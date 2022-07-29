https://arabic.sputniknews.com/20220729/الصين-تبدأ-مناورات-عسكرية-بحرية-1065718114.html
الصين تبدأ مناورات عسكرية بحرية
الصين تبدأ مناورات عسكرية بحرية
بدأت الصين، اليوم الجمعة، مناورات عسكرية في بحر الصين الجنوبي قبالة شواطئ إقليم غوانغدونغ. 29.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-29T06:30+0000
2022-07-29T06:30+0000
2022-07-29T06:30+0000
رصد عسكري
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وذكر مراسل "سبوتنيك" نقلا عن مديرية الأمن البحري لإقليم غوانغدونغ أن المناورات تدوم يومين.وقالت مديرية الأمن البحري إن المناورات العسكرية تجري في يومي 29 و30 يوليو/تموز في الجزء الغربي من مضيق زيونغجو الذي يفصل إقليم غوانغدونغ الجنوبي عن جزيرة هاينان، وفي البحر قرب جزيرة دافانشانغ الواقعة جنوبي ساحل إقليم غوانغدونغ.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
الصين تبدأ مناورات عسكرية بحرية
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بدأت الصين، اليوم الجمعة، مناورات عسكرية في بحر الصين الجنوبي قبالة شواطئ إقليم غوانغدونغ.
وذكر
مراسل "سبوتنيك" نقلا عن مديرية الأمن البحري لإقليم غوانغدونغ أن المناورات تدوم يومين.
وقالت مديرية الأمن البحري إن المناورات العسكرية تجري في يومي 29 و30 يوليو/تموز في الجزء الغربي من مضيق زيونغجو الذي يفصل إقليم غوانغدونغ الجنوبي عن جزيرة هاينان، وفي البحر قرب جزيرة دافانشانغ الواقعة جنوبي ساحل إقليم غوانغدونغ.