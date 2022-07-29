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بوشيلين يعتزم زيارة كوريا الشمالية
بوشيلين يعتزم زيارة كوريا الشمالية
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في روسيا، اليوم الجمعة بأن "دينيس بوشيلين، رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، مستعد لزيارة كوريا الديمقراطية واللقاء... 29.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-29T11:26+0000
2022-07-29T11:36+0000
أخبار جمهورية دونيتسك
كوريا الشمالية
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وكتبت البعثة عبر قناتها على تلغرام: "بدورها، نقلت أولغا ماكيفا (رئيسة البعثة)، تحيات رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية إلى قيادة كوريا الديمقراطية، وأعلنت استعداد دينيس بوشلين لزيارة كوريا الشمالية وعقد اجتماع مع رئيس الدولة كيم جونغ أون، كما سلمت رسالة إلى السيد سين هونغ تشول لوزارة الخارجية الكورية الشمالية باقتراح إقامة علاقات دبلوماسية".وتلقى المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في روسيا، في 15 تموز/يوليو، وثائق من سفارة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بشأن الاعتراف بدونيتسك.وقالت البعثة إن مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في موسكو ذكر أنه تلقى وثائق من سفارة كوريا الديمقراطية بشأن اعتراف بيونغ يانغ بالجمهورية.وأفاد المكتب التمثيلي في بيان نشر على قناة "تيلغرام" الرسمية أنه "تم عقد اجتماع مع سفير كوريا الديمقراطية، وتم استلام وثائق الاعتراف بجمهورية دونيتسك الشعبية".
https://arabic.sputniknews.com/20220728/الكرملين-يعلق-على-موضوع-انضمام-جمهوريتي-دونيتسك-ولوغانسك-إلى-روسيا-1065681265.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, كوريا الشمالية

بوشيلين يعتزم زيارة كوريا الشمالية

11:26 GMT 29.07.2022 (تم التحديث: 11:36 GMT 29.07.2022)
© Sputnik . Sergey Baturin / الذهاب إلى بنك الصوررئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، 11 فبراير 2022
رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، 11 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2022
© Sputnik . Sergey Baturin
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أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في روسيا، اليوم الجمعة بأن "دينيس بوشيلين، رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، مستعد لزيارة كوريا الديمقراطية واللقاء مع رئيس الدولة كيم جونغ أون".
وكتبت البعثة عبر قناتها على تلغرام: "بدورها، نقلت أولغا ماكيفا (رئيسة البعثة)، تحيات رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية إلى قيادة كوريا الديمقراطية، وأعلنت استعداد دينيس بوشلين لزيارة كوريا الشمالية وعقد اجتماع مع رئيس الدولة كيم جونغ أون، كما سلمت رسالة إلى السيد سين هونغ تشول لوزارة الخارجية الكورية الشمالية باقتراح إقامة علاقات دبلوماسية".
وتلقى المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في روسيا، في 15 تموز/يوليو، وثائق من سفارة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بشأن الاعتراف بدونيتسك.
الكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2022
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وقالت البعثة إن مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في موسكو ذكر أنه تلقى وثائق من سفارة كوريا الديمقراطية بشأن اعتراف بيونغ يانغ بالجمهورية.
وأفاد المكتب التمثيلي في بيان نشر على قناة "تيلغرام" الرسمية أنه "تم عقد اجتماع مع سفير كوريا الديمقراطية، وتم استلام وثائق الاعتراف بجمهورية دونيتسك الشعبية".
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