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بدء استبدال كسوة الكعبة.. صور
بدء استبدال كسوة الكعبة.. صور
أعلنت رئاسة شؤون الحرمين بالمملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، بدء مراسم استبدال كسوة الكعبة المشرفة. 29.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-29T21:58+0000
2022-07-29T21:58+0000
الكعبة المشرفة
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ويأتي استبدال كسوة الكعبة المشرفة بحلة جديدة تزامنًا مع إطلالة العام الهجري الجديد.وتقوم رئاسة الحرمين بالإشراف على حياكة وتطريز وتجهيز ثوب الكعبة المشرفة عبر العديد من الأقسام المختلفة والآلات الحديثة. ويصل عدد العاملين على صناعة ثوب الكعبة المشرفة إلى "220" صانعًا وإداريًّا.وبحسب التلفزيون الرسمي السعودي، لأول مرة ترتدي الكعبة المشرفة كسوتها غرة محرم.
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الكعبة المشرفة

بدء استبدال كسوة الكعبة.. صور

21:58 GMT 29.07.2022
© AFP 2022 / Christina Assiالحجاج يطوفون حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام، في مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية في 6 يوليو 2022
الحجاج يطوفون حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام، في مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية في 6 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2022
© AFP 2022 / Christina Assi
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أعلنت رئاسة شؤون الحرمين بالمملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، بدء مراسم استبدال كسوة الكعبة المشرفة.
ويأتي استبدال كسوة الكعبة المشرفة بحلة جديدة تزامنًا مع إطلالة العام الهجري الجديد.
وتقوم رئاسة الحرمين بالإشراف على حياكة وتطريز وتجهيز ثوب الكعبة المشرفة عبر العديد من الأقسام المختلفة والآلات الحديثة. ويصل عدد العاملين على صناعة ثوب الكعبة المشرفة إلى "220" صانعًا وإداريًّا.
وبحسب التلفزيون الرسمي السعودي، لأول مرة ترتدي الكعبة المشرفة كسوتها غرة محرم.
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