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https://arabic.sputniknews.com/20220729/الفلبين-تعلن-عن-أول-حالة-إصابة-بفيروس-جدري-القردة-1065723478.html
الفلبين تعلن عن أول حالة إصابة بفيروس جدري القردة
الفلبين تعلن عن أول حالة إصابة بفيروس جدري القردة
قال مسؤولون في الفلبين، اليوم الجمعة، إنه تم اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس جدري القردة لدى شخص له تاريخ في السفر إلى الخارج. 29.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-29T09:20+0000
2022-07-29T09:20+0000
جدري القردة
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وحسب "فرانس برس"، لم يحدد المسؤولون جنس الشخص، واكتفوا بالقول إنه يبلغ من العمر 31 عامًا، وإن الفحوصات أثبتت أمس الخميس إيجابية الحالة.من جانبها، قالت وكيلة وزارة الصحة الفلبينية بيفرلي هو، إن "الحالة قد سافرت في وقت سابق إلى بلدان بها حالات موثقة من جدري القردة". وأضافت أنه "تم تحديد 10 مخالطين للحالة، 3 منهم من نفس المنزل. وقد تم نصحهم جميعا بالحجر الصحي ويتم متابعتهم". وأكدت أن الفلبين تعمل مع الولايات المتحدة لتأمين لقاحات لجدري القردة.وفي السياق، سارعت السلطات الفلبينة إلى طمأنة المواطنين، قائلة إن جدري القردة ليس مثل "كوفيد-19". وقالت المتحدثة باسم الرئيس الفلبيني تريكسي كروز-أنجيليس، إن "هذا ليس مثل كوفيد الذي يمكن أن ينتشر عن طريق الجو بسهولة شديدة ويمكن أن يكون قاتلا". وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت الأربعاء الماضي، أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 18 ألف حالة إصابة بفيروس جدري القردة في 78 دولة، 70 في المائة منها في أوروبا و25 في المائة في الأمريكتين. وقالت المنظمة إنه تم الإبلاغ عن 5 وفيات بعد تفشي المرض منذ مايو/أيار الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220725/الاتحاد-الأوروبي-يقر-استخدام-لقاح-الجدري-للوقاية-من-جدري-القردة-1065518918.html
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جدري القردة, الفلبين, العالم, أخبار العالم الآن, منظمة الصحة العالمية

الفلبين تعلن عن أول حالة إصابة بفيروس جدري القردة

09:20 GMT 29.07.2022
© AFP 2022 / ARUN SANKARفحص جدري القردة يونيو 2022
فحص جدري القردة يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2022
© AFP 2022 / ARUN SANKAR
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قال مسؤولون في الفلبين، اليوم الجمعة، إنه تم اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس جدري القردة لدى شخص له تاريخ في السفر إلى الخارج.
وحسب "فرانس برس"، لم يحدد المسؤولون جنس الشخص، واكتفوا بالقول إنه يبلغ من العمر 31 عامًا، وإن الفحوصات أثبتت أمس الخميس إيجابية الحالة.
من جانبها، قالت وكيلة وزارة الصحة الفلبينية بيفرلي هو، إن "الحالة قد سافرت في وقت سابق إلى بلدان بها حالات موثقة من جدري القردة".
وأضافت أنه "تم تحديد 10 مخالطين للحالة، 3 منهم من نفس المنزل. وقد تم نصحهم جميعا بالحجر الصحي ويتم متابعتهم".
وأكدت أن الفلبين تعمل مع الولايات المتحدة لتأمين لقاحات لجدري القردة.
جدري القرود - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2022
الاتحاد الأوروبي يقر استخدام لقاح الجدري للوقاية من جدري القردة
25 يوليو, 08:35 GMT
وفي السياق، سارعت السلطات الفلبينة إلى طمأنة المواطنين، قائلة إن جدري القردة ليس مثل "كوفيد-19".
وقالت المتحدثة باسم الرئيس الفلبيني تريكسي كروز-أنجيليس، إن "هذا ليس مثل كوفيد الذي يمكن أن ينتشر عن طريق الجو بسهولة شديدة ويمكن أن يكون قاتلا".
وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت الأربعاء الماضي، أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 18 ألف حالة إصابة بفيروس جدري القردة في 78 دولة، 70 في المائة منها في أوروبا و25 في المائة في الأمريكتين.
وقالت المنظمة إنه تم الإبلاغ عن 5 وفيات بعد تفشي المرض منذ مايو/أيار الماضي.
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