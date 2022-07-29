https://arabic.sputniknews.com/20220729/الصين-تختبر-مقاتلة-شبح-بمقعدين-فيديو-1065720961.html
الصين تختبر مقاتلة شبح "بمقعدين"... فيديو
الصين تختبر مقاتلة شبح "بمقعدين"... فيديو
تم عرض المقاتلات الصينية المزدوجة من الجيل الجديد "J-20" عبر الفيديو. 29.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-29T07:58+0000
2022-07-29T07:58+0000
2022-07-29T08:01+0000
رصد عسكري
الصين
سلاح الجو الصيني
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تم تصوير المقاتلة ذات الذيل رقم "2032" في منطقة مركز الاختبار. إنها النموذج الثاني لهذا التعديل. الأول، كما ورد سابقًا، حلق في السماء في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.وفقًا للخبراء العسكريين، سيؤدي ظهور مثل هذا الإصدار إلى تبسيط تدريب الطيارين الجدد لمجمع الطيران عالي التقنية والمكلف. بالإضافة إلى ذلك، ستتاح لمشغل الأسلحة الفرصة لاستخدام ذخيرة "جو - جو" و"جو - أرض" بشكل أفضل ضد الأهداف الموجودة على مسافات كبيرة على الأرض وعلى الماء، وفقا لصحيفة "روسيسكايا غازيتا".أيضًا، من الممكن أن تصبح هذه الطائرات، بفضل محطات الرادار القوية المزودة بمصفوفات هوائيات مرحلية نشطة، نوعًا من طائرات "أواكس" الصغيرة القادرة على استهداف الطائرات الأقل تقدمًا من الأجيال السابقة.دخلت المقاتلة "J-20"، التي أنشأتها شركة "Chengdu Aircraft Industry Group" المصنعة للطائرات الصينية ومقرها في مدينة تشنغدو، الخدمة منذ عام 2017. يُعتقد أنه خلال الإنتاج الضخم، يمكن بالفعل إنتاج أكثر من مائة ونصف وحدة. لا توجد معلومات دقيقة. لأن كل ما يتعلق بهذا البرنامج سري.
الصين
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, الصين, سلاح الجو الصيني
الصين تختبر مقاتلة شبح "بمقعدين"... فيديو
07:58 GMT 29.07.2022 (تم التحديث: 08:01 GMT 29.07.2022) تابعنا عبر
تم عرض المقاتلات الصينية المزدوجة من الجيل الجديد "J-20" عبر الفيديو.
تم تصوير المقاتلة ذات الذيل رقم "2032" في منطقة مركز الاختبار. إنها النموذج الثاني لهذا التعديل. الأول، كما ورد سابقًا، حلق في السماء في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.
وفقًا للخبراء العسكريين، سيؤدي ظهور مثل هذا الإصدار إلى تبسيط تدريب الطيارين الجدد لمجمع الطيران عالي التقنية والمكلف. بالإضافة إلى ذلك، ستتاح لمشغل الأسلحة الفرصة لاستخدام ذخيرة "جو - جو" و"جو - أرض" بشكل أفضل ضد الأهداف الموجودة على مسافات كبيرة على الأرض وعلى الماء، وفقا لصحيفة "روسيسكايا غازيتا".
أيضًا، من الممكن أن تصبح هذه الطائرات
، بفضل محطات الرادار القوية المزودة بمصفوفات هوائيات مرحلية نشطة، نوعًا من طائرات "أواكس" الصغيرة القادرة على استهداف الطائرات الأقل تقدمًا من الأجيال السابقة.
دخلت المقاتلة "J-20"، التي أنشأتها شركة "Chengdu Aircraft Industry Group" المصنعة للطائرات الصينية ومقرها في مدينة تشنغدو، الخدمة منذ عام 2017. يُعتقد أنه خلال الإنتاج الضخم، يمكن بالفعل إنتاج أكثر من مائة ونصف وحدة. لا توجد معلومات دقيقة. لأن كل ما يتعلق بهذا البرنامج سري.