الأطراف احترامه".

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قال إن بلاده لا تحتاج إلى إذن من أي شخص لشن هجمات عسكرية ضد مسلحين أكراد مشتبه بهم في سوريا.
وأضاف جاويش أوغلو بعد يومين من قمة في طهران حثت خلالها كل من روسيا وإيران على رفض العملية العسكرية الجديدة المقترحة لتركيا في شمال سوريا، "لقد تبادلنا الأفكار، لكننا لم نطلب ولن نطلب الإذن مطلقا لعملياتنا العسكرية".
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