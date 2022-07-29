https://arabic.sputniknews.com/20220729/برشلونة-يعلن-توصله-لاتفاق-لضم-الفرنسي-جول-كوندي-1065718336.html
برشلونة يعلن توصله لاتفاق لضم الفرنسي جول كوندي
برشلونة يعلن توصله لاتفاق لضم الفرنسي جول كوندي
أعلن نادي برشلونة الإسباني عن توصله لاتفاق مبدئي بشأن ضم المدافع الفرنسي جول كوندي قادما من نادي إشبيلية. 29.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-29T06:40+0000
2022-07-29T06:40+0000
2022-07-29T06:40+0000
رياضة
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ففي تغريدة نشرها موقع نادي برشلونة أعلن فيها عن "اتفاق مبدئي بشأن انضمام جول كوندي إلى النادي قادما من إشبيلية، في انتظار توقيع العقد واجتياز الفحوصات الطبية".هذا ولم يتم الكشف عن قيمة الصفقة وفي وقت سابق أعلنت صحيفة "موندو ديبيورتيفو" الإسبانية عن تقديم نادي تشيلسي الإنجليزي عرضا للحصول على خدمات الفرنسي بقيمة 55 مليون يورو.يذكر أن كوندي خاض مع إشبيلية 32 مباراة في الدوري الإسباني خلال الموسم الماضي 2021-22، نجح خلالها في تسجيل هدفين، وقدّم تمريرة حاسمة واحدة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة
برشلونة يعلن توصله لاتفاق لضم الفرنسي جول كوندي
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أعلن نادي برشلونة الإسباني عن توصله لاتفاق مبدئي بشأن ضم المدافع الفرنسي جول كوندي قادما من نادي إشبيلية.
ففي تغريدة نشرها موقع نادي برشلونة أعلن فيها عن "اتفاق مبدئي بشأن انضمام جول كوندي إلى النادي قادما من إشبيلية، في انتظار توقيع العقد واجتياز الفحوصات الطبية".
هذا ولم يتم الكشف عن قيمة الصفقة وفي وقت سابق أعلنت صحيفة
"موندو ديبيورتيفو" الإسبانية عن تقديم نادي تشيلسي الإنجليزي عرضا للحصول على خدمات الفرنسي بقيمة 55 مليون يورو.
يذكر أن كوندي خاض مع إشبيلية 32 مباراة في الدوري الإسباني خلال الموسم الماضي 2021-22، نجح خلالها في تسجيل هدفين، وقدّم تمريرة حاسمة واحدة.