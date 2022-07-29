https://arabic.sputniknews.com/20220729/الداخلية-الأوكرانية-نظام-هيمارس-وحده-لا-يكفي-فقواتنا-تطلق-النار-بشكل-أعمى-1065721773.html
الداخلية الأوكرانية: منظومة "هيمارس" وحدها لا تكفي فقواتنا تطلق النار "بشكل أعمى"
الداخلية الأوكرانية: منظومة "هيمارس" وحدها لا تكفي فقواتنا تطلق النار "بشكل أعمى"
قال مستشار رئيس وزارة الداخلية الأوكرانية، أنطون غيراشينكو، إن نقل منظومة "هيمارس" الأمريكي إلى كييف هو "خطوة أولى جيدة" ، لكنه أعرب عن أسفه لنقص التكنولوجيا... 29.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-29T08:18+0000
2022-07-29T08:18+0000
2022-07-29T08:19+0000
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102462/87/1024628704_0:64:3133:1826_1920x0_80_0_0_3fc0272448cb37babd80354b994c97d2.jpg
وقال غيراتشينكو لمجلة نيوزويك: "هميارس والمدفعية الثقيلة هي خطوة أولى جيدة، ولكن إذا لم تكن لدينا التكنولوجيا للعثور على أهداف الضربات للمدفعية وتصحيحها، فسنطلق النار بشكل أعمى".في وقت سابق، قال رئيس المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك الشعبية في روسيا، روديون ميروسنيك، إن كييف تضرب أهدافًا سلمية باستخدام هيمارس من أجل تخويف السكان ومنعهم من الاستعداد بهدوء للاستفتاء.زقال الخبير العسكري، ممثل جمهورية دونيتسك في المركز المشترك لتنسيق وقف إطلاق النار، سيرغي بيريفيرزيف، لوكالة "سبوتنيك"، إن عدد الضحايا المدنيين في جمهورية دونيتسك الشعبية زاد بأكثر من الضعف بسبب استخدام القوات الأوكرانية أنظمة الناتو بعيدة المدى و أنظمة الصواريخ التكتيكية "توتشكا-أو".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102462/87/1024628704_307:0:2827:1890_1920x0_80_0_0_439ed257a354d12ee9e7f04b44fe98e7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
الداخلية الأوكرانية: منظومة "هيمارس" وحدها لا تكفي فقواتنا تطلق النار "بشكل أعمى"
08:18 GMT 29.07.2022 (تم التحديث: 08:19 GMT 29.07.2022) تابعنا عبر
قال مستشار رئيس وزارة الداخلية الأوكرانية، أنطون غيراشينكو، إن نقل منظومة "هيمارس" الأمريكي إلى كييف هو "خطوة أولى جيدة" ، لكنه أعرب عن أسفه لنقص التكنولوجيا التي تجعل الجيش الأوكراني "يطلق النار بشكل أعمى".
وقال غيراتشينكو لمجلة نيوزويك: "هميارس والمدفعية الثقيلة هي خطوة أولى جيدة، ولكن إذا لم تكن لدينا التكنولوجيا للعثور على أهداف الضربات للمدفعية وتصحيحها، فسنطلق النار بشكل أعمى".
في وقت سابق، قال رئيس المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك الشعبية في روسيا، روديون ميروسنيك، إن كييف تضرب أهدافًا سلمية باستخدام هيمارس من أجل تخويف السكان ومنعهم من الاستعداد بهدوء للاستفتاء.
زقال الخبير العسكري، ممثل جمهورية دونيتسك في المركز المشترك لتنسيق وقف إطلاق النار، سيرغي بيريفيرزيف، لوكالة "سبوتنيك"، إن عدد الضحايا المدنيين في جمهورية دونيتسك الشعبية زاد بأكثر من الضعف بسبب استخدام القوات الأوكرانية أنظمة الناتو بعيدة المدى و أنظمة الصواريخ التكتيكية "توتشكا-أو".