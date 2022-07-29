https://arabic.sputniknews.com/20220729/العزلة-في-خيالهم-فقط-كيف-أثبتت-روسيا-فشل-الغرب-في-نبذها-من-المجتمع-الدولي-1065751473.html

"العزلة في خيالهم فقط"... كيف أثبتت روسيا فشل الغرب في نبذها من المجتمع الدولي؟

"العزلة في خيالهم فقط"... كيف أثبتت روسيا فشل الغرب في نبذها من المجتمع الدولي؟

عكفت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على الترديد (بشكل هستيري) بأن روسيا أصبحت معزولة دوليا بسبب عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، والتي جاءت أساسا دفاعا عن... 29.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-29T17:14+0000

2022-07-29T17:14+0000

2022-07-29T17:14+0000

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لكن رغم هذه الهستريا الغربية، والحديث عن نجاح حصار لم يتواجد سوى في خيال المسؤولين الأمريكيين وحلفائهم، فإن كبار المسؤولين في موسكو نادرا ما يكونون منعزلين، والأكثر، أنه حتى الولايات المتحدة نفسها تريد التحدث معهم الآن، بحسب تقرير لوكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.يلتقي الرئيس فلاديمير بوتين بقادة العالم، بمن فيهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي تعد بلاده عضوا في حلف "الناتو". في هذه الأثناء أيضا، يتنقل كبير دبلوماسييه، وزير الخارجية سيرغي لافروف، في جميع أنحاء العالم، ويبتسم، ويصافح، ويلتقط الصور مع القادة الأجانب، بما في ذلك بعض أصدقاء الولايات المتحدة.يوم الأربعاء، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه يريد إنهاء أشهر من القطيعة الدبلوماسية رفيعة المستوى مع لافروف، لمناقشة الإفراج عن المعتقلين الأمريكيين وكذلك القضايا المتعلقة بأوكرانيا. لم يتم تحديد موعد المكالمة ولكن من المتوقع في الأيام القادمة.تلقي المصافحات والمكالمات الهاتفية بظلال من الشك على جزء أساسي من استراتيجية الولايات المتحدة التي تهدف إلى إنهاء الأزمة في أوكرانيا، والتي كانت تأمل أن العزلة الدبلوماسية والاقتصادية التي تخيلها الغرب، إلى جانب خسائر مأمولة في ساحة المعركة، ستجبر في النهاية روسيا على إرسال قواتها إلى الوطن.حتى عندما أعلن عن خططه المكالمة، أصر بلينكن على أن روسيا معزولة بالفعل. وقال إن سفر كبار مسؤوليها هو مجرد ضبط للأضرار ورد فعل على الانتقادات الدولية التي تواجهها موسكو بسبب الأزمة في أوكرانيا.يقول المسؤولون الأمريكيون إن روسيا تحاول تعزيز التحالفات القليلة المتبقية لها، وبعضها مع خصوم لأمريكا مثل إيران. لكن البلدان التي تبدو ظاهريا شركاء للولايات المتحدة، مثل مصر وأوغندا، ترحب أيضا بحرارة بكبار الروس.وبعدما أكدت واشنطن مرارا منذ فبراير/ شباط أنه لا جدوى من التحدث مع روسيا لأن بحسب قولها "الكرملين ليس جادا بشأن الدبلوماسية ولا يمكن الوثوق به"، فقد أقرت الولايات المتحدة بضرورة التعامل مع موسكو أيضا.ستكون محادثة بلينكن - لافروف أعلى مستوى اتصال بين الولايات المتحدة وروسيا منذ 15 فبراير، قبل بدء العملية العسكرية، ويمكن أن تمهد الطريق لمناقشات مباشرة محتملة، على الرغم من أن مسؤولي الإدارة يقولون إنه لا توجد خطط لذلك.الآن، تخشى أمريكا أن روسيا هي من لا يرغب في التحدث. قال إيان كيلي، الدبلوماسي المتقاعد الذي عمل سفيرا للولايات المتحدة في جورجيا في إدارتي أوباما وترامب: "سوف يجرون ذلك ويحاولون إذلالنا قدر المستطاع. لا أعتقد أنه يتماشى مع السياسة العامة (للإدارة)".وأضاف كيلي أن طلب المكالمة "يأتي بنتائج عكسية لجهودنا الأوسع لعزل روسيا. ستنظر دول أخرى في هذا الأمر وتقول لماذا لا نتعامل مع لافروف أو الروس على نطاق أوسع".بالفعل، يبدو أن النداءات الغربية لإقناع الدول الآسيوية والأفريقية والشرق أوسطية بالابتعاد عن روسيا قد تم تجاهلها في الوقت الذي يسافر فيه لافروف حول العالم.ومع ذلك ، قلل بلينكين من أهمية رحلة لافروف العالمية. وقال إنه كان استجابة للاستقبال البارد الذي تلقاه روسيا بشأن نقص القمح والحبوب المتعلق بأوكرانيا الذي يعاني منه الآن أجزاء كبيرة من العالم النامي ، خاصة وأن اتفاقية مدعومة من الأمم المتحدة لتحرير تلك الإمدادات لم يتم تنفيذها بعد.رغم محاولات المسؤولين الأمريكيين للتقليل من نشاط الدبلوماسية الروسية ومشاركة موسكو في الأحداث المهمة، لا توجد علامة على استبعاد روسيا من الأحداث الدولية الكبرى مثل منتدى الآسيان الإقليمي الأسبوع المقبل، أو الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، أو القمم الثلاثية للزعماء في آسيا التي ستعقد في نوفمبر.وتواصل روسيا الحفاظ على علاقات وثيقة مع الصين والهند والعديد من الدول النامية في جميع أنحاء آسيا وأفريقيا. يعتمد الكثيرون على روسيا للحصول على الطاقة والصادرات الأخرى، على الرغم من أنهم يعتمدون أيضا على أوكرانيا للحصول على الحبوب.لم تتجنب الهند روسيا على الرغم من عضويتها فيما يسمى بـ"الرباعية" مع الولايات المتحدة وأستراليا واليابان. مع علاقة وثيقة طويلة الأمد مع روسيا، عززت الهند واردات الطاقة من روسيا رغم ضغوط الولايات المتحدة وأوروبا، التي تبتعد عن الغاز والنفط الروسي.استخدمت الهند، على سبيل المثال، ما يقرب من 60 مليون برميل من النفط الروسي في عام 2022 حتى الآن، مقارنة بـ12 مليون برميل فقط في عام 2021 بالكامل.ردت وزارة الخارجية الروسية بسرور على تأكيدات العزلة الروسية من خلال التغريد بصور لافروف في عواصم العالم المختلفة.من بين الصور: لافروف في اجتماع مجموعة العشرين في بالي مع وزراء خارجية الصين والهند وإندونيسيا. في أوغندا مع الرئيس يويري موسيفيني، وهو شريك للولايات المتحدة منذ فترة طويلة؛ وفي مصر مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي تتلقى بلاده كل عام مساعدات أمريكية بمليارات الدولارات.

https://arabic.sputniknews.com/20220722/بريطانيا-انتظار-ظهور-تحالف-معاد-للغرب-بعد-زيارة-بوتين-لإيران-1065421824.html

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