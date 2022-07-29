https://arabic.sputniknews.com/20220729/الملك-حمد-بن-عيسى-يهنئ-العاهل-المغربي-بذكرى-عيد-العرش-1065735323.html
الملك حمد بن عيسى يهنئ العاهل المغربي بذكرى عيد العرش
الملك حمد بن عيسى يهنئ العاهل المغربي بذكرى عيد العرش
بعث العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الجمعة، برقية تهنئة إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس، وذلك بمناسبة ذكرى احتفال المملكة المغربية بعيد... 29.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-29T12:23+0000
2022-07-29T12:23+0000
2022-07-29T12:23+0000
أخبار المغرب اليوم
البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
العالم العربي
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وذكرت وكالة الأنباء البحرينية، مساء اليوم الجمعة، أن الملك حمد بن عيسى قد أعرب في برقيته عن أطيب تهانيه وتمنياته للعاهل المغربي بموفور الصحة والسعادة، وللشعب المغربي الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار.وأشاد العاهل البحريني بعمق العلاقات الأخوية الطيبة التي تربط بين المملكتين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور ونمو وتصاعد مستمر.يشار إلى أنه في يوم 23 يوليو/ تموز 1999، تولى محمد السادس العرش، وهو في عمر 35 عاما، بعد وفاة والده الملك الحسن الثاني، الذي دام حكمه مدة 38 عاما، في حين تم تتويجه رسميا في الثلاثين من الشهر نفسه.
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أخبار المغرب اليوم, البحرين, حمد بن عيسى آل خليفة, العالم العربي
الملك حمد بن عيسى يهنئ العاهل المغربي بذكرى عيد العرش
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بعث العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الجمعة، برقية تهنئة إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس، وذلك بمناسبة ذكرى احتفال المملكة المغربية بعيد العرش المجيد.
وذكرت وكالة
الأنباء البحرينية، مساء اليوم الجمعة، أن الملك حمد بن عيسى
قد أعرب في برقيته عن أطيب تهانيه وتمنياته للعاهل المغربي بموفور الصحة والسعادة، وللشعب المغربي الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار.
وأشاد العاهل البحريني بعمق العلاقات الأخوية الطيبة التي تربط بين المملكتين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور ونمو وتصاعد مستمر.
يشار إلى أنه في يوم 23 يوليو/ تموز 1999، تولى محمد السادس
العرش، وهو في عمر 35 عاما، بعد وفاة والده الملك الحسن الثاني، الذي دام حكمه مدة 38 عاما، في حين تم تتويجه رسميا في الثلاثين من الشهر نفسه.