https://arabic.sputniknews.com/20220729/الكرملين-بوتين-سيشارك-في-احتفالية-يوم-البحرية-الروسية-1065727986.html
الكرملين: بوتين سيشارك في احتفالية يوم البحرية الروسية
الكرملين: بوتين سيشارك في احتفالية يوم البحرية الروسية
صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشارك يوم الأحد 31 يوليو في الاحتفالية التي ستقام في سان بطرسبورغ بمناسبة يوم... 29.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-29T10:27+0000
2022-07-29T10:27+0000
2022-07-29T10:27+0000
روسيا
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وقال بيسكوف "يوم الأحد، سيكون الرئيس في سان بطرسبورغ. يوم البحرية هو عطلة مهمة".وأشار إلى أن بوتين سيشارك في غارة كرونشتاد ويلقي خطابا كجزء من العرض البحري الرئيسي، وأضاف بيسكوف "لذلك سيكون اليوم حافلا".وقام قادة القوات البحرية أخيرا باستعراض القطع البحرية التي ستشارك في العرض العسكري المنتظر في 31 يوليو.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الكرملين: بوتين سيشارك في احتفالية يوم البحرية الروسية
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صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشارك يوم الأحد 31 يوليو في الاحتفالية التي ستقام في سان بطرسبورغ بمناسبة يوم البحرية الروسية.
وقال بيسكوف "يوم الأحد، سيكون الرئيس في سان بطرسبورغ. يوم البحرية هو عطلة مهمة".
وأشار إلى أن بوتين سيشارك في غارة كرونشتاد ويلقي خطابا كجزء من العرض البحري الرئيسي، وأضاف بيسكوف "لذلك سيكون اليوم حافلا".
وقام قادة القوات البحرية
أخيرا باستعراض القطع البحرية التي ستشارك في العرض العسكري المنتظر في 31 يوليو.