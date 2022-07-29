https://arabic.sputniknews.com/20220729/الصين-تعارض-بشدة-ملاحظات-لجنة-حقوق-الإنسان-التابعة-للأمم-المتحدة-بشأن-هونغ-كونغ-وماكاو-1065726281.html
الصين تعارض بشدة ملاحظات لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بشأن هونغ كونغ وماكاو
الصين تعارض بشدة ملاحظات لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بشأن هونغ كونغ وماكاو
أعرب متحدث باسم مكتب شؤون هونغ كونغ وماكاو، التابع لمجلس الدولة الصيني، معارضة بكين الشديدة واستياءها القوي من ما يسمى الملاحظات الختامية للجنة حقوق الإنسان... 29.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-29T09:52+0000
2022-07-29T09:52+0000
2022-07-29T09:55+0000
الصين
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وصرح المتحدث، في بيان، بأن العديد من التعليقات متحيزة ولا تستند إلى حقائق، وفقا لوكالة أنباء "شينخوا" الصينية.وقال: "إن قانون الأمن القومي في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، تم إقراره بعد مشاورات مكثفة مع مختلف القطاعات، كما اتبعت أيضا إجراءات شفافة".وأضاف البيان أن "وكالات تنفيذ القانون في هونغ كونغ أجرت عمليات ذات صلة تستند بشكل صارم إلى القوانين والحقائق، وتم ضمان محاكمات مستقلة وعادلة، وحماية حقوق المشتبه بهم على نحو واف".وأوضح البيان أن الصين تأمل أن "تتضمن تقارير لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في المستقبل المزيد من الحقائق وتحيزا أقل وأكاذيب يتوجب ألا تكون موجودة في المقام الأول".
https://arabic.sputniknews.com/20220528/الأمم-المتحدة-تحث-الصين-على-إعادة-التفكير-في-سياستها-بشأن-الإيغور--1062822683.html
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الصين
الصين تعارض بشدة ملاحظات لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بشأن هونغ كونغ وماكاو
09:52 GMT 29.07.2022 (تم التحديث: 09:55 GMT 29.07.2022) تابعنا عبر
أعرب متحدث باسم مكتب شؤون هونغ كونغ وماكاو، التابع لمجلس الدولة الصيني، معارضة بكين الشديدة واستياءها القوي من ما يسمى الملاحظات الختامية للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، والمتعلقة بهونغ كونغ وماكاو.
وصرح المتحدث، في بيان، بأن العديد من التعليقات متحيزة ولا تستند إلى حقائق، وفقا لوكالة أنباء
"شينخوا" الصينية.
وقال: "إن قانون الأمن القومي في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، تم إقراره بعد مشاورات مكثفة مع مختلف القطاعات، كما اتبعت أيضا إجراءات شفافة".
وأضاف البيان أن "وكالات تنفيذ القانون في هونغ كونغ أجرت عمليات ذات صلة تستند بشكل صارم إلى القوانين والحقائق، وتم ضمان محاكمات مستقلة وعادلة، وحماية حقوق المشتبه بهم على نحو واف".
وأوضح البيان أن الصين
تأمل أن "تتضمن تقارير لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في المستقبل المزيد من الحقائق وتحيزا أقل وأكاذيب يتوجب ألا تكون موجودة في المقام الأول".