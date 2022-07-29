عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220729/برشلونة-يعلن-توصله-لاتفاق-لضم-الفرنسي-جول-كوندي-1065718336.html
برشلونة يعلن توصله لاتفاق لضم الفرنسي جول كوندي
برشلونة يعلن توصله لاتفاق لضم الفرنسي جول كوندي
أعلن نادي برشلونة الإسباني عن توصله لاتفاق مبدئي بشأن ضم المدافع الفرنسي جول كوندي قادما من نادي إشبيلية. 29.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-29T06:40+0000
2022-07-29T06:40+0000
رياضة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/1a/1047320841_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_344057d1bb110246d708b4493dbe6b02.jpg
ففي تغريدة نشرها موقع نادي برشلونة أعلن فيها عن "اتفاق مبدئي بشأن انضمام جول كوندي إلى النادي قادما من إشبيلية، في انتظار توقيع العقد واجتياز الفحوصات الطبية".هذا ولم يتم الكشف عن قيمة الصفقة وفي وقت سابق أعلنت صحيفة "موندو ديبيورتيفو" الإسبانية عن تقديم نادي تشيلسي الإنجليزي عرضا للحصول على خدمات الفرنسي بقيمة 55 مليون يورو.يذكر أن كوندي خاض مع إشبيلية 32 مباراة في الدوري الإسباني خلال الموسم الماضي 2021-22، نجح خلالها في تسجيل هدفين، وقدّم تمريرة حاسمة واحدة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/1a/1047320841_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_770a420f853da978f3c84fa294141604.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رياضة

برشلونة يعلن توصله لاتفاق لضم الفرنسي جول كوندي

06:40 GMT 29.07.2022
© AFP 2022 / LLUIS GENEقميص مارادونا مع نادي برشلونة
قميص مارادونا مع نادي برشلونة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2022
© AFP 2022 / LLUIS GENE
تابعنا عبرTelegram
أعلن نادي برشلونة الإسباني عن توصله لاتفاق مبدئي بشأن ضم المدافع الفرنسي جول كوندي قادما من نادي إشبيلية.
ففي تغريدة نشرها موقع نادي برشلونة أعلن فيها عن "اتفاق مبدئي بشأن انضمام جول كوندي إلى النادي قادما من إشبيلية، في انتظار توقيع العقد واجتياز الفحوصات الطبية".
هذا ولم يتم الكشف عن قيمة الصفقة وفي وقت سابق أعلنت صحيفة "موندو ديبيورتيفو" الإسبانية عن تقديم نادي تشيلسي الإنجليزي عرضا للحصول على خدمات الفرنسي بقيمة 55 مليون يورو.
يذكر أن كوندي خاض مع إشبيلية 32 مباراة في الدوري الإسباني خلال الموسم الماضي 2021-22، نجح خلالها في تسجيل هدفين، وقدّم تمريرة حاسمة واحدة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:26 GMTТранспортно-боевой вертолет Ми-8АМТШ Терминатор ВКС РФ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала