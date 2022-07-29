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المغرب يستعد للانضمام للدول التي تملك مروحيات "الأباتشي"
المغرب يستعد للانضمام للدول التي تملك مروحيات "الأباتشي"
يتجه المغرب لإستلام دفعة أولى من مروحيات "إيه إتش-64 أباتشي" الأميركية، ليصبح بذلك البلد السابع عشر في العالم الذي يضم هذا النوع من المروحيات. 29.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-29T07:50+0000
2022-07-29T07:50+0000
رصد عسكري
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وكانت القوات المسلحة الملكية المغربية قد وقعت عقدا مع شركة "بوينغ" الأميركية لصناعة الطائرات في سنة 2020، لشراء 24 طائرة. من طراز "أباتشي" المتطورة، في صفقة بلغت قيمتها 1.5 مليار دولار.تتميز هذه الطائرات بقدراتها الهجومية العالية والمناورة والتدخل السريع في مختلف مسارح العمليات وفي المسافات القريبة كما البعيدة، مع تحديد دقيق للأهداف في مختلف الظروف المناخية.وبحسب شركة "بوينغ" تعتبر الطائرة بأنها الأقوى من نوعها هجوميا وتم إطلاقها في عام 1989.ومن مزايا المروحية أنها زوّدت بصواريخ "هلفاير" الخارقة للدروع، وحاضنات صواريخ "الهيدرا" 70 ميلي، كما أنها مسلحة بمدفع رشاش بعيار 30 ميلي، ويمكنها أن تحمل 1200 قذيفة بعيار 30 ميلي.
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رصد عسكري

المغرب يستعد للانضمام للدول التي تملك مروحيات "الأباتشي"

07:50 GMT 29.07.2022
© YouTube.comأباتشي
أباتشي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2022
© YouTube.com
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يتجه المغرب لإستلام دفعة أولى من مروحيات "إيه إتش-64 أباتشي" الأميركية، ليصبح بذلك البلد السابع عشر في العالم الذي يضم هذا النوع من المروحيات.
وكانت القوات المسلحة الملكية المغربية قد وقعت عقدا مع شركة "بوينغ" الأميركية لصناعة الطائرات في سنة 2020، لشراء 24 طائرة. من طراز "أباتشي" المتطورة، في صفقة بلغت قيمتها 1.5 مليار دولار.

ويؤكد عدد من الخبراء في المجال العسكري والاستراتيجي على الأهمية التي يكتسبها سلاح الجو المغربي بدعمه بمروحيات الـ"أباتشي" الهجومية. والتي توفر للقوات الجوية الملكية امتيازات عديدة في المعارك، حيث يعتبر المغرب بذلك ثاني دولة أفريقية تحصل على هذا النوع .من الطائرات بعد مصر والخامسة عربيا، بحسب ما نقل موقع "defense-arab".

تتميز هذه الطائرات بقدراتها الهجومية العالية والمناورة والتدخل السريع في مختلف مسارح العمليات وفي المسافات القريبة كما البعيدة، مع تحديد دقيق للأهداف في مختلف الظروف المناخية.
وبحسب شركة "بوينغ" تعتبر الطائرة بأنها الأقوى من نوعها هجوميا وتم إطلاقها في عام 1989.
ومن مزايا المروحية أنها زوّدت بصواريخ "هلفاير" الخارقة للدروع، وحاضنات صواريخ "الهيدرا" 70 ميلي، كما أنها مسلحة بمدفع رشاش بعيار 30 ميلي، ويمكنها أن تحمل 1200 قذيفة بعيار 30 ميلي.
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