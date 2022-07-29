https://arabic.sputniknews.com/20220729/النائب-نجاة-عون-انهيار-مرتقب-للجهة-الشمالية-من-إهراءات-القمح-في-مرفأ-بيروت--1065727188.html

النائب نجاة عون: انهيار مرتقب للجهة الشمالية من إهراءات القمح في مرفأ بيروت

النائب نجاة عون: انهيار مرتقب للجهة الشمالية من إهراءات القمح في مرفأ بيروت

أكدت النائب نجاة عون أن الانهيار المرتقب لإهراءات (صوامع) القمح المدمرة في مرفأ بيروت بفعل انفجار 4 أغسطس/آب، سيكون فقط للجهة الشمالية. 29.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-29T10:17+0000

2022-07-29T10:17+0000

2022-07-29T10:17+0000

لبنان

اقتصاد

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وقالت عون في حديث خاص لـ"سبوتنيك"، إن "الجهة الجنوبية لا تحترق وليست قابلة للسقوط في الوقت الحالي، إلا إذا كان هناك قرار بتفجيرها وهذا الأمر لا أتصور أنه سيحدث".وشددت على أن "الغازات هي احتراق القمح، احتراق مواد عضوية، لا يوجد غازات من غير مواد عضوية تحترق، لا يوجد مواد كيميائية غير القمح يحترق".ولفتت عون إلى أنه "يجب أن يكون هناك جهوزية كاملة للجيش والإطفاء حول المباني على بعد 150 أو 500 متر لست أكيدة أين المنطقة الآمنة لتواجد الإطفاء، يجب أن يكونوا على جهوزية كاملة في حال انهار القليل أو انهار كله حتى لا ينتشر الغبار والنار في الهواء، يجب أن يكون هناك جهوزية لرش المياه لإخماد الحريق وإخماد الغبار"، مشيرة إلى أنه "في حال سقوط قطع صغيرة وإذًا استطاع فوج الإطفاء استيعاب الموضوع فليس هناك خطر على المدينة".وأفاد تقرير تسلمته وزارة الإقتصاد من الأجهزة المعنية بمراقبة مبنى الإهراءات داخل مرفأ بيروت، أن تغييرات رصدت في سرعة انحناء المبنى من الجهة الشمالية بمعدل 2.5 ملم في الساعة الأمر الذي يؤشر إلى خطر سقوط الصوامع.وكان قد اندلع حريق داخل الإهراءات منذ قرابة ثلاثة أسابيع جراء عملية تخمير القمح، ولم تتمكن فرق الدفاع المدني والجيش اللبناني من إخماده، فيما حمل أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت الحكومة اللبنانية المسؤولية.

https://arabic.sputniknews.com/20220728/لبنان-يقرر-إعلان-الحداد-الوطني-وتعطيل-المؤسسات-العامة-والبلديات-في-ذكرى-فاجعة-انفجار-مرفأ-بيروت-1065692786.html

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