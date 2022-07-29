بدء استبدال كسوة الكعبة.. صور
© AFP 2022 / Christina Assiالحجاج يطوفون حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام، في مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية في 6 يوليو 2022
© AFP 2022 / Christina Assi
أعلنت رئاسة شؤون الحرمين بالمملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، بدء مراسم استبدال كسوة الكعبة المشرفة.
ويأتي استبدال كسوة الكعبة المشرفة بحلة جديدة تزامنًا مع إطلالة العام الهجري الجديد.
وتقوم رئاسة الحرمين بالإشراف على حياكة وتطريز وتجهيز ثوب الكعبة المشرفة عبر العديد من الأقسام المختلفة والآلات الحديثة. ويصل عدد العاملين على صناعة ثوب الكعبة المشرفة إلى "220" صانعًا وإداريًّا.
إنزال ثوب #الكعبة المشرفة لإكسائها حلتها الجديدة.— رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) July 29, 2022
#أول_بيت #رئاسة_شؤون_الحرمين pic.twitter.com/jFhmHcRkW5
وبحسب التلفزيون الرسمي السعودي، لأول مرة ترتدي الكعبة المشرفة كسوتها غرة محرم.
#يحدث_الآن | وصول كسوة #الكعبة_المشرفة إلى صحن المطاف لإستبدالها بحلّتها الجديدة.#أول_بيت#رئاسة_شؤون_الحرمين pic.twitter.com/hn3hAQf1Q7— رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) July 29, 2022