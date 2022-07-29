https://arabic.sputniknews.com/20220729/الصين-تعارض-بشدة-ملاحظات-لجنة-حقوق-الإنسان-التابعة-للأمم-المتحدة-بشأن-هونغ-كونغ-وماكاو-1065726281.html

الصين تعارض بشدة ملاحظات لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بشأن هونغ كونغ وماكاو

الصين تعارض بشدة ملاحظات لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بشأن هونغ كونغ وماكاو

أعرب متحدث باسم مكتب شؤون هونغ كونغ وماكاو، التابع لمجلس الدولة الصيني، معارضة بكين الشديدة واستياءها القوي من ما يسمى الملاحظات الختامية للجنة حقوق الإنسان... 29.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-29T09:52+0000

2022-07-29T09:52+0000

2022-07-29T09:55+0000

الصين

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وصرح المتحدث، في بيان، بأن العديد من التعليقات متحيزة ولا تستند إلى حقائق، وفقا لوكالة أنباء "شينخوا" الصينية.وقال: "إن قانون الأمن القومي في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، تم إقراره بعد مشاورات مكثفة مع مختلف القطاعات، كما اتبعت أيضا إجراءات شفافة".وأضاف البيان أن "وكالات تنفيذ القانون في هونغ كونغ أجرت عمليات ذات صلة تستند بشكل صارم إلى القوانين والحقائق، وتم ضمان محاكمات مستقلة وعادلة، وحماية حقوق المشتبه بهم على نحو واف".وأوضح البيان أن الصين تأمل أن "تتضمن تقارير لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في المستقبل المزيد من الحقائق وتحيزا أقل وأكاذيب يتوجب ألا تكون موجودة في المقام الأول".

https://arabic.sputniknews.com/20220528/الأمم-المتحدة-تحث-الصين-على-إعادة-التفكير-في-سياستها-بشأن-الإيغور--1062822683.html

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