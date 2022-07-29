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https://arabic.sputniknews.com/20220729/الخارجية-التونسية-تستدعي-القائم-بأعمال-السفير-الأمريكي-احتجاجا-على-تصريحات-بشأن-الاستفتاء-1065758335.html
الخارجية التونسية تستدعي القائم بأعمال السفير الأمريكي احتجاجا على تصريحات بشأن الاستفتاء
الخارجية التونسية تستدعي القائم بأعمال السفير الأمريكي احتجاجا على تصريحات بشأن الاستفتاء
استدعت وزارة الخارجية التونسية، اليوم الجمعة، القائمة بالأعمال بالنيابة بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس، احتجاجا على تصريحات الولايات المتحدة بشأن... 29.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-29T22:26+0000
2022-07-29T22:26+0000
أخبار تونس اليوم
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واعتبرت الخارجية التونسية في بيان لها، أن تلك التصريحات غير مقبولة وتتعارض مع اتفاقيات فيينا للعلاقات الدبلوماسية.وأبدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، للقائمة بالأعمال الأمريكية في تونس استغراب بلاده الشديد من هذه التصريحات والبيانات التي لا تعكس إطلاقا حقيقة الوضع في تونس، حسب قوله.ووصف الجرندي الموقف الأمريكي بأنه لا يعكس روابط الصداقة التي تجمع البلدين وعلاقات الاحترام المتبادل بينهما، وهو تدخل "غير مقبول" في الشأن الداخلي الوطني، وفقا لصحيفة الشروق.وأكد الوزير تمسك تونس بسيادتها الوطنية وباستقلال قرارها ورفضها أي تشكيك في مسارها الديمقراطي الذي لا رجعة فيه أو في خيارات شعبها وإرادته التي عبر عنها من خلال صندوق الاقتراع بأغلبية واسعة وفي كنف النزاهة والشفافية، وفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها وبشهادة الملاحظين الدوليين الذين رافقوا سير الاستفتاء، حسب قوله.
https://arabic.sputniknews.com/20220729/العمال-التونسي-الامبريالية-الأمريكية-غير-مؤهلة-لتقديم-دروس-في-الديمقراطية-وحقوق-الإنسان-1065756323.html
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أخبار تونس اليوم

الخارجية التونسية تستدعي القائم بأعمال السفير الأمريكي احتجاجا على تصريحات بشأن الاستفتاء

22:26 GMT 29.07.2022
© Sputnik . Mariam Gaderaمؤتمر للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس
مؤتمر للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2022
© Sputnik . Mariam Gadera
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استدعت وزارة الخارجية التونسية، اليوم الجمعة، القائمة بالأعمال بالنيابة بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس، احتجاجا على تصريحات الولايات المتحدة بشأن المسار السياسي في تونس.
واعتبرت الخارجية التونسية في بيان لها، أن تلك التصريحات غير مقبولة وتتعارض مع اتفاقيات فيينا للعلاقات الدبلوماسية.
وأبدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، للقائمة بالأعمال الأمريكية في تونس استغراب بلاده الشديد من هذه التصريحات والبيانات التي لا تعكس إطلاقا حقيقة الوضع في تونس، حسب قوله.
ووصف الجرندي الموقف الأمريكي بأنه لا يعكس روابط الصداقة التي تجمع البلدين وعلاقات الاحترام المتبادل بينهما، وهو تدخل "غير مقبول" في الشأن الداخلي الوطني، وفقا لصحيفة الشروق.
بدء عملية الاستفتاء على الدستور الجديد في تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2022
"العمال" التونسي: الامبريالية الأمريكية غير مؤهلة لتقديم دروس في الديمقراطية وحقوق الإنسان
19:26 GMT
وأكد الوزير تمسك تونس بسيادتها الوطنية وباستقلال قرارها ورفضها أي تشكيك في مسارها الديمقراطي الذي لا رجعة فيه أو في خيارات شعبها وإرادته التي عبر عنها من خلال صندوق الاقتراع بأغلبية واسعة وفي كنف النزاهة والشفافية، وفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها وبشهادة الملاحظين الدوليين الذين رافقوا سير الاستفتاء، حسب قوله.
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