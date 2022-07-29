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https://arabic.sputniknews.com/20220729/باريس-سان-جيرمان-ونانت-في-طريقهما-إلى-إسرائيل-لخوض-السوبر-الفرنسي-1065748514.html
باريس سان جيرمان ونانت في طريقهما إلى إسرائيل لخوض السوبر الفرنسي
باريس سان جيرمان ونانت في طريقهما إلى إسرائيل لخوض السوبر الفرنسي
يصل فريق باريس سان جيرمان إلى إسرائيل، مساء اليوم الجمعة، استعدادا لخوض السوبر الفرنسي ضد نانت على ملعب بلومفيلد في تل أبيب. 29.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-29T15:09+0000
2022-07-29T15:09+0000
رياضة
إسرائيل
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وقال موقع "سبورت واللا" العبري إن النادي الباريسي سيصل بكامل قائمته تقريبا، بما في ذلك ليونيل ميسي ونيمار للمشاركة في مباراة السوبر التي تنطلق مساء الأحد المقبل.مع ذلك، أكد الموقع أن حالة من عدم اليقين تخيم على مشاركة كيليان مبابي في الرحلة بسبب الإيقاف الناجم عن تراكم البطاقات من الموسم الماضي.وأوضح الموقع أن مبابي حصل على 3 بطاقات صفراء في مباريات، موناكو، مارسيليا إلى جانب مونبيليه، ليتم إيقافه ويغيب عن السوبر الفرنسي ضد نانت.لكن النجم الشاب يبدو أنه قد يأتي إلى إسرائيل، على الرغم من الإيقاف، للبقاء مع أصدقائه ودعمهم في المباراة.يشار إلى أن باريس سان جيرمان يشارك في المباراة بصفته حامل لقب الدوري الفرنسي، فيما يشارك نانت بصفته حامل لقب كأس فرنسا للموسم الماضي.ومن غير المعروف حتى الآن ما إن كان الدولي المصري مصطفى محمد المنتقل حديثا إلى نانت سيشارك في المباراة التي تقام في تل أبيب.وانتقل محمد إلى نانت على سبيل الإعارة من غلطة سراي التركي مقابل 6 ملايين يورو.
إسرائيل
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رياضة, إسرائيل

باريس سان جيرمان ونانت في طريقهما إلى إسرائيل لخوض السوبر الفرنسي

15:09 GMT 29.07.2022
© AFP 2022 / SAMEER AL-DOUMYاللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي يصل إلى باريس للتعاقد مع نادي باريس سان جيرمان
اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي يصل إلى باريس للتعاقد مع نادي باريس سان جيرمان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2022
© AFP 2022 / SAMEER AL-DOUMY
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يصل فريق باريس سان جيرمان إلى إسرائيل، مساء اليوم الجمعة، استعدادا لخوض السوبر الفرنسي ضد نانت على ملعب بلومفيلد في تل أبيب.
وقال موقع "سبورت واللا" العبري إن النادي الباريسي سيصل بكامل قائمته تقريبا، بما في ذلك ليونيل ميسي ونيمار للمشاركة في مباراة السوبر التي تنطلق مساء الأحد المقبل.
مع ذلك، أكد الموقع أن حالة من عدم اليقين تخيم على مشاركة كيليان مبابي في الرحلة بسبب الإيقاف الناجم عن تراكم البطاقات من الموسم الماضي.
وأوضح الموقع أن مبابي حصل على 3 بطاقات صفراء في مباريات، موناكو، مارسيليا إلى جانب مونبيليه، ليتم إيقافه ويغيب عن السوبر الفرنسي ضد نانت.
لكن النجم الشاب يبدو أنه قد يأتي إلى إسرائيل، على الرغم من الإيقاف، للبقاء مع أصدقائه ودعمهم في المباراة.
يشار إلى أن باريس سان جيرمان يشارك في المباراة بصفته حامل لقب الدوري الفرنسي، فيما يشارك نانت بصفته حامل لقب كأس فرنسا للموسم الماضي.
ومن غير المعروف حتى الآن ما إن كان الدولي المصري مصطفى محمد المنتقل حديثا إلى نانت سيشارك في المباراة التي تقام في تل أبيب.
وانتقل محمد إلى نانت على سبيل الإعارة من غلطة سراي التركي مقابل 6 ملايين يورو.
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