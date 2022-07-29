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https://arabic.sputniknews.com/20220729/الدفاع-الروسية-مقاتلة-سو-35-إس-تدمر-منظومة-صواريخ-أوكرانية-تور-إم-في-منطقة-خاركوف-1065722020.html
الدفاع الروسية: مقاتلة "سو-35 إس" تدمر منظومة صواريخ أوكرانية "تور-إم" في منطقة خاركوف
الدفاع الروسية: مقاتلة "سو-35 إس" تدمر منظومة صواريخ أوكرانية "تور-إم" في منطقة خاركوف
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلة من طراز "سو-35 إس" تابعة للطيران الروسي دمرت منظومة للصواريخ المضادة للطائرات من طراز "تور-إم" في منطقة خاركوف. 29.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-29T08:07+0000
2022-07-29T08:19+0000
روسيا
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وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع إيغور كوناشينكوف، في إفادة صحفية اليوم الجمعة: "في منطقة ديغراتشي بمقاطعة خاركوف، دمرت طائرة "سو-35 إس" تابعة لقوات الفضاء الروسية قاذفة لنظام الصواريخ المضادة للطائرات "تور-إم1". في المنطقة السكنية رازدولوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير نظام إطلاق النار الذاتي الأوكراني من نظام الصواريخ المضادة للطائرات "بوك-إم 1" بواسطة طائرة "سو-34".كما أضافت الدفاع الروسية أن أنمظمة الدفاع الجوي الروسية أسقط ست طائرات مسيرة أوكرانية، قائلة: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية ست طائرات بدون طيار في مناطق تشيرفوني شاتير وتشيرفونوي وفيرنوبولي وفيليكا كاميشيفاخا في منطقة خاركوف، وكذلك فيرخنيتوريتسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".بالإضافة إلى ذلك، تم اعتراض اثني عشر قذيفة صاروخية متعددة فوق المناطق السكنية في كل من تشيرنوبايفكا في منطقة خيرسون وغورسكوي في جمهورية لوهانسك الشعبية، كما تم إسقاط صاروخ باليستي واحد من طراز "تونشكا-يو" بالقرب من المنطقة السكنية شيرفوني أسكول في منطقة خاركوف".
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الدفاع الروسية: مقاتلة "سو-35 إس" تدمر منظومة صواريخ أوكرانية "تور-إم" في منطقة خاركوف

08:07 GMT 29.07.2022 (تم التحديث: 08:19 GMT 29.07.2022)
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation مناورات جوية لمقاتلات "سو - 35 إس" التابعة للقوات الجوية والدفاع الجوي في المنطقة العسكرية الغربية لروسيا، 6 نوفمبر 2020
 مناورات جوية لمقاتلات سو - 35 إس التابعة للقوات الجوية والدفاع الجوي في المنطقة العسكرية الغربية لروسيا، 6 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2022
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation
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يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلة من طراز "سو-35 إس" تابعة للطيران الروسي دمرت منظومة للصواريخ المضادة للطائرات من طراز "تور-إم" في منطقة خاركوف.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع إيغور كوناشينكوف، في إفادة صحفية اليوم الجمعة: "في منطقة ديغراتشي بمقاطعة خاركوف، دمرت طائرة "سو-35 إس" تابعة لقوات الفضاء الروسية قاذفة لنظام الصواريخ المضادة للطائرات "تور-إم1". في المنطقة السكنية رازدولوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير نظام إطلاق النار الذاتي الأوكراني من نظام الصواريخ المضادة للطائرات "بوك-إم 1" بواسطة طائرة "سو-34".
كما أضافت الدفاع الروسية أن أنمظمة الدفاع الجوي الروسية أسقط ست طائرات مسيرة أوكرانية، قائلة: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية ست طائرات بدون طيار في مناطق تشيرفوني شاتير وتشيرفونوي وفيرنوبولي وفيليكا كاميشيفاخا في منطقة خاركوف، وكذلك فيرخنيتوريتسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
بالإضافة إلى ذلك، تم اعتراض اثني عشر قذيفة صاروخية متعددة فوق المناطق السكنية في كل من تشيرنوبايفكا في منطقة خيرسون وغورسكوي في جمهورية لوهانسك الشعبية، كما تم إسقاط صاروخ باليستي واحد من طراز "تونشكا-يو" بالقرب من المنطقة السكنية شيرفوني أسكول في منطقة خاركوف".
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