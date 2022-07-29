عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220729/العدل-السعودية-وثيقة-توثيق-الطلاق-هي-البديل-عن-صك-الطلاق-1065731788.html
العدل السعودية: وثيقة "توثيق الطلاق" هي البديل عن صك الطلاق
العدل السعودية: وثيقة "توثيق الطلاق" هي البديل عن صك الطلاق
أكدت وزارة العدل السعودية، اليوم الجمعة، أن الوثائق الصادرة من خلال موقعها الإلكتروني لا تتطلب التصديق، ويمكن الاستعلام عنها إلكترونيا. 29.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-29T11:50+0000
2022-07-29T11:50+0000
أخبار العالم العربي
السعودية
الطلاق
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/01/1064507988_0:0:1098:619_1920x0_80_0_0_744b47b20924873caa2037cc9ffa02fd.jpg
ونقلت صحيفة عكاظ، ظهر اليوم الجمعة، عن وزارة العدل السعودية أنه في حال صدور وثائق الطلاق الإلكترونية، فيمكن للمواطن السعودي الاستعلام عن تلك الوثائق عبر البوابة الإلكترونية للوزارة.وأوضحت الوزارة أنه يمكن للمواطن السعودي الدخول عبر بوابة "ناجز" والضغط على أيقونة "الحالات الاجتماعية" ثم أيقونة "الوثائق المعتمدة"، بهدف التعرف على أي وثائق تتعلق بالطلاق.وبشأن الفترة التي يتم خلالها تغيير الحالة الاجتماعية بعد الطلاق في منصة "أبشر"، أكدت وزارة العدل السعودية أنه حسب إجراءات الخدمة، يتم إشعار وزارة الداخلية للأحوال المدنية، بشكل إلكتروني، بالحالة الاجتماعية فور صدور الوثيقة من قبل وزارة العدل.وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن متابعة حالة الطلب من خلال رابط إلكتروني، على أن تصل وثيقة توثيق الطلاق على شكل رابط برسالة على جوال المستفيد الموثق في نظام "أبشر".يذكر أن وثيقة "توثيق الطلاق" هي البديل عن صك الطلاق، ويمكن التقدم بطلب توثيق الطلاق عبر رابط خاص بوزارة العدل، وإذا كان الطلاق الثاني أو الثالث لا بد من التقدم بالطلب وإرفاق صك الطلاق الأول والرجعة.
https://arabic.sputniknews.com/20220203/الكشف-عن-شروط-زواج-المرأة-السعودية-من-أجنبي-فيديو-1057835586.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/01/1064507988_141:0:973:624_1920x0_80_0_0_802009e0363772c8fcfd184120b98d9d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم العربي, السعودية, الطلاق

العدل السعودية: وثيقة "توثيق الطلاق" هي البديل عن صك الطلاق

11:50 GMT 29.07.2022
© Sputnik . Katren Al Tasالخيانات الزوجية "الفيسبوكية" ترفع معدلات الطلاق في سوريا
الخيانات الزوجية الفيسبوكية ترفع معدلات الطلاق في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2022
© Sputnik . Katren Al Tas
تابعنا عبرTelegram
أكدت وزارة العدل السعودية، اليوم الجمعة، أن الوثائق الصادرة من خلال موقعها الإلكتروني لا تتطلب التصديق، ويمكن الاستعلام عنها إلكترونيا.
ونقلت صحيفة عكاظ، ظهر اليوم الجمعة، عن وزارة العدل السعودية أنه في حال صدور وثائق الطلاق الإلكترونية، فيمكن للمواطن السعودي الاستعلام عن تلك الوثائق عبر البوابة الإلكترونية للوزارة.
المرأة في السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
الكشف عن شروط زواج المرأة السعودية من أجنبي... فيديو
3 فبراير, 11:10 GMT
وأوضحت الوزارة أنه يمكن للمواطن السعودي الدخول عبر بوابة "ناجز" والضغط على أيقونة "الحالات الاجتماعية" ثم أيقونة "الوثائق المعتمدة"، بهدف التعرف على أي وثائق تتعلق بالطلاق.
وبشأن الفترة التي يتم خلالها تغيير الحالة الاجتماعية بعد الطلاق في منصة "أبشر"، أكدت وزارة العدل السعودية أنه حسب إجراءات الخدمة، يتم إشعار وزارة الداخلية للأحوال المدنية، بشكل إلكتروني، بالحالة الاجتماعية فور صدور الوثيقة من قبل وزارة العدل.
وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن متابعة حالة الطلب من خلال رابط إلكتروني، على أن تصل وثيقة توثيق الطلاق على شكل رابط برسالة على جوال المستفيد الموثق في نظام "أبشر".
يذكر أن وثيقة "توثيق الطلاق" هي البديل عن صك الطلاق، ويمكن التقدم بطلب توثيق الطلاق عبر رابط خاص بوزارة العدل، وإذا كان الطلاق الثاني أو الثالث لا بد من التقدم بالطلب وإرفاق صك الطلاق الأول والرجعة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:27 GMTТранспортно-боевой вертолет Ми-8АМТШ Терминатор ВКС РФ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала