https://arabic.sputniknews.com/20220729/العثور-على-رأس-ثعبان-في-وجبة-طعام-على-متن-رحلة-جوية-فيديو-1065719679.html

العثور على "رأس ثعبان" في وجبة طعام على متن رحلة جوية... فيديو

العثور على "رأس ثعبان" في وجبة طعام على متن رحلة جوية... فيديو

أثار العثور على رأس أفعى في وجبة طعام ضمن رحلة جوية متجهة من تركيا إلى ألمانيا الرعب والإشمئزاز من الواقعة، لتثار موجة من الأسئلة حول نوعية الأطعمة المقدمة في... 29.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-29T07:32+0000

2022-07-29T07:32+0000

2022-07-29T07:34+0000

مجتمع

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وزعم أحد أفراد طاقم طيران الرحلة، أنه عثر على ما قال إنه رأس ثعبان مقطوع في وجبة كان يتناولها على متن الطائرة، وفق ما ذكرته صحيفة "The Independent" البريطانية.وأضافت الصحيفة أن الحادث وقع على متن رحلة لخطوط طيران "SunExpress flight" المتجهة من أنقرة في تركيا إلى دوسلدورف في ألمانيا، في 21 يوليو/تموز.وادعى موظف شركة الطيران أنه كان يأكل الوجبة المخصصة للطاقم، ليعثر على رأس ثعبان بين البطاطس والخضروات.من جهتها قالت شركة الطيران للإعلام التركي، إن الحادثة غير مقبولة على الإطلاق وإن الشركة أوقفت تعاملها مؤقتا مع مورد المواد الغذائية وتم فتح تحقيق في الواقعة.كما قالت شركة الطيران في بيان: "لدينا أكثر من 30 عاما من الخبرة في صناعة الطيران، ومن أولوياتنا القصوى أن تكون الخدمات التي نقدمها لضيوفنا على متن طائراتنا على أعلى مستويات الجودة، وأن يتمتع ضيوفنا وموظفونا بتجربة طيران مريحة وآمنة".

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مجتمع