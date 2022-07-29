https://arabic.sputniknews.com/20220729/العدل-السعودية-وثيقة-توثيق-الطلاق-هي-البديل-عن-صك-الطلاق-1065731788.html
العدل السعودية: وثيقة "توثيق الطلاق" هي البديل عن صك الطلاق
العدل السعودية: وثيقة "توثيق الطلاق" هي البديل عن صك الطلاق
أكدت وزارة العدل السعودية، اليوم الجمعة، أن الوثائق الصادرة من خلال موقعها الإلكتروني لا تتطلب التصديق، ويمكن الاستعلام عنها إلكترونيا. 29.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-29T11:50+0000
2022-07-29T11:50+0000
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ونقلت صحيفة عكاظ، ظهر اليوم الجمعة، عن وزارة العدل السعودية أنه في حال صدور وثائق الطلاق الإلكترونية، فيمكن للمواطن السعودي الاستعلام عن تلك الوثائق عبر البوابة الإلكترونية للوزارة.وأوضحت الوزارة أنه يمكن للمواطن السعودي الدخول عبر بوابة "ناجز" والضغط على أيقونة "الحالات الاجتماعية" ثم أيقونة "الوثائق المعتمدة"، بهدف التعرف على أي وثائق تتعلق بالطلاق.وبشأن الفترة التي يتم خلالها تغيير الحالة الاجتماعية بعد الطلاق في منصة "أبشر"، أكدت وزارة العدل السعودية أنه حسب إجراءات الخدمة، يتم إشعار وزارة الداخلية للأحوال المدنية، بشكل إلكتروني، بالحالة الاجتماعية فور صدور الوثيقة من قبل وزارة العدل.وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن متابعة حالة الطلب من خلال رابط إلكتروني، على أن تصل وثيقة توثيق الطلاق على شكل رابط برسالة على جوال المستفيد الموثق في نظام "أبشر".يذكر أن وثيقة "توثيق الطلاق" هي البديل عن صك الطلاق، ويمكن التقدم بطلب توثيق الطلاق عبر رابط خاص بوزارة العدل، وإذا كان الطلاق الثاني أو الثالث لا بد من التقدم بالطلب وإرفاق صك الطلاق الأول والرجعة.
https://arabic.sputniknews.com/20220203/الكشف-عن-شروط-زواج-المرأة-السعودية-من-أجنبي-فيديو-1057835586.html
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أخبار العالم العربي, السعودية, الطلاق
العدل السعودية: وثيقة "توثيق الطلاق" هي البديل عن صك الطلاق
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أكدت وزارة العدل السعودية، اليوم الجمعة، أن الوثائق الصادرة من خلال موقعها الإلكتروني لا تتطلب التصديق، ويمكن الاستعلام عنها إلكترونيا.
ونقلت صحيفة
عكاظ، ظهر اليوم الجمعة، عن وزارة العدل السعودية أنه في حال صدور وثائق الطلاق الإلكترونية، فيمكن للمواطن السعودي الاستعلام عن تلك الوثائق عبر البوابة الإلكترونية للوزارة.
وأوضحت الوزارة أنه يمكن للمواطن السعودي الدخول عبر بوابة "ناجز" والضغط على أيقونة "الحالات الاجتماعية"
ثم أيقونة "الوثائق المعتمدة"، بهدف التعرف على أي وثائق تتعلق بالطلاق.
وبشأن الفترة التي يتم خلالها تغيير الحالة الاجتماعية بعد الطلاق في منصة "أبشر"، أكدت وزارة العدل السعودية أنه حسب إجراءات الخدمة، يتم إشعار وزارة الداخلية للأحوال المدنية، بشكل إلكتروني، بالحالة الاجتماعية فور صدور الوثيقة من قبل وزارة العدل.
وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن متابعة حالة الطلب من خلال رابط إلكتروني، على أن تصل وثيقة توثيق الطلاق على شكل رابط برسالة على جوال المستفيد الموثق في نظام "أبشر".
يذكر أن وثيقة "توثيق الطلاق" هي البديل عن صك الطلاق
، ويمكن التقدم بطلب توثيق الطلاق عبر رابط خاص بوزارة العدل، وإذا كان الطلاق الثاني أو الثالث لا بد من التقدم بالطلب وإرفاق صك الطلاق الأول والرجعة.