https://arabic.sputniknews.com/20220729/الفلبين-تعلن-عن-أول-حالة-إصابة-بفيروس-جدري-القردة-1065723478.html

الفلبين تعلن عن أول حالة إصابة بفيروس جدري القردة

الفلبين تعلن عن أول حالة إصابة بفيروس جدري القردة

قال مسؤولون في الفلبين، اليوم الجمعة، إنه تم اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس جدري القردة لدى شخص له تاريخ في السفر إلى الخارج. 29.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-29T09:20+0000

2022-07-29T09:20+0000

2022-07-29T09:20+0000

جدري القردة

الفلبين

العالم

أخبار العالم الآن

منظمة الصحة العالمية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/03/1063056889_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_e46696cc48a98e06e3ae736466b6e590.jpg

وحسب "فرانس برس"، لم يحدد المسؤولون جنس الشخص، واكتفوا بالقول إنه يبلغ من العمر 31 عامًا، وإن الفحوصات أثبتت أمس الخميس إيجابية الحالة.من جانبها، قالت وكيلة وزارة الصحة الفلبينية بيفرلي هو، إن "الحالة قد سافرت في وقت سابق إلى بلدان بها حالات موثقة من جدري القردة". وأضافت أنه "تم تحديد 10 مخالطين للحالة، 3 منهم من نفس المنزل. وقد تم نصحهم جميعا بالحجر الصحي ويتم متابعتهم". وأكدت أن الفلبين تعمل مع الولايات المتحدة لتأمين لقاحات لجدري القردة.وفي السياق، سارعت السلطات الفلبينة إلى طمأنة المواطنين، قائلة إن جدري القردة ليس مثل "كوفيد-19". وقالت المتحدثة باسم الرئيس الفلبيني تريكسي كروز-أنجيليس، إن "هذا ليس مثل كوفيد الذي يمكن أن ينتشر عن طريق الجو بسهولة شديدة ويمكن أن يكون قاتلا". وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت الأربعاء الماضي، أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 18 ألف حالة إصابة بفيروس جدري القردة في 78 دولة، 70 في المائة منها في أوروبا و25 في المائة في الأمريكتين. وقالت المنظمة إنه تم الإبلاغ عن 5 وفيات بعد تفشي المرض منذ مايو/أيار الماضي.

https://arabic.sputniknews.com/20220725/الاتحاد-الأوروبي-يقر-استخدام-لقاح-الجدري-للوقاية-من-جدري-القردة-1065518918.html

الفلبين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

جدري القردة, الفلبين, العالم, أخبار العالم الآن, منظمة الصحة العالمية