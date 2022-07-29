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https://arabic.sputniknews.com/20220729/الكرملين-بوتين-سيشارك-في-احتفالية-يوم-البحرية-الروسية-1065727986.html
الكرملين: بوتين سيشارك في احتفالية يوم البحرية الروسية
الكرملين: بوتين سيشارك في احتفالية يوم البحرية الروسية
صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشارك يوم الأحد 31 يوليو في الاحتفالية التي ستقام في سان بطرسبورغ بمناسبة يوم... 29.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-29T10:27+0000
2022-07-29T10:27+0000
روسيا
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وقال بيسكوف "يوم الأحد، سيكون الرئيس في سان بطرسبورغ. يوم البحرية هو عطلة مهمة".وأشار إلى أن بوتين سيشارك في غارة كرونشتاد ويلقي خطابا كجزء من العرض البحري الرئيسي، وأضاف بيسكوف "لذلك سيكون اليوم حافلا".وقام قادة القوات البحرية أخيرا باستعراض القطع البحرية التي ستشارك في العرض العسكري المنتظر في 31 يوليو.
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روسيا

الكرملين: بوتين سيشارك في احتفالية يوم البحرية الروسية

10:27 GMT 29.07.2022
© Sputnik . Iliya Petalyev / الذهاب إلى بنك الصورعيد البحرية الروسية في سان بطرسبورغ، الذكرى الـ325 لتأسيس الأسطول البحري، 25 روسيا 2021
عيد البحرية الروسية في سان بطرسبورغ، الذكرى الـ325 لتأسيس الأسطول البحري، 25 روسيا 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2022
© Sputnik . Iliya Petalyev
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صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشارك يوم الأحد 31 يوليو في الاحتفالية التي ستقام في سان بطرسبورغ بمناسبة يوم البحرية الروسية.
وقال بيسكوف "يوم الأحد، سيكون الرئيس في سان بطرسبورغ. يوم البحرية هو عطلة مهمة".
وأشار إلى أن بوتين سيشارك في غارة كرونشتاد ويلقي خطابا كجزء من العرض البحري الرئيسي، وأضاف بيسكوف "لذلك سيكون اليوم حافلا".
وقام قادة القوات البحرية أخيرا باستعراض القطع البحرية التي ستشارك في العرض العسكري المنتظر في 31 يوليو.
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