عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220729/الملك-حمد-بن-عيسى-يهنئ-العاهل-المغربي-بذكرى-عيد-العرش-1065735323.html
الملك حمد بن عيسى يهنئ العاهل المغربي بذكرى عيد العرش
الملك حمد بن عيسى يهنئ العاهل المغربي بذكرى عيد العرش
بعث العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الجمعة، برقية تهنئة إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس، وذلك بمناسبة ذكرى احتفال المملكة المغربية بعيد... 29.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-29T12:23+0000
2022-07-29T12:23+0000
أخبار المغرب اليوم
البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103061/94/1030619495_0:0:4992:2808_1920x0_80_0_0_7e7bf60a636cfe3d1847ab6335c9f86d.jpg
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية، مساء اليوم الجمعة، أن الملك حمد بن عيسى قد أعرب في برقيته عن أطيب تهانيه وتمنياته للعاهل المغربي بموفور الصحة والسعادة، وللشعب المغربي الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار.وأشاد العاهل البحريني بعمق العلاقات الأخوية الطيبة التي تربط بين المملكتين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور ونمو وتصاعد مستمر.يشار إلى أنه في يوم 23 يوليو/ تموز 1999، تولى محمد السادس العرش، وهو في عمر 35 عاما، بعد وفاة والده الملك الحسن الثاني، الذي دام حكمه مدة 38 عاما، في حين تم تتويجه رسميا في الثلاثين من الشهر نفسه.
أخبار المغرب اليوم
البحرين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103061/94/1030619495_555:0:4992:3328_1920x0_80_0_0_6424c7a61b0bbdb79c85ebe2385e4315.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار المغرب اليوم, البحرين, حمد بن عيسى آل خليفة, العالم العربي

الملك حمد بن عيسى يهنئ العاهل المغربي بذكرى عيد العرش

12:23 GMT 29.07.2022
© AP Photo / Evan Vucciملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة
ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2022
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبرTelegram
بعث العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الجمعة، برقية تهنئة إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس، وذلك بمناسبة ذكرى احتفال المملكة المغربية بعيد العرش المجيد.
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية، مساء اليوم الجمعة، أن الملك حمد بن عيسى قد أعرب في برقيته عن أطيب تهانيه وتمنياته للعاهل المغربي بموفور الصحة والسعادة، وللشعب المغربي الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار.
وأشاد العاهل البحريني بعمق العلاقات الأخوية الطيبة التي تربط بين المملكتين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور ونمو وتصاعد مستمر.
يشار إلى أنه في يوم 23 يوليو/ تموز 1999، تولى محمد السادس العرش، وهو في عمر 35 عاما، بعد وفاة والده الملك الحسن الثاني، الذي دام حكمه مدة 38 عاما، في حين تم تتويجه رسميا في الثلاثين من الشهر نفسه.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:27 GMTТранспортно-боевой вертолет Ми-8АМТШ Терминатор ВКС РФ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала