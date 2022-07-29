https://arabic.sputniknews.com/20220729/الفياض-العراق-محفوظ-بوجود-الحشد-الشعبي-1065747627.html
الفياض: العراق محفوظ بوجود الحشد الشعبي
الفياض: العراق محفوظ بوجود الحشد الشعبي
صرح رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، أن العراق محفوظ بوجود الحشد، مشددا على أن "الشهداء هم صفتنا ووجودنا وعنواننا وقميتنا". 29.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-29T14:44+0000
2022-07-29T14:44+0000
2022-07-29T14:44+0000
العالم العربي
العراق
الحشد الشعبي
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وقال الفياض في كلمة ألقاها خلال مهرجان "انتصار الدم"، اليوم الجمعة، إن "صفتنا ووجودنا وعنواننا وقيمتنا هم الشهداء، وذكراهم تحمل أي مسؤول ومقاتل في هيئة الحشد الشعبي أعظم المسؤوليات، لأن من استشهد هم خيرة أبناء هذه المسيرة".وأضاف أن "الشهداء هم هوية الحشد"، مردفاً: "أشعر بغاية الإطمئنان بأن العراق محفوظ بوجود الحشد الشعبي وهمة أبنائه".في غضون ذلك، أكد الأمين العام لمنظمة "بدر" هادي العامري، أن طريق الحشد الشعبي هو طريق التضحية، التي قدم فيها آلاف الشهداء والجرحى في سبيل الوطن.وتابع، أنه "يجب العمل سوية مع هؤلاء الفتية الذي ما زالوا يمسكون مقابضهم ويتربصون العدو من أجل إكمال مسيرة التمهيد والتضحية في المجتمع".
https://arabic.sputniknews.com/20220612/الصدر-يدعو-إلى-عدم-الزج-بالحشد-الشعبي-في-الصراعات-السياسية-1063471567.html
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العالم العربي, العراق, الحشد الشعبي
الفياض: العراق محفوظ بوجود الحشد الشعبي
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صرح رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، أن العراق محفوظ بوجود الحشد، مشددا على أن "الشهداء هم صفتنا ووجودنا وعنواننا وقميتنا".
وقال الفياض في كلمة ألقاها خلال مهرجان "انتصار الدم"، اليوم الجمعة، إن "صفتنا ووجودنا وعنواننا وقيمتنا هم الشهداء، وذكراهم تحمل أي مسؤول ومقاتل في هيئة الحشد الشعبي أعظم المسؤوليات، لأن من استشهد هم خيرة أبناء هذه المسيرة".
وأضاف أن
"الشهداء هم هوية الحشد"، مردفاً: "أشعر بغاية الإطمئنان بأن العراق محفوظ بوجود الحشد الشعبي وهمة أبنائه".
في غضون ذلك، أكد الأمين العام لمنظمة "بدر" هادي العامري، أن طريق الحشد الشعبي هو طريق التضحية، التي قدم فيها آلاف الشهداء والجرحى في سبيل الوطن.
وقال العامري "طريق الحشد والتضحية هو طريق التمسك بالقادة وسيرهم ودراسة حياتهم من بدايتها إلى لحظة استشهادهم"، مشيرا إلى أن "مسيرة الحشد كان فيها دماء آلاف الشهداء والجرحى لصناعة طريق التحرير".
وتابع، أنه "يجب العمل سوية مع هؤلاء الفتية الذي ما زالوا يمسكون مقابضهم ويتربصون العدو من أجل إكمال مسيرة التمهيد والتضحية في المجتمع".