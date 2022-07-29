https://arabic.sputniknews.com/20220729/بلينكن-ينطلق-في-جولة-آسيوية--أفريقية-مع-تصاعد-التوترات-الدولية-1065757347.html

بلينكن ينطلق في جولة آسيوية- أفريقية مع تصاعد التوترات الدولية

بلينكن ينطلق في جولة آسيوية- أفريقية مع تصاعد التوترات الدولية

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن يتجه إلى آسيا وأفريقيا، في الوقت الذي تكثف فيه القوى العظمى معركتهما على النفوذ... 29.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-29T20:25+0000

2022-07-29T20:25+0000

2022-07-29T20:25+0000

الصين

التوتر العسكري بين الصين وتايوان

الولايات المتحدة الأمريكية

روسيا

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من المقرر أن يبدأ بلينكن جولة تشمل خمس دول في القارتين الأسبوع المقبل، تبدأ في كمبوديا حيث سيحضر منتدى الأمن الإقليمي في جنوب شرق آسيا الذي من المتوقع أن يحضره وزيرا الخارجية الصيني والروسي.ومن المقرر أيضا أن يزور وزير الخارجية الأمريكية بعد ذلك الفلبين وجنوب أفريقيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، حسبما أفادت وكالة "أسوشيتيد برس".لم يكن هناك ما يشير على الفور إلى أن بلينكن سيجتمع بشكل منفصل في بنوم بنه مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أو وزير الخارجية الصيني وانغ يي.تحدث بلينكن اليوم مع لافروف عبر الهاتف وحث موسكو على قبول عرض أمريكي للإفراج عن مواطنين أمريكيين محتجزين لديها. أنهت المحادثة شهورا من القطيعة الدبلوماسية بين الوزيرين، اللذين تحدثا آخر مرة في فبراير/ شباط قبل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.التقى بلينكن آخر مرة مع وانغ في وقت سابق من هذا الشهر في اجتماع لوزراء خارجية مجموعة العشرين للدول الغنية والدول النامية الكبيرة في بالي بإندونيسيا.لكن حضورهما معا في المنتدى الإقليمي لرابطة دول جنوب شرق آسيا في كمبوديا سيكون أول فرصة لهما لرؤية بعضهما البعض منذ أن أجرى الرئيس جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينغ مكالمة هاتفية استمرت أكثر من ساعتين يوم الخميس.

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الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا